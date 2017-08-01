«Гоша Куценко? Нет, не видели», или Один день на съёмочной площадке

Съёмки фильма — это всегда увлекательное мероприятие. Здесь можно увидеть актёров за работой, пообщаться с известным режиссёром, увидеть, как рождается кино. Поэтому журналисты газеты «Крымский ТелеграфЪ» с удовольствием откликнулись на приглашение побывать на площадке нового роуд-муви «Каникулы президента», часть съёмок которого проходила в отеле Mriya Resort & Spa, в Большой Ялте. Но каково же было наше разочарование, когда мы туда приехали.

В паутине запретов

Имеющий статус самого роскошного отеля Крыма комплекс «Мрия Резорт» в сорокаградусной полуденной жаре похож на золотой мираж — от солнечного света крыша главного корпуса в виде четырёх лепестков полыхает огнём. Однако попасть в этот оазис для богачей не так просто — охрана на входе долго проверяет списки аккредитованных журналистов, в одном из которых мы есть, а в другом почему-то отсутствуем, явно не зная, что предпринять в таком случае. И это несмотря на то, что нас встречают уполномоченные для общения с прессой люди, а мы показываем рабочие удостоверения. Наконец разум побеждает бюрократию и нас пропускают внутрь, где уже поджидает электрокар — такие экологично чистые машинки развозят по всей территории гостей отеля. Проезжаем мимо аккуратно подстриженных зелёных газонов и пальм с куцыми кронами, останавливаемся у главного входа. Напротив приятно журчит минималистичный водопад с золотой надписью «Мрия», видимо, призванной подчеркнуть статус комплекса. Но стоит зайти в главный холл, как пафосное впечатление рассеивается — здесь здорово отдаёт хлоркой. В отеле, где стоимость номеров достигает 30 тысяч рублей в сутки, а аренда виллы на день обойдётся от 75 до 150 тысяч рублей, это по меньшей мере странно. Но мы сюда приехали не оценивать уровень гостиницы, так что пытаемся разобраться, каким образом будет происходить наше взаимодействие со съёмочной группой.

Для начала журналистам дают «ценные указания», а вернее сказать, озвучивают запреты.

«Во-первых, вам нельзя рассеиваться по отелю, во-вторых, категорически нельзя фотографировать Олега Василькова (исполняет роль президента в гриме. — Ред.), а в-третьих, не спрашивайте у Настасьи Самбурской (звезда сериала „Универ“, в фильме играет телохранителя Дашу. — Ред.) о личной жизни и политике». Нам чётко проговаривают условия сотрудничества, и мы наконец можем приступить к работе. Тем более что как раз выходит режиссёр картины.

Кино — ложь, да в нём намёк...

Илья Шерстобитов похож на холёного кота. Весь вид его выражает довольство и миролюбие, на белой льняной рубахе не застёгнуты манжеты, так что рукава свободно падают на кисти. То ли художник, то ли состоятельный бизнесмен на отдыхе. На вопросы отвечает обстоятельно, объясняя, что «Каникулы президента» — это не просто комедия, а фильм с серьёзным подтекстом.

Сюжет кино незамысловат и, в общем-то, не нов: президент страны решает отправиться в отпуск в Крым, но инкогнито. Одна из целей поездки — посмотреть, как же, собственно, живёт его народ. А чтобы россияне его не узнали, прибегает к услугам гримёра. Естественно, что в пути главу государства ожидают чрезвычайные приключения.

«Нам задают очень странные вопросы: согласовывали ли мы свой креатив, дали ли нам разрешение в Администрации президента, — комментирует Илья Шерстобитов. — Мы на это только смеёмся: „Хорош, ребята, вы же не 37-м году живёте! Что за ерунда?“ Мы не нарушаем закон и делаем то, что считаем интересным. Это же (президент. — Ред.) очень интересный персонаж. 18 лет быть при власти, быть в некоем вакууме, а ведь этот вакуум создаётся автоматически...»

По мнению режиссёра, фильм, идея которого возникла два года назад, рассказывает не только о путешествии главы государства через всю Россию, но и об ответственности простых людей за уровень своей жизни.

«Мне интересно было рассмотреть эту историю абстрактно, то есть столкнуться с реальностями, — объясняет собеседник. — А реальности наши таковы, что в большинстве своём мы сами создаём себе проблемы, которые сами же потом преодолеваем. Либо не преодолеваем, но думаем, что прилетит добрый волшебник и что-то сделает. И это очень печально. Меня очень расстраивает эта инфантильность. Люди не хотят решать свои проблемы, думают, что их кто-то другой должен решить. Но очень многое зависит от каждого из нас. И это есть в фильме».

В поисках звезды

Несмотря на то что режиссёр свободно и охотно общается с журналистами, нам хотелось поговорить не только с ним, но и с актёрами, занятыми в фильме, — Гошей Куценко, Настасьей Самбурской, резидентом Comedy Club Дмитрием Грачёвым и так далее. Однако на наш вопрос: «А где же, собственно, звёзды?» нам сказали, что съёмочная группа обедает. Итак, остаётся только дожидаться российских селебрити с ланча, при этом «не разбредаясь по отелю», как нам было наказано.

Спустя час в холле всё-таки начинают выстраивать киноаппаратуру и мы надеемся, наконец, пообщаться хоть с кем-то, но неожиданно нам сообщают, что... все уехали.

«Гоши Куценко в Крыму вообще не было, а все остальные актёры ещё утром отснялись и уехали», — не меняясь в лице сообщают нам ответственные за работу с журналистами представители.

«Но как же так? Зачем вы нас тогда приглашали?» — разочарованно настаиваем мы, отказываясь верить, что проделанный из Симферополя почти до Фороса путь оказался пустой тратой времени.

«Почему же вы опоздали?» — вспоминают они о том, что лучшая защита — это нападение.

«Как опоздали? В пресс-релизах же указано время съёмок — с 10 часов утра до 16 часов!»

Видимо, московская компания GA: Butterfly Concept, отвечающая за организацию работы со СМИ, решила прорекламировать фильм не особо утруждаясь.

В итоге оказалось, что не все актёры уехали из «Мрии». К нам выходит готовая пообщаться с прессой Анна Цуканова (в фильме «Дом Солнца» она играла Бабу Беду).

«В Крыму я отдыхаю с детства, — делится воспоминаниями актриса. — Каждое лето мама меня возила в Ялту или в Гурзуф, так что я тут практически всё знаю».

В фильме «Каникулы президента» Анна Цуканова играет учительницу Зину.

«Это олицетворение современной девушки с хорошим воспитанием, — рассказывает она о своей героине. — Мне очень нравится, что мы снимаем в дороге. Нравится, что у нас интересные диалоги. Кино получается не глупое».

К слову, съёмки фильма проходили в самых разных городах России: Коломне, Воронеже, Ростове-на-Дону, Славянске-на-Кубани, Бахчисарае и так далее. Однако такой напряжённый график абсолютно не смущает молодую актрису.

«Я практически всегда живу на чемодане, — признаётся Анна Цуканова. — После Ялты сразу еду на съёмки третьего „Мажора“ (детективно-криминальный остросюжетный телесериал. — Ред.)»

После беседы с единственной представленной нам звездой мы надеемся увидеть хоть частично съёмки, которые всё равно продолжаются в отеле, но и тут отказ — снимать строго воспрещается. Так и вышло, что ожидаемый день на съёмочной площадке, после которого можно написать полноценный репортаж о новом фильме, превратился в два обрывистых разговора.