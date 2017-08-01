Выговор для министра

Глава республики вернулся из отпуска и обещает чиновникам репрессии

Правительство Крыма будет уделять больше внимания выездам «в поля» и работе с населением. Почему глава республики рассердился на министра Александра Голенко, какими достижениями может гордиться Минсельхоз и как будут контролироваться цены?

Эпистолярный роман

Возвращение главы Республики Крым Сергея Аксёнова из отпуска ознаменовалось скандалом с длительной перепиской руководства симферопольской горадминистрации и минздрава. Как стало известно, ещё в апреле был выезд правительственных чиновников в посёлок Аграрное (Симферополь), после которого был дан ряд поручений, в том числе и по открытию на месте аптечного пункта. Прошло четыре месяца, а изменений в этом вопросе никаких нет. В частности, администрация города вела активную переписку по этому поводу с Министерством здравоохранения республики, пока не выяснилось, что объект, о котором шла речь, вообще принадлежит КФУ им. Вернадского, то есть является федеральной собственностью.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«Открытие аптечного киоска у нас равносильно запуску ракеты на Марс, и получается, что решить этот вопрос практически невозможно».

По этой ситуации, а также по остальным фактам несвоевременного и некачественного выполнения поручений после выезда в Аграрное будет проведено служебное расследование. Помимо этого, председатель Совета министров объявил выговор несправившимся с открытием аптеки чиновникам, в том числе и главе крымского Минздрава. По словам премьер-министра, вопрос с аптечным пунктом при желании можно было решить за три дня.

Сергей Аксёнов:

«Решать (проблемы. — Ред.) — это не значит направить куда-то письма. У нас любимое занятие наших должностных лиц — как только получили обращение, куда-то его направить, чтобы оно не лежало здесь. И всё это превращается в нормальный процесс — погоня для гражданина за своим обращением, выяснение, где же оно находится, а должностные лица друг на друга пальцем показывают».

К слову, с 1 сентября в правительстве Крыма намечено проведение проверок рассмотрения обращений граждан, а также ежемесячно будут анализироваться неудовлетворённые жалобы.

Лариса Опанасюк, вице-премьер Крыма:

«Все обращения, которые поступают в Совет министров, будем брать на контроль и проверять полноту, качество ответов, признаки какого-то формализма и также контролировать сроки работы с обращениями граждан».

Также с осени будет усилена работа по общению правительственных чиновников с крымчанами непосредственно в регионах.

Лариса Опанасюк:

«Сейчас отрабатываем формат выездных приёмов, которые будут проводиться членами Совета министров. Причём эти выездные приёмы будут проводиться не только в районных центрах, но и в поселках и селах. Предварительно мы будем проводить анализ (обращений. — Ред.) для того чтобы по возможности направлять туда профильных специалистов».

Справиться с ценами

На прошлой неделе Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым, посвящённую организации эффективного контроля за ценами в Крыму. К данному направлению в ближайшее время также должна подключиться и Прокуратура РК, а вице-премьер республики Юрий Гоцанюк уже проработал возможные механизмы контроля.

С 25 августа крымское правительство совместно с ФАС будет проводить конкретные мероприятия на территории республики, призванные отрегулировать цены на продовольственные товары. В то же время заместитель председателя Совмина уверяет, что уже сейчас с торговыми сетями достигнуты договорённости по вопросам ценообразования.

Юрий Гоцанюк, вице-премьер Крыма:

«Для стабилизации ценовой ситуации и недопущения необоснованного роста цен на продовольственные товары первой необходимости, развития здоровой конкуренции в этом сегменте на рынке приняты следующие меры и ведётся работа, а именно: организовано проведение еженедельных ярмарочных мероприятий, которые сегодня являются одним из действенных механизмов сдерживания роста цен на сельхозпродукцию и продовольственную группу товаров».

В частности, на ярмарочных площадках определено более 3,5 тысячи мест, ровно половина из которых предоставляется непосредственно товаропроизводителям.

Несмотря на, казалось бы, весьма оптимистичный рапорт курирующего зама, глава республики понимает, что крымская реальность далеко не всегда совпадает с подготовленными отчётами.

Сергей Аксёнов:

«Пока что мы двигаемся рывками. Приехали (проверяющие. — Ред.) — какое-то время продержались цены, но стабильности в этом вопросе нет».

Кроме того, если одни торговые сети действительно выставляют цены в соответствии с подписанным с правительством меморандумом, то другие спокойно его игнорируют. По словам вице-премьера, в июле стоимость условного минимального набора продуктов питания составила 4012 рублей, то есть на 54,79 рубля (1,4 процента) ниже, чем в целом по Российской Федерации. Однако это вряд ли те цифры, которыми стоит гордиться, тем более что речь идёт о «минималке», а чтобы нормально питаться, денег нужно гораздо-гораздо больше.

Одним из главных мероприятий, призванных снизить цены на продукты питания в республике, является развитие личных подсобных хозяйств крымчан. При этом в настоящее время правительство рассматривает варианты предоставления финансовой поддержки в виде грантов или товарного кредита лицам, проживающим в сельской местности, без софинансирования с их стороны.

Сергей Аксёнов:

«Надо, чтобы первоначальный, стартовый взнос государство, а в данном случае республика, взяла на себя».

До 15 сентября должен быть составлен конкретный план мероприятий по этому направлению.

Намолотили

Если ситуация со стоимостью продуктов на полуострове оставляет желать лучшего, то у нас действительно есть показатели, которыми Министерство сельского хозяйства смело может гордиться. На прошлой неделе местные аграрии завершили уборку ранних зерновых культур. В этом году в Крыму обмолочено рекордное (если брать показатели последних лет) количество зерновых — 1 миллион 733 тысячи тонн, что на 443 тысячи тонн больше, чем в прошлом году.