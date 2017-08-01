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Говорят, что... онкобольных испытывают на прочность

Пожелавшая остаться неизвестной жительница крымской столицы возмущена: «Приехала в рентген-кабинет в онкобольнице в 7:30, чтобы записаться. Прием начали в 8:40 вместо 8:00. До главврача не дозвониться, по другим телефонам тоже. Опоздала на работу».