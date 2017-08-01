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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... онкобольных испытывают на прочность

Пожелавшая остаться неизвестной жительница крымской столицы возмущена: «Приехала в рентген-кабинет в онкобольнице в 7:30, чтобы записаться. Прием начали в 8:40 вместо 8:00. До главврача не дозвониться, по другим телефонам тоже. Опоздала на работу».

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 443 от 18 августа 2017 года
Фома СЛУХАЧЁВ

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Просмотров: 235 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:09

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