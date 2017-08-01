Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Скандал во дворце?
Не своё, но проблемное
Пустые хлопоты
Море по заоблачному тарифу
Великое переселение откладывается
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... не по карману фото в парках

Крымчанин Кирилл Л. удивлен тарифами на вход в парки полуострова: «Сегодня был очень неприятно удивлен тем фактом, что вход в парк «Айвазовское» для фотосессии стоит 10 000 рублей. И это помимо того, что за вход с каждого человека берут ещё 500 рублей. Раньше эта услуга обходилась в 1000 рублей. Есть информация, что там сменился директор. Неужели такие цены связаны именно с ним, потому что несколько месяцев назад цена была в 10 раз меньше? Я запланировал мероприятие и уже был готов к дате, но сегодня новость поменяла все. Скажите, пожалуйста, куда можно обратиться, чтобы разобрались с такими тарифами? Это вообще законно? Да, я прекрасно понимаю, что за парком ухаживают, в него вкладывают деньги. Я готов платить, но такие цены – это обдираловка за час-полтора съёмок».

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 443 от 18 августа 2017 года
Фома СЛУХАЧЁВ

Еще статьи:
Просмотров: 207 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:11

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Август 2017 (70)
Июль 2017 (88)
Июнь 2017 (90)
Май 2017 (88)
Апрель 2017 (92)
Март 2017 (92)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru