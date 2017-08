→ Эксклюзив Scooter. Концерт после занавеса, или Как послали украинского посла Немецкая группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила перед многотысячной аудиторией фестиваля #ZBFest в Балаклаве. Музыканты представили на сцене фестиваля эффектное мультимедийное шоу, исполнили все свои известные хиты и пообещали крымчанам «увидеться в следующий раз». Тем не менее приезд популярной немецкой группы Scooter в Крым Украина превратила в настоящий дипломатический скандал... «How much is the барабулька?» Scooter является одной из самых успешных музыкальных групп в истории Германии. Общие продажи альбомов и синглов коллектива превышают 30 миллионов копий. Группа удостоена более чем 80 золотых и платиновых записей. По версии зрителей «MTV-Россия», в 1998 году они были признаны «лучшей группой мира», а композиция How much is the Fish? по сей день является визитной карточкой коллектива. Лидер группы Эйч Пи Бакстер, выйдя к журналистам в VIP-зале аэропорта, не скрывал отличного настроения. Как рассказал музыкант, перелёт из Франции, где до этого выступала группа, прошёл хорошо. В Крыму его встретили не хлебом-солью, а барабулькой... Несмотря на угрозы На тему концерта Scooter высказался заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин. Он сообщил, что за посещение полуострова без особого разрешения украинских властей участникам коллектива грозит тюремный срок: «За нарушение закона предусмотрено наказание от года до восьми лет лишения свободы». Данное наказание, конечно, для них маловероятно, но группе непременно грозят определенные санкции — например, запрет на въезд на Украину на срок до трёх лет. В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник встретился с менеджером коллектива, чтобы отговорить команду от посещения полуострова. Но и это не помогло. Участники всё-таки приехали в Крым, но через территорию России, тем самым продемонстрировав, по мнению украинских чиновников, своё неуважение к Украине. Согласно их законодательству, путь в Крым легален только через украинскую территорию. Киевская прокуратура начала расследование против группы Scooter. Вообще власти Украины регулярно вводят санкции против музыкантов, актёров или политиков, которые посещают полуостров с нарушением этого правила. В частности, в 2017 году это стало основанием для запрета на въезд российской участнице проходившего в Киеве «Евровидения» Юлии Самойловой. Вопрос о дальнейших выступлениях группы на территории Украины всё ещё висит в воздухе. На октябрь запланирован концерт в Киеве, а вероятность его проведения после Крыма стремится к нулю. Лидер группы Эйч Пи Бакстер не скрывал удивления из-за поднятой шумихи: «Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, а потому, что там живут наши фанаты. У нас есть что им показать». Участники группы Scooter признались, что даже не догадывались, что своим выступлением в Крыму ввязываются в политический конфликт. Интересно, что на официальном сайте Scooter концерт на полуострове указан, однако страну коллектив специально не подписывал. «Мы сделали это намеренно. Мы хотели сохранить нейтралитет», — прокомментировал менеджер группы Йенс Теле. Это намерение разозлило как многих фанатов этой группы, так и целый ряд немецких политиков. Того факта, что, посещая Крым вопреки украинским и международным законам, они, наоборот, залезают в политику по самые уши, да ещё и в политику самого грязного толка — они, кажется, просто не могут понять. А может, весь этот «концерт» с границами и въездами был только ради чёрного пиара? Не в восторге оказались и фанаты Scooter в Германии. Сказать, что они были в ярости — это не сказать почти ничего. Немецкие любители техно имеют свои, сугубо «сценические» причины гневаться на Россию. И теперь, когда Scooter приехал в Балаклаву — это им вышло боком, в