Задержание диверсанта

Агент СБУ должен был обесточить Судак, обвалить дорогу и поджечь свалку

Пойманный с поличным сотрудниками ФСБ житель Харьковской области признался, кто его завербовал и какое задание он должен был выполнить на территории Крыма.

Едва вышел на задание...

Очередная диверсия, которую запланировали украинские спецслужбы, была сорвана сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В Крыму было предотвращено совершение нескольких терактов против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

Как сообщили в Центре общественных связей Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов.

Установлено, что гражданин Украины Лимешко Геннадий Геннадьевич, уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ, 9 августа 2017 года прибыл в Крым, где в соответствии с заданием СБУ должен был совершить несколько противоправных действий. Как признался сам задержанный на допросе, ему «нужно было на дороге между Судаком и Новым Светом произвести подрыв линий электропередач, осуществить разрушение дороги и поджечь свалку около поселка Рыбачье и лесного массива возле Алушты».

В результате этих диверсий остались бы без света жители и гости Судака и других близлежащих населенных пунктов (свыше 50 тысяч человек), были бы сожжены лесные массивы и остановлено автомобильное сообщение на трассе Алушта — Судак.

Ночью 12 августа, едва агент приступил к выполнению задания (при попытке повредить линию электропередач), сотрудники ФСБ взяли его с поличным.

У иностранца обнаружены и изъяты две тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередач) и цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в Службе безопасности Украины).

Признался на допросе

Во время допроса задержанный признался, что действовал по заданию кураторов из СБУ.

«Осенью 2015 года я проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы, — рассказал Лимешко. — Мы обучались физической подготовке, стрелковой подготовке, взрывному делу... с целью захода на территории Донецкой Народной Республики и Республики Крым и в целом России для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий».

Лимешко сообщил, что на выполнение задания он получил 5000 гривен.

На данный момент следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможных сообщников и пособников украинского диверсанта.

В СБУ отреагировали на задержание Лимешко вполне предсказуемо, назвав поимку агента «провокацией и фейком».

Ночью 12 августа, едва агент приступил к выполнению задания (при попытке повредить линию электропередач), сотрудники ФСБ взяли его с поличным