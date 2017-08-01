С ног на голову

Украинские СМИ рассказывают о единичных туристах, массовой миграции и невиданном мусоре

На этой неделе издания сопредельного государства, рассказывавшие о Крыме, снова перевернули до неузнаваемости первоначальные новости, предпочитая вместо нормальной информации кормить своих читателей второсортной пропагандой.

Правду не утаишь

Скандальное происшествие зафиксировано в киевской школе № 199. В этой школе, в одном из кабинетов, на стене появилась карта Украины без Крыма. При этом, судя по фотографиям, которые сделали родители учеников, полуостров от Украины кто-то просто оторвал. Кто это сделал, осталось невыясненным, но факт остаётся фактом: за Перекопом есть люди, которые способны адекватно воспринимать происходящее и пытаются выразить это всеми доступными средствами.

Редкий бред

На сайте издания появилась редкая по своей бредовости заметка с заголовком: «Молния. Стало известно о кремлевском сценарии развития Крыма!» В статье «раскрывается коварный замысел» и идёт речь, в частности, о том, что сейчас происходит «массовая миграция крымчан» с полуострова. «Большинство населения, проживавшее на полуострове... переедет в другую местность, а недовольные будут осуждены и сосланы на Соловки под любым предлогом. Полуостров превратится в остров-полигон, имеющий военную группировку и до 300 тыс. обслуживающего ее персонала из Сибири и Средней Азии», — феерически заканчивает автор. Это было бы смешно, если бы не было больно за психическое здоровье написавшего этот бред.

Халтурная пропаганда

А это издание отличилось халтурной пропагандой, заявив, что «В Крыму признали, что к ним едут единицы туристов с Украины». В оправдание такого заголовка приводятся данные крымского Министерства курортов и туризма. «За январь—июль 2017 года 48 % отдыхающих прибыли на полуостров авиатранспортом, 47 % — паромной переправой и 5 % — на автомобильном транспорте через пункты пропуска Армянск и Чонгар», — пояснили в министерстве. Из упомянутых пяти процентов и делается вывод: единицы туристов с Украины. Но при этом совершенно упускается из виду, что данная курортная статистика относится к официально приехавшим на полуостров отдыхающим, тогда как практически все украинцы сейчас предпочитают не афишировать свой отдых в Крыму. Халтурная пропаганда получилась.

Мусорный ветер

В данном случае мы имеем дело с переворачиванием информации с ног, как говорится, на голову. Используя вполне официальную информацию о том, что крымский мусор собираются вывозить на мусоросжигательный завод, расположенный на Тамани, издание делает вывод: российская власть довела полуостров до такого состояния, что, дескать, мусором уже всё завалено до краёв и приходится отходы везти в другое место. При этом сознательно замалчивается суть: о замусоренности полуострова в первоисточнике нет ни слова, мусор будут вывозить только в 2023 году, а на потребителей полуострова это никак не повлияет. В общем, по ту сторону Перекопа так и не разобрались, откуда ветер дует.