Посмотрите на курорт!

Детский труд, отсутсвие транспорта, продажа алкоголя: на что жалуются отдыхающие и как решить эти проблемы

Из года в год цветет курорт, но проблемы остаются те же, и, кажется, ничто не меняется. Однако в этом году даже опытных крымчан некоторым прибрежным городам нашлось чем удивить. Удивились и приезжие, получая рекламные листовки, на раздаче которых в Алуште и Коктебеле стоят дети в возрасте 9–10 лет. Куда смотрит крымский омбудсмен по правам детей? До сих пор, за все три месяца лета, никто в этих городках не обозначил проблему. Может, пора бы задуматься о проблемах курорта, которые, как и было сказано выше, из года в год не меняются.

Шутки в сторону

Город Алушта. У одной из гостиниц на набережной листовки с рекламой раздают несовершеннолетние дети. Странно, что никто не обращает на это внимания. Окружающие, полиция проходят мимо как ни в чем не бывало. Штраф за распитую бутылку крымского пива? Нет, конечно. Как будто установка дана не отпугивать отдыхающих.

Николай, житель города Алушта:

«Удивительно, но законы здесь у нас работают как-то несовершенно. Изо дня в день я смотрю, как патруль полиции проходит мимо грубейших нарушений. И все это в порядке вещей. Я не общественный деятель и, простите, не идиот, чтобы идти и кричать об этом налево и направо. Всем, думаю, предельно ясно. Дана установка не трогать гостей. Но хотя бы элементарные явления, такие как, например, труд несовершеннолетних детей, думаю, можно было бы и пресекать».

«Крмскому Телеграфу» удалось связаться с крымским омбудсменом по правам детей Ириной Клюевой. Несмотря на отпуск, омбудсмен приняла наш сигнал, пообещав дать указание прошерстить курортный уголок.

Ирина Клюева, уполномоченный по правам ребёнка:

«Эти случаи не единичные, стоит это признать. Конечно же, меры будут приняты. Но на самом деле это форменное безобразие, когда полиция даже не обращает на это никакого внимания. Не говоря уже о других значительных нарушениях».

И действительно, в то время когда в столице полуострова законы соблюдаются строго (а как же иначе?), на крымской периферии все куда проще. Здесь задолго до начала рассвета вы запросто можете приобрести бутылку пива или более крепкого напитка, что, надо отметить, запрещено законодательством Российской Федерации. При этом интересная схема сама собой получается. До десяти часов происходит наценка на весь товар в прибрежных магазинах. Примерно на 30–40 %. Если вы покупаете спиртное — ту же бутылку крымского пива, — платите не 70 рублей, а 100. После десяти возвращаются обычные цены. И единственными, кто соблюдает правила, оказываются супермаркеты. Их немного, всего два-три на весь городок. У крупных сетей просто нет выбора. Чем крупнее магазин, тем сложнее заработать — вот логика нашего курорта.

Стоп-кран

Поговорим и о другой проблеме — транспортное сообщение. Еще в прошлом и позапрошлом году было отмечено, что на не очень популярные направления, такие как Феодосия, Евпатория или Саки, последний транспорт уходит около семи-восьми часов вечера. Справедливости ради стоит отметить, что и Южный берег страдает от той же проблемы. Последний троллейбус уходит около восьми вечера. Последняя «левая» маршрутка — около девяти. В десять по местному времени вы уже не сможете никуда уехать. Но если позарез нужно выбраться из города, остается только такси, которое, как не сложно догадаться, стоит солидных денег.

В этом плане всем городам Крыма стоит взять пример с Севастополя. В четыре утра, в три часа ночи там можно уехать общественным транспортом. По чему страдает столица? По нормальному графику движения транспорта. Окажитесь на остановке в Симферополе после девяти вечера, как все начинают робко друг друга спрашивать: «А будет ли хотя бы еще один рейс»? Зато с такси проблем нет. Вот кто у нас зарабатывает.

Если сегодня Крым не примет меры, он просто потонет в облаках сладкой ваты. До тех пор пока мы сами не обратим внимание, полуостров так и будет оставаться второсортным курортом, на который спешат только те, кто опаздывает. Это вам не Сочи — не нужно путать витание в облаках с действительностью. Достаточно один раз выйти и посмотреть.