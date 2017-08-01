В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... не по карману фото в парках Крымчанин Кирилл Л. удивлен тарифами на вход в парки полуострова: «Сегодня был очень неприятно удивлен тем фактом, что вход в парк «Айвазовское» для фотосессии стоит 10 000 рублей. И это помимо того, что за вход с каждого человека берут ещё 500 рублей. Раньше эта услуга обходилась в 1000 рублей. Есть информация, что там сменился директор. Неужели такие цены связаны именно с ним, потому что несколько месяцев назад цена была в 10 раз меньше? Я запланировал мероприятие и уже был готов к дате, но сегодня новость поменяла все. Скажите, пожалуйста, куда можно обратиться, чтобы разобрались с такими тарифами? Это вообще законно? Да, я прекрасно понимаю, что за парком ухаживают, в него вкладывают деньги. Я готов платить, но такие цены – это обдираловка за час-полтора съёмок». Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 443 от 18 августа 2017 года

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