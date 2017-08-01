В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Отдыхающих купают в водорослях

Говорят, что весь центральный городской пляж Евпатории буквально завален зловонными горами. Это водоросли, вынесенные на берег во время шторма. Люди сообщают в соцсетях: «Воняет просто ужасно, вода коричневая от перегноя. Рабочие вывозят её на катамаранах в море, видно, затем, чтобы потом этот перегной прибило обратно».