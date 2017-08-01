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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Вместо мартышек и крокодилов пляжные фотографы берут на работу голубей и мелких грызунов

Говорят, навязчивая курортная услуга «фото с животными», с которой столь долго боролись правоохранители, никуда не делась. Пляжные фотографы как мучили, так и продолжают мучить животных, только более привычных, не столь бросающихся в глаза, не таких как экзотичные аллигаторы, ящеры или обезьяны. Гости крымских городов активно сигнализируют в соцсетях о главном позоре крымских городов – «этих голубятниках и мышатниках, прилипалах и вымогателях». Они уже изрядно поднадоели туристам в Севастополе, Евпатории, Межводном и т. д.

Действуют представители навязчивого сервиса по следующей схеме: предлагают погладить шиншиллу (сажают ребенку на голову голубя или какого-другого представителя животного мира), выхватывают из рук туриста его фотоаппарат, делают на него несколько снимков и не отдают технику владельцу, пока тот не заплатит «мастерам фотодела» за «проделанную работу», а тем, кто не согласен расстаться с деньгами, начинают угрожать. Большинство крымчан, столкнувшихся с подобным явлением, сообщают, что предприимчивые фотографы залетные, и просят избавить их города от людей, за действия которых приходится краснеть местным.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 442 от 11 августа 2017 года

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Просмотров: 112 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:49

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