первую очередь, среди их собственных ценителей. Некоторые из фанатов не сумели сдержать своей ярости, и это видно из сообщений на официальной странице Scooter: «Просто отвратительно. Погибшие в этом конфликте вам безразличны. Лучше всего будет, если вы там и останетесь» или вот такой комментарий: «Scooter захотели в Крым? 75 лет назад они бы, наверное, выступали бы в оккупированной Польше». Хотя среди негативных отзывов встречаются и те, кто поддержал группу: «Лучше поставлять музыку в Крым, чем истребители в Катар». Свое мнение против посещения Крыма высказывало и Общество поддержки угнетённых народов в Германии: «Любой концерт в Крыму является политически опасным, даже если держаться в качестве музыканта подальше от политики». Знали ли об этом исполнители, неизвестно, но одно ясно: группа Scooter приехала в Крым по приглашению и рассматривала этот визит «чисто как музыкальное событие». Кому ещё отказала Украина? Помимо скандального выступления группы Scooter в Крыму, есть ещё ряд исполнителей, которые оказались персонами нон-грата на территории Украины. Российский певец Иосиф Кобзон был одним из первых, кому запретили въезд на территорию Украины. Артист, который родился в Донецкой области, с самого начала яро поддерживал стремящиеся к независимости республики и даже посещал ДНР с концертами. Также Кобзон начиная с 2014 года регулярно делает заявления против Украины. Например, однажды певец сказал, что «ненавидит Майдан и всех приверженцев», а потом назвал гимн Украины нацистским. Певице Валерии и её супругу Иосифу Пригожину также запретили въезд на Украину. Не менее скандальным был запрет въезда Лолиты Милявской. Напомним, что исполнительницу украинские пограничники высадили прямо с поезда Москва — Киев в пункте контроля железнодорожного сообщения «Конотоп» в Сумской области. В списке тех, кому запрещен въезд в Киев, оказались не только граждане РФ. Одним из первых под закон о порядке пересечения границы с Крымом попал солист американской группы Limp Bizkit Фред Дерст. Помимо Фреда Дерста, есть ещё ряд исполнителей, которые не будут въезжать в Крым до полного урегулирования конфликтной ситуации: итальянский тенор Алессандро Сафино, экс-вокалист групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тернер, легендарная немецкая рок-группа Scorpions, известный итальянский композитор Эннио Морриконе. Этот список можно долго продолжать, так как тысячи артистов, приезжавших в Крым в период с 2014 по 2017 год, не имеют права выступать на территории Украины. Несмотря на все эти запреты, всё же существуют те артисты и группы, которые осмелились приехать на гастроли на полуостров, пусть даже и неполным составом. Концерт Эмира Кустурицы, который прошёл в Ялте в конце июля этого года, — верный тому показатель. Немецкая диско-группа Boney-M также давала концерт в Крыму, но составом из двух человек, так как всё ещё существуют некие опасения по поводу украинских санкций. А вот Пьер Ришар сначала громогласно объявил о своём выступлении в Крыму, но в последний момент отказался, объяснив это тем, что он «никогда не хотел внедряться в политические проблемы той или иной страны». Посол Украины в Германии Андрей Мельник «призвал организаторов кастинг-шоу DSDS исключить из жюри Эйч Пи Бакстера, который злостно нарушает законы другого государства». Об этом он написал на своей странице в Twitter. Медиагруппа RTL, которой принадлежат права на шоу талантов «Германия ищет суперзвезду», заявила, что группа Scooter вольна выступать где угодно, в том числе и в Крыму. Таким образом в Германии ответили на призыв посла Украины в ФРГ Андрея Мельника исключить солиста группы Эйч Пи Бакстера из состава жюри конкурса. Пикантности данной ситуации добавляет то, что на 15 октября у Scooter запланирован концерт в Киеве. Но пока ещё неизвестно: «быть или не быть...» концерту на Украине? Украина — Scooter 2:0 Андрей Викторов, зритель: «Я не пожалел, что