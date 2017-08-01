Честное симеизское

Вслед за вырубкой можжевельников в Лименской долине жители опасаются перекрытия общественной дороги

Владельцы одного из участков жилого квартала «Пономаревка», скандально известного историей с вырубкой можжевельников, решили заручиться поддержкой местных жителей, чтобы ограничить движение транспорта по серпантину, соединяющему трассу с приморской дорогой. Симеизцы забили тревогу, выяснив, что общественная автодорога оказалась в границах частной собственности, и опасаясь, что проезд будет закрыт полностью и навсегда...

Чужие среди своих

«Посмотрите на карту! — восклицает одна из местных активисток, отстаивающая интересы жителей Симеиза. — Как автодорога, нанесенная на генплан, оказалась в границах земельного участка, находящегося в частной собственности?

Действительно, если внимательно взглянуть на кадастровый план, можно заметить, что участок на ул. Советской, 78 (на карте — под цифрой 219), площадью 30 тысяч 917 квадратных метров включает в себя асфальтную серпантинную дорогу, проложенную еще до того как здесь появился коттеджный поселок. Вообще вопросов к тому созыву депутатов, которые выделяли эту землю — территорию компактного произрастания можжевельников — под частную застройку, много. Как мы уже писали в одном из прошлых номеров, в результате решения 35-й сессии Симеизского поселкового совета пятого созыва от 27.11.2008 № 95 «Об утверждении генпланов застройки кварталов» образовался целый жилой квартал «Пономаревка». При этом коттеджный поселок спроектировали без учета территории компактного произрастания краснокнижных деревьев, которым за тысячу лет, и без учета существовавших на тот момент автомобильных дорог. То есть отрезали — и ладно.

О том, что крымские чиновники никак не могут придумать, как защитить можжевельники от застройки, мы уже писали не раз. Несмотря на факты вырубки деревьев, никого так и не наказали, а строительство на участках продолжилось. Теперь на кону общественная дорога, по которой можно проехать от побережья до автотрассы Ялта — Севастополь. По всей видимости, владельцам участков надоело, что к ним заглядывают всякие общественники через заборы в поисках свежих пеньков, и они, по словам симеизских активистов, решили инициировать закрытие (!) дороги. «КТ» рассказали, что руководство санаторно-курортного комплекса «Голубой залив», расположенного на арендуемом ими том самом участке на ул. Советской, 78, решило собрать подписи местных жителей за то, чтобы ограничить движение машин по этой дороге, сделав его (движение) доступным только для своих. Симеизцы увидели в этом подвох, потому что, если закрепить запрет документально, может потом получиться, что вообще никого не будут пускать, кроме самих арендаторов.

«Они (арендаторы. — Ред.) хотят написать обращение в ГАИ, чтобы ограничить движение, — говорит одна из общественниц. — Но надо понимать, что в документах произошла ошибка — в генплане это дорога общего пользования, но в то же время их кадастровый участок».

Активисты возмущены тем, что и так на этой дороге не разъехаться встречным машинам, поскольку вплотную к дороге возвели заборы, так еще и якобы хотят сделать ее закрытой.

В письме от 16 августа 2017 года за подписью министра Сергея Кононова, который ссылается на рейд специалистов управления земельного и градостроительного контроля ялтинской администрации, говорится о том, что «дорога открыта для свободного проезда и находится в границах арендуемого участка».

Нам удалось получить комментарий и руководства «Голубого залива», которое уверяет, что никто дорогу перекрывать не собирается.

«Местные жители плохо расслышали, никто дорогу перекрывать не будет, — уверяет директор ООО СКК „Голубой залив“ Наталья Алексеева. — Я им это объясняла несколько раз на собрании... Ограничение по движению просто и все. Я попросила, чтобы их отдыхающие не так шумно ездили».

На наш вопрос, как общественная дорога оказалась в границах участка, Наталья Анатольевна парировала: «Вы мне задаете этот вопрос?.. Мы при России оформили весь участок, согласно законодательству. У нас полный пакет документов».

Что ж, остается только верить на слово и следить за развитием событий...

Проблемы накапливаются

А что же с можжевельниками? Удалось ли решить проблему после поручения главы республики Сергея Аксенова? Несмотря на активизировавшиеся проверки, от чиновников, ответственных за это, приходят пока только отписки.

«Главные проблемы заключаются в следующем: можжевеловые леса находятся в зоне общественно-деловой застройки; территории, где нет можжевельников, поместили в спорную градостроительную территорию; участки, на которых не посчитаны можжевельники, огораживаются забором. Плюс теперь еще и дорога общего пользования, которая находится в частной собственности», — говорят общественники и сетуют, что проблемы не решаются, а только накапливаются.

Из того же ответа минстроя следует, что «свежих порубочных остатков и следов удаления зеленых насаждений не обнаружено, удаление зеленых насаждений не производилось». При этом, если верить письму, специалисты провели обследование участка площадью 6,7034 квадратных метра (всего!) и нарушений не выявили...

Отмечается, что «с арендатором участка проведена разъяснительная беседа о необходимости приостановки всех видов строительных работ в целях проведения курортного сезона». Надо полагать, с его окончанием стройка возобновится...

Сказано еще, что службой Госстройнадзора направлено письмо в адрес администрации Ялты «с приложением копии приказа об отмене декларации о готовности объекта к эксплуатации» в Госкомрегистр Крыма. Однако жители относятся к этому скептически.

«Ну отменят они одну декларацию на одном участке, а когда нарушения устранят — снова подпишут», — считают симеизцы. — От минэкологии, которое должно заниматься сохранением можжевельников, ответа нет. На территории, которая активно огораживается для последующей застройки, до сих пор не подсчитаны краснокнижные деревья«.

Местные жители, активно включившиеся в борьбу за сохранение крымской природы, уже начали терять надежду на то, что можжевельники будут спасены, ведь пока чиновники переписываются друг с другом, участки огораживаются, а спадет ажиотаж — кто потом вспомнит, что на этом месте вообще когда-то была можжевеловая роща?