Возможное место будущей трагедии

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Жительница Симферополя Алина Т. бьет тревогу: «Здравствуйте, не знаю, что и делать... Наверное, ждать, когда погибнут люди? Вчера звонила по этому вопросу в МЧС, сказали, что перезвонят, но... увы. В районе Украинка, на съезде с горбатого моста, на территории товарного двора падает тополь (огромное дерево), он уже наклонил три секции бетонных плит забора, которые нависают над проезжей частью. Что ж, ждем жертв!!! Спасибо за бездействие (в группе администрации города Симферополя просьбу не опубликовали). В дополнение к моему посту прилагаю фото. Дерево настолько высокое, что в кадр не поместилось. Также видно, что забор накренился в сторону проезжей части».