сходил на концерт Scooter, это было мировое шоу, мне всё понравилось! Группа привезла с собой фанатов, принимавших участие в пробеге „Москва — Берлин“. Всё время концерта исполнители отработали без сбоев, зрителей было очень много, в общем, реальность превзошла все ожидания. Наверное, единственное, что не было реализовано на концерте из заявленного в программе, — фейерверк, салюта как такового не было. Однако мало кто это заметил. Фанатам было не до того. Билеты на концерт приобретали через интернет и, интересно то, что дня за три до выступления цены упали в два раза. Возможно, это благотворительность или пиар-ход. Что касается политического скандала, разгоревшегося из-за их приезда, всё же хорошо, что они не испугались и выступили у нас. Такие группы как Scooter помогают разрывать искусственную блокаду Крыма. К тому же, я думаю, что если другие исполнители увидят, что ничего страшного здесь с ними не случилось, а Украина максимум, что может сделать, — добавить их в „Миротворец“, то многие зарубежные группы и звёзды сюда потянутся». Вообще среди зрителей концерта бытуют разные мнения по поводу обвинений, посыпавшихся на Scooter со стороны украинских и европейских политиков и даже фанатов, но в одном крымчане едины — концерт удался на славу. Для самых преданных крымских фанатов группы какая-либо смесь прений по поводу их творчества и политики кажется оскорбительной: «Scooter — это легенда, на их музыке воспитывались целые поколения. И их выступление было лучше, чем шоу других участников фестиваля». Некоторые крымчане пытаются убедить фанатов группы и политиков воспринимать исполнителей исключительно как легендарных музыкантов, а их творения — как искусство, не приемлющее границ, санкций и вообще какого-либо налёта «грязной политики»: «Может, хоть в этом вопросе не будем говорить об омерзительной политике и искусственно подогреваемом конфликте? Нас сталкивают лбами кукловоды, давайте дадим им бой в виде игнорирования и полного нейтралитета. Scooter не имеет к этому никакого отношения. Наслаждайтесь музыкой! В Крыму живая легенда!» Елена Александрова, зритель концерта, шутит: «Я думаю, что скоро и на перелетных птиц будут возбуждать уголовное дело за то, что они планируют в воздушном пространстве Крыма, и на границе с Украиной и ЕС отлавливать и в клетки сажать». И, действительно, порой обвинения в адрес Scooter не только абсурдны, но и антидемократичны, так как противоречат принципу свободы выбора, которую так рьяно защищают сами обвинители. Некоторые фанаты группы не на шутку обеспокоены не параноидальными выпадами соседней страны, а тем, что опасность может грозить Scooter на родине со стороны непреклонного канцлера, которая не хочет видеть очевидного: Крым — часть России и ею останется. Однако больше всего поражает фанатов нелогичность и абсурдность ситуации: «Украина грозит арестом гражданам Германии за въезд на территорию Российской Федерации». Очевидно, скандал вокруг концерта Scooter в Крыму войдёт в хит-парад самых обескураживающих и нелепых политических ходов. Анастасия СМИРНОВА, Софья Романова

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 442 от 11 августа 2017 года Еще статьи: Крымфест: провал года Разжигают и смешат Звезды, которые нам не светят Рок, хамство и потоп Недобитые романтики Просмотров: 252 | Комментарии (3) Дата публикации: Сегодня, 13:44

:: Комментарий #1 написал: ррр | Сегодня, 16:06 |





Группа: Гости

Публикаций: 0

Комментариев: 0 МОЛОДЦЫ!!! придуманное, якобы государство скоро РУХНЕТ!!

Зарегистрирован: -- | ICQ: -- | ЦИТИРОВАТЬ



:: Комментарий #2 написал: ррр | Сегодня, 16:07 |





Группа: Гости

Публикаций: 0

Комментариев: 0 придуманная руина

Зарегистрирован: -- | ICQ: -- | ЦИТИРОВАТЬ



:: Комментарий #3 написал: Алексей | Сегодня, 18:17 |





Группа: Гости

Публикаций: 0

Комментариев: 0 Да, скоро пидорасия рухнет, ты прав

Зарегистрирован: -- | ICQ: -- | ЦИТИРОВАТЬ