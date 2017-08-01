Опасная «вторичка»

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем, как проверить «чистоту» квартиры перед покупкой на вторичном рынке. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Риски

Если вы собрались приобрести жилье на вторичном рынке, то просто обязаны быть очень внимательным и ответственным покупателем. Ответственность при такой операции с недвижимостью несете прежде всего перед собой, чтобы ваше проживание в купленной квартире не преподнесло никаких неприятных сюрпризов. Существуют определенные риски при приобретении квартиры на вторичном рынке, основной из которых — возможность оспаривания права на квартиру, поэтому в целях проверки чистоты сделки необходимо, в частности, удостовериться в подлинности представленных вам документов и отсутствии притязаний третьих лиц на квартиру. По разным оценкам, от 5 % до 15 % заключенных сделок с недвижимостью оспариваются затем в суде. И часть из них признается судом недействительными. Это означает, что заключенный договор не несет в себе никаких описанных в нем юридических последствий, и получается, что покупатель квартиру не покупал, а продавец не продавал.

Основаниями для оспаривания прав на квартиру могут быть:

- конфликт между прошлыми наследниками квартиры или попытка раздела квартиры бывшими супругами после расторжения брака;

- признание бывшего продавца квартиры недееспособным в судебном порядке (по причине преклонного возраста и (или) душевных расстройств, алкоголизма или наркомании);

- возвращение из мест лишения свободы ранее прописанного в квартире лица;

- появление безвестно отсутствовавшего лица, которое ранее было прописано в квартире;

- выписка из квартиры без согласия органа опеки и попечительства несовершеннолетних детей, прописанных в данной квартире.

Проверьте документы

Чтобы не допустить возникновения рисков или минимизировать их, перед проведением сделки советуем тщательно изучить все документы, которые имеют отношение к заключению договора.

Начните с документов продавца: проверьте паспорт, а также не лишним будет взять справку из психоневрологического и наркологического диспансера относительно дееспособности продавца (выдается в ПНД, НД лично гражданину в день обращения).

Далее необходимо удостовериться, что продавец или его представитель по доверенности имеют законное право распоряжаться продаваемым имуществом — т. е. проверить документы, удостоверяющие право собственности на квартиру и нотариальную доверенность на представителя продавца.

К указанным документам относятся :

. выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН, до 01.01.2017 — ЕГРП), выданная Росреестром (Госкомрегистром Республики Крым). До 15.07.2016 государственная регистрация возникновения и перехода прав на квартиру удостоверялась также свидетельством о государственной регистрации прав;

. правоустанавливающие документы на квартиру (договор купли-продажи, по которому ранее квартира приобреталась, или договор мены, дарения, ренты, договор передачи квартиры в собственность (приватизация) или свидетельство о праве на наследство);

. подлинник нотариальной доверенности в случае продажи квартиры представителем продавца по доверенности. Здесь желательно обратиться в Нотариальную палату, чтобы проверить действительность доверенности и полномочия нотариуса. Доверенность может быть отозвана собственником в любой момент. Чтобы избежать недействительности сделки, следует сделать запрос нотариусу, выдавшему доверенность, о ее подлинности либо воспользоваться сервисом проверки доверенностей в составе Единой информационной системы нотариата с помощью сети Интернет;

. нотариальное согласие супруга на отчуждение квартиры, если квартира приобреталась в период брака.

Чтобы удостовериться в отсутствии притязаний третьих лиц, проверьте выписку из домовой книги, в которой содержатся сведения обо всех зарегистрированных в данной квартире лицах, а также выписку из ЕГРН, в которой содержатся сведения обо всех сделках, которые происходили в отношении данной квартиры. Выписка из ЕГРН должна быть «свежей», так как буквально за пару дней она уже может устареть.

Из выписки видно, находилась ли квартира под арестом, была ли обременена каким-либо иным образом, сколько раз продавалась, дарилась, были ли в отношении данной квартиры гражданско-правовые споры.

После проверки вышеуказанных документов, естественно, нужно внимательно вычитывать условия договора купли-продажи. Здесь может скрываться много нюансов. Многие уверены, что в неблагоприятной ситуации всегда смогут вернуть деньги. Однако, если средства будут растрачены продавцом, то вернуть потраченные на покупку средства будет весьма проблематичным делом. Для того чтобы избежать возникновения проблемных ситуаций, надо провести проверку юридической чистоты купли-продажи квартиры.

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