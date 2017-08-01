Тайна голубого глаза

От какого проклятия пытались уберечься Юсуповы в Крыму?

Для постройки усадьбы «Аскерин» в селе Коккозы нынешнего Бахчисарайского района князь Феликс Юсупов пригласил талантливого архитектора Николая Краснова, увлекавшегося мистикой, и попросил его внедрить в архитектуру дворца образ синего глаза, который известен как сильнейший оберег от сглаза...

Легенда о родовом проклятии

Род Юсуповых в дореволюционной России был одним из знатнейших — многие представители этой династии, как по мужской, так и по женской линии, в разное время оставили значительный след в истории страны. К примеру, еще в XVI веке сам царь Иван Грозный за преданность и союзничество одарил ногайского мурзу Юсуфа, основателя династии, своей личной ладанкой. Юсуповы на протяжении всей истории были несметно богаты, владели огромной недвижимостью, а молодой князь Феликс Юсупов, известный впоследствии как убийца Распутина, породнил свою семью с императорской, женившись на великой княжне Ирине Александровне — племяннице Николая Второго. Казалось, всеми благами земными был обеспечен этот род, но тяготело над ним старинное проклятие, подлинность которого зафиксирована многими источниками.

Андрей Ивашко, старовер:

«Хан Юсуф отправил своих сыновей на службу к Ивану Грозному, за что весь род Юсуповых был проклят. Суть проклятья заключается в том, что все потомки рода Юсуповых будут умирать в возрасте до 26 лет, кроме одного, который будет продолжать данный род. Это интересная форма проклятия, где род стремились ограничить так, чтобы он держался едва на грани исчезновения, но не исчезал полностью».

Так и произошло, роковая цифра 26 буквально преследовала Юсуповых, унося жизни молодых мужчин этой семьи из поколения в поколение.

Вот и старший брат Феликса Юсупова, Николай, как считается, пал жертвой проклятия — летом 1908 года он погиб на дуэли в Петербурге, немного не дожив до 26-летия.

«В этом же, 1908 году Юсуповы посвящают себя созданию новой усадьбы «Аскерин», в переводе с тюркского «принадлежащий воину», близ села Коккозы нынешнего Бахчисарайского района. И, похоже, одной из целей при создании архитектурного ансамбля этого имения было желание оградиться в нем от древнего проклятия...

Магический оберег

Для проектировки и строительства усадьбы был приглашен ялтинский архитектор Николай Краснов, который на тот момент уже имел за спиной множество крупных проектов.

Валентина Матвеева, директор Крымского республиканского детского оздоровительного лагеря «Сокол»:

«Краснов очень увлекался Ханским дворцом и изучал его, поэтому, когда появилась площадка, уместно было использовать старый стиль, так как Юсуповы — татарский род. Несмотря на это воплощены и нотки модерна. Когда в 1912 году сюда заехала Юсупова, все сказали, что это самое красивое здание в Крыму».

Но, кроме этого, во множестве элементов усадьбы был воплощен, и довольно прямолинейно, образ «голубого глаза», ставший визитной карточкой «Аскерина». К сожалению, в настоящее время, после множества реконструкций, от первоначального вида мало что сохранилось. Но известно, что символ глаза украшал башню, фонтан, витраж, внутреннее убранство помещений и даже фарфоровый сервиз.

Но почему именно этот образ, или, скорее, символ? Согласно официальной версии, голубой глаз в символике появился из-за того, что он связан с топонимикой местности: название «Коккозы» в переводе с тюркского и означает «голубой глаз». Например, исследователь Крыма Иван Пузанов сто лет назад считал, что название местности пошло от вида здешней долины, в которой река словно оправлена в лесную зелень, наподобие глаза. Другие же краеведы отмечали, что это было связано с цветом глаз местного населения — результат ассимиляции татар с проживавшими здесь же потомками готов и римлян. Но, кроме того, он являлся еще и одним из древнейших магических символов.

Валентина Матвеева:

«Николай Николаевич завязывался на истории и на ханском дворце, и естественно, здесь появляется этот голубой глаз. Это защита, оберег в своем роде. Поэтому и берет он эту символику. Изначально, мы даже видели эскизы, была голубая крыша. Белое здание с голубой крышей. Это ж не просто так взяли. То есть, опять же, подчеркнут голубой глаз. Если смотреть с высоты птичьего полета, то тоже виден голубой глаз».

Символ глаза — мощнейший оберег, способный оградить своих владельцев от негативной энергии, дать покой и повернуть вспять деструктивные намерения.

Мистика в архитектуре Краснова

Всевозможные амулеты «от сглаза», претерпев минимальное видоизменение за тысячелетия, и по сей день пользуются авторитетом в определенных кругах и чрезвычайно там популярны.

Не исключено, что Юсуповы, кроме прямой привязки к названию местности, использовали знак «голубого глаза» как средство защиты от преследующего их род проклятия...

Самому же архитектору Краснову не была чужда увлеченность мистическими деталями, как показало в дальнейшем и строительство им Ливадийского дворца, и возведение других сооружений в Крыму. Например, дворца «Дюльбер», благодаря загадочному предсказанию ставшему спасительной неприступной крепостью для Романовых, или Юсуповского дворца в Кореизе, на месте которого в имении Анны Голицыной в начале XIX века проводились оккультные ритуалы...