Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Интриги сакского двора
Польза отовсюду
Не своё, но проблемное
Преступный героизм, или Злоключения во и ...
Вопросы денег и престижа
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектОбзор прессы

С ног на голову

Украинские СМИ рассказывают о единичных туристах, массовой миграции и невиданном мусоре

На этой неделе издания сопредельного государства, рассказывавшие о Крыме, снова перевернули до неузнаваемости первоначальные новости, предпочитая вместо нормальной информации кормить своих читателей второсортной пропагандой.

Правду не утаишь

Скандальное происшествие зафиксировано в киевской школе № 199. В этой школе, в одном из кабинетов, на стене появилась карта Украины без Крыма. При этом, судя по фотографиям, которые сделали родители учеников, полуостров от Украины кто-то просто оторвал. Кто это сделал, осталось невыясненным, но факт остаётся фактом: за Перекопом есть люди, которые способны адекватно воспринимать происходящее и пытаются выразить это всеми доступными средствами.

Редкий бред

На сайте издания появилась редкая по своей бредовости заметка с заголовком: «Молния. Стало известно о кремлевском сценарии развития Крыма!» В статье «раскрывается коварный замысел» и идёт речь, в частности, о том, что сейчас происходит «массовая миграция крымчан» с полуострова. «Большинство населения, проживавшее на полуострове... переедет в другую местность, а недовольные будут осуждены и сосланы на Соловки под любым предлогом. Полуостров превратится в остров-полигон, имеющий военную группировку и до 300 тыс. обслуживающего ее персонала из Сибири и Средней Азии», — феерически заканчивает автор. Это было бы смешно, если бы не было больно за психическое здоровье написавшего этот бред.

Халтурная пропаганда

А это издание отличилось халтурной пропагандой, заявив, что «В Крыму признали, что к ним едут единицы туристов с Украины». В оправдание такого заголовка приводятся данные крымского Министерства курортов и туризма. «За январь—июль 2017 года 48 % отдыхающих прибыли на полуостров авиатранспортом, 47 % — паромной переправой и 5 % — на автомобильном транспорте через пункты пропуска Армянск и Чонгар», — пояснили в министерстве. Из упомянутых пяти процентов и делается вывод: единицы туристов с Украины. Но при этом совершенно упускается из виду, что данная курортная статистика относится к официально приехавшим на полуостров отдыхающим, тогда как практически все украинцы сейчас предпочитают не афишировать свой отдых в Крыму. Халтурная пропаганда получилась.

Мусорный ветер

В данном случае мы имеем дело с переворачиванием информации с ног, как говорится, на голову. Используя вполне официальную информацию о том, что крымский мусор собираются вывозить на мусоросжигательный завод, расположенный на Тамани, издание делает вывод: российская власть довела полуостров до такого состояния, что, дескать, мусором уже всё завалено до краёв и приходится отходы везти в другое место. При этом сознательно замалчивается суть: о замусоренности полуострова в первоисточнике нет ни слова, мусор будут вывозить только в 2023 году, а на потребителей полуострова это никак не повлияет. В общем, по ту сторону Перекопа так и не разобрались, откуда ветер дует.

Александр СКОПОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 442 от 11 августа 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 159 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 17:31

:: Комментарий #1 написал: Евпаториец   |   Сегодня, 18:13   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Ребята, хватит уже перепечатывать весь этот бред придурков. Всем украинским СМИ большой привет от атамана Козицына. Что там о нем писали? 

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Август 2017 (40)
Июль 2017 (88)
Июнь 2017 (90)
Май 2017 (88)
Апрель 2017 (92)
Март 2017 (92)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru