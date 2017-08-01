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До больницы не дозвониться…

Жительница крымской столицы Елена Т. выяснила одну из причин, по которым так трудно дозвониться до больниц и поликлиник: «Поликлиника 7-й горбольницы, пятница, 05.08.2017, 16:40. За 12 минут ожидания в очереди (два окна слева от фото) никто к трубке не подошел ни разу. Наивное представление о том, что короткие гудки в трубке при попытке дозвониться в эту поликлинику говорят о непрекращающемся консультировании больных по вопросам графика приёма врачей, разрушено».