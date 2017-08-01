Купить воздух

В Кореизе продают право собственности, которого нет

Как по бросовым ценам продаются незаконно построенные квартиры в Кореизе и что ждёт тех, кто уже приобрёл недвижимость у нарушителей, выяснял «Крымский ТелеграфЪ».

Увлеклись

В Крыму давно существует практика строительства домов с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное строительство» (ИЖС) под коммерческие цели. Например, с окончанием строительства такие дома оказываются в разы больше запланированных и чудесным образом превращаются в гостиницы, многоквартирные дома.

После вхождения Крыма в состав Российской Федерации таким активным застройщикам-нарушителям приходится несладко — их привлекают к административной ответственности с выплатой внушительных штрафов, заставляют ликвидировать незаконно достроенные части зданий, переделывать документы. В общем, пара кругов ада им гарантирована. Однако и такие меры по сей день не искоренили проблему абсолютно. Как говорят некоторые «материковые» застройщики, крымчане не привыкли работать исключительно законно, не перестроились с украинской системы и всё ещё руководствуются анархичной вседозволенностью.

Так, в Ялтинском городском округе, пгт. Кореиз (курорт Мисхор) строительством увлеклись так сильно, что под ИЖС возводят восьмиэтажное здание, где на каждом этаже размещено 13 малометражных квартир, которые при желании можно объединить. Кроме того, по официальным данным застройщика на их странице на сайте новостроек ЮБК, якобы индивидуальное жилищное строение по окончании строительства будет иметь два уровня подземного паркинга на 32 машиноместа, планируется наличие бассейна, спортзала, зоны отдыха и детской площадки. Возникает вопрос: застройщики ничего не перепутали? Возможно, целевое назначение? Как дом, построенный под ИЖС, превратился в жилой комплекс «Морской»? И это не единственный в Кореизе пример такого наглого нарушения законодательства.

Снести, нельзя помиловать

Естественно, такой вопиющий случай не ускользнул от внимания надзорных органов. Пресс-служба Государственного комитета по госрегистрации и кадастру передала комментарий руководителя ведомства Александра Спиридонова о том, что по объекту пройдет проверка, по итогам которой будут составлены протоколы об административном правонарушении. Застройщикам также придётся либо снести постройки, либо переоформить документы согласно требованиям законодательства. Тем не менее застройщик, похоже, ничего сносить не собирается.

Уже в продаже

Несмотря на заявление Госкомрегистра, квартиры в «жилом комплексе» выставлены на продажу по конкурентоспособным, даже хорошим для Южного берега Крыма ценам — от 55 до 112 тыс. рублей за кв. м и, согласно данным на сайте застройщика, около половины квартир уже продано даже на тех этажах, которые могут попасть под ликвидацию.

Корреспондент «Крымского Телеграфа» решил также представиться покупателем квартиры в «Морском» и выяснить, почему застройщики продолжают незаконную деятельность.

Светлана, менеджер ЖК «Морской»:

«Сейчас у них (застройщиков. — Ред.) проблема с документами, так как указано ИЖС. Но они обещают получить другие документы. Недавно люди у меня покупали квартиру и были на офисе у застройщика. Застройщик, конечно, нацелен серьёзно. Они сказали, что им на определённую сумму сейчас нужно просто продать квартиры, чтобы решить вопрос с документами. Поэтому такая низкая цена на квартиры. Как только они получат документы, сразу людям сказали, что цена будет в два раза выше. Покупатели решили рискнуть и приобрели. Просто, честно сказать, по такой цене квартиры с такой близостью к морю — это, наверно, единственный вариант. Тут вы просто рискуете или нет».

Что касается сроков окончания строительных работ, Светлана сообщила, что жилой комплекс будет готов через полтора-два года.

Дарья Ковган, пресс-секретарь Госкомрегистра Крыма:

«В июле была проведена поверка на объекте, составлены протоколы, 31 августа будет рассматриваться их дело. У застройщиков для устранения нарушений есть срок до начала октября. В течение этого времени они могут показать правоустанавливающие документы и доказать, что имеют право строить дом выше четырех этажей. Для этого им необходимо привести свои документы в соответствие. Сейчас мы не можем утверждать, что они нарушители. Поменять вид разрешённого использования с ИЖС на МКД до 31 августа они вряд ли успеют, нужно просто дождаться сроков. Мы им выдали предписание на устранение нарушений, на что есть время до середины октября. Устранить нарушения — значит, либо демонтировать лишние этажи, либо привести документы на земельный участок в соответствие с законодательством РФ, то есть получить другой вид разрешённого пользования, что зависит от Ялтинского муниципалитета. В середине октября наши инспекторы снова выйдут на объект, повторно проведут проверку. В случае неустранения нарушений снова выпишут предписание, двойной штраф и дадут последний срок — три месяца. Если застройщики вовремя не устранят нарушения, мы передадим материалы муниципалитету для судебных разбирательств».

Все козыри на стол

Если суммировать все факты, получается, что в Кореизе строят восьмиэтажное здание как МКД, которое имеет разрешение только на четыре этажа, как ИЖС. При этом застройщик продаёт воздух — право собственности, которого нет. К тому же в Госкомрегистре сообщили, что после проведения первой, июльской проверки ведомство запретило какие-либо операции по купле-продаже данной недвижимости.

Дарья Ковган:

«У нас сделки не могут регистрироваться, так как после проведения первой проверки был внесён сигнал в базу данных, чтобы не производились сделки по данному объекту».

А что же в свою очередь приобретают покупатели квартир? Они на свой страх и риск, видимо, на условиях договорённости, покупают эфемерное право собственности, и никто не может дать им гарантий, что через два года будет у них над головой: крыша или чистое небо ЮБК?