Привычное по-новому

Полезное может быть вкусным, красивое — ядовитым, а люди — заботливыми

Зеленые враги

Привычные, но очень опасные садовые растения

Рододендрон

Если человек по неосторожности проглотит любую часть этого растения, ему сразу же станет плохо. Изо рта слюни, а глаза начнут слезиться. Впоследствии может наблюдаться обильная рвота, пульс замедлится, а кровяное давление упадет.

Ландыши

Смертельными для человека и животных являются все части растения, особенно листья. Токсичной становится даже вода, в которую помещают стебель. Дело в том, что растение содержит смертоносный токсин. Этот натуральный яд усиливает сокращения сердечной мышцы. Также вещество вызывает сильные головные боли, галлюцинации, приливы и раздражительность. На коже проступает холодный пот, а иногда красные пятна.

Гортензия

Ядовитым является все растение, особенно цветочные почки. Внутри цветка находится настоящий яд, вызывающий одышку, головокружение, обмороки. Падение артериального давления может вызвать судороги.

Нарцисс обыкновенный

Токсичным является всё растение, особенно луковицы, вызывающие рвоту. Помните: в закрытом помещении запах нарцисса в букете способен вызвать головную боль. Если вы положили луковицы на хранение, а кто-то по ошибке съел их, пострадавшему не позавидуешь. Среди ранних симптомов отмечают тошноту, судороги и потерю сознания. Если вы любите нарциссы, следите, чтобы посадка луковиц проходила в резиновых перчатках. Избегайте контакта с цветами, если на теле имеются открытые раны.

Олеандр

Смертельно опасным является всё растение, включая нектар и сок листьев. Подумайте дважды, прежде чем выращивать олеандр, если у вас есть маленькие дети. В одном мясистом листе достаточно токсинов, чтобы убить младенца. После отравления первым делом страдает пищеварительная система, отмечается рвота и понос. Если процесс прогрессирует, наблюдаются проблемы с сосудами.

Кулинарный хит уходящего лета

Гречка с овощами придётся по душе не только тем, кто следит за состоянием фигуры и кошелька, но и удовлетворит запросы самых придирчивых эпикурейцев

Рецепт 1. Гречка с помидорами: просто и питательно

67 ккал на 100 грамм

Ингредиенты:

• Гречневая крупа 100 г

• Морковь 1 шт.

• Лук репчатый 1 шт.

• Помидоры в собственном соку или свежие 3-4 шт.

• Чеснок (по желанию) 1 зубчик

• Соль по вкусу

Приготовление:

Готовить гречку лучше всего в посуде с толстым дном, например в казане.

Лук и морковь очистить, натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс.

Разогреть казан, смазанный каплей масла, выложить лук, чеснок, морковь и обжарить, помешивая около 5 минут.

Помидоры очистить от кожицы, нарезать, добавить к овощам, перемешать.

Засыпать гречневую крупу, посолить по вкусу, перемешать, залить кипятком, накрыть крышкой, уменьшить огонь до минимума и оставить на 15 — 20 минут. Минут через 10 — 15 проверить готовность — ложкой аккуратно раздвинуть гречку и посмотреть есть ли вода. Если есть, то продолжать готовить можно с открытой крышкой до полного выкипания воды.

Рецепт 2. Гречка с кабачком, грибами и луком: изысканный вкус без излишней мороки

55 ккал на 100 грамм

Ингредиенты:

• гречневая крупа 1/2 стакана

• кабачок 1 шт.

• шампиньоны 100 г

• морковь 1 шт.

• лук репчатый 1 шт.

• томаты 3 шт. (крупные)

• соль, перец, тимьян

Приготовление:

Гречневую крупу отварить до полуготовности. Кабачок нарезать тонкой соломкой, морковь натереть на тёрке, томаты нарезать кубиком. Потушить овощи. На отдельной сковороде, смазанной каплей масла, обжарить грибы, нарезанные тонкими пластинами. После того как из грибов выпариться лишняя жидкость добавить к ним нарезанный полукольцами лук. Обжарить до золотистого цвета. Соединить овощи, лук с грибами и гречку. Добавить соль, перец, тимьян. Перемешать. Уложить все в горшочки, добавить немного воды и томить до готовности в духовке при 200 градусов.

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