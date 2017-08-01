Говорят, что... туристы недовольны работой автовокзалов

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, туристы, приезжающие в курортную столицу Крыма, никак не могут разобраться в алгоритме работы местного автовокзала. «Диву даешься – сколько средств уходит на рекламу наших курортов в РФ, сколько тысяч людей работают в подобных министерствах и проч.! А в итоге?» – вопрошает пользователь одной из социальных сетей. И делится своим неудачным опытом освоения принципов внутрикрымской логистики: «Автовокзал, верхняя площадка. Автобусы в Форос, Алупку, Симеиз и проч. – на всю Большую Ялту.

Скапливаются сотни людей в ожидании своего рейса, многие – с вещами, на отдых. Простите, а где расписание?! Расписание висит... внутри автобусов, внешней инфы нет никакой (кроме номеров маршрутов). Аналогично и на нижней площадке – довольно часто маршрут может вообще быть сорванным». Из-за всего вышесказанного порой целые группы экскурсантов, по нескольку десятков человек, ждут долгое время, пребывая в полном недоумении, когда же наконец их повезут в нужном направлении. Люди даже не знают, к кому обратиться. Только и остается негодовать на своих страницах в соцсетях: «Позор. Что, чиновники, отвечающие за транспорт, этого не знают?»