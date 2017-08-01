→ Байки, сонеты Натуральное свинство Граждане привыкли во всех бедах винить чиновников. Например, в городской грязи и плохой благоустроенности. Такая критика бывает вполне адекватна и уместна. Но вместе с этим, как показывает практика, сами горожане (в данном случае — симферопольцы) прикладывают немало сил для того, чтобы город выглядел не самым лучшим образом. Взять, к примеру, ситуацию в районе улицы Гурзуфской в Симферополе. Сейчас здесь, на месте строящегося спорткомплекса с аквапарком, царит натуральное свинство. И виновны в этом не городские власти. Стоит только побывать там вечером, или в выходной день, чтобы воочию убедиться. Недавно для отдыха горожан и их детей на Гурзуфской была установлена детская площадка, высажены молодые деревья, восстановлено асфальтовое покрытие пешеходной дорожки, обустроен мостик через реку. А что же горожане? Массово моют там машины, обрывают провода, ломают ограждения, жгут костры в непосредственной близости от деревьев, вследствие чего фиксировались возгорания зелёных насаждений, замусоривают территорию садовым и бытовым мусором... Конечно, занимаются этим самые безответственные граждане, но как-то в последнее время их стало много... Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 442 от 11 августа 2017 года Еще статьи: Говорят, что... дети рискуют жизнью на мосту Обещания и дела властей Изуродовали... Мода на изуродованные деревья Народный гнев не знает предела Просмотров: 168 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:42