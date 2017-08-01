→ Байки, сонеты Ты кто такой?! Несколько дней назад в информационном пространстве мелькнула новость: житель Херсонской области провел три дня в открытом море на надувном батуте и достиг берегов Крыма. Парень, работавший охранником в курортной зоне поселка Лазурное Херсонской области, ночевал на причале, расположившись на надувном батуте, и не заметил, как его смыло в море. Три дня человека мотало между украинским и крымским берегами, пока его не выловили крымские пограничники. Хэппи-энд, но могла бы случиться и трагедия. Собственно, этим новость и исчерпывается. Но потом выяснились любопытные детали. Мать молодого человека прибыла в Крым уже на следующий день после его спасения. Однако пересечь государственную границу через пункты пропуска мать с пострадавшим не могли, т. к. все документы, необходимые для этого, оказались утраченными, поскольку их вместе с телефоном и сумкой молодой человек оставил на берегу моря в Херсонской области. «К сожалению, когда попавший в беду гражданин Украины обратился в учреждение, призванное отстаивать интересы соотечественников в Российской Федерации, за получением свидетельства на возвращение, то встретил там полное равнодушие украинских чиновников. Не разбираясь во всех деталях и не сумев войти в положение беззащитного, консул ответил, что только уплатив штраф в размере 3,2 тыс. рублей за утерю паспорта, молодой человек может рассчитывать на получение разрешительных документов. Необходимой суммы у матери с сыном не нашлось, в итоге в возвращении на родину им отказали», — рассказали в пресс-службе российского Погрануправления. Тогда решением проблемы занялись российские пограничники. «По линии пограничных представителей с украинскими коллегами была достигнута договоренность о возвращении изрядно измотанной как физически, так и морально семьи на Украину. Перед убытием на родину мать Михаила сердечно поблагодарила пограничников, не оставшихся в стороне от их беды», — подытожили в Погрануправлении. Вот так Украина заботится о своих гражданах, попавших в сложную ситуацию. Очень наглядный пример. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 443 от 18 августа 2017 года Еще статьи: В Херсонской облгосадминистрации пока не знают об отставке Гриценко В Бахчисарайском районе спасли двух женщин, которых уносило в море на матра ... Разжигают и смешат «Слепой» фасовщик Морской патруль Просмотров: 109 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:02