Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Скандал во дворце?
Не своё, но проблемное
Море по заоблачному тарифу
Великое переселение откладывается
Табу на бензиновые машины
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... природу губят чиновники

Говорят, что некомпетентность некоторых крымских чиновников сродни самому опасному вредительству. В частности, граждане сообщают о пожаре, случившемся на днях в Орловском лесопарке (восточный Крым, Щёлкино, Мысовое). «Сейчас в Крыму горит трава везде. Это не столь страшно само по себе (если огонь не затрагивает ценные участки) – при осенних дождях трава восстановится. Но в Орловском лесопарке в течение многих лет не убирались упавшие деревья, сухостой. Местным чиновникам невдомёк, что такие работы должны регулярно проводиться, особенно в пожароопасных местах. В результате бездействия местных органов огонь с травы перешёл на сухостой, пожар резко усилился, в результате погибло много здоровых деревьев. Обваловка места горения, конечно, помогла, но значительная часть насаждений погибла, чего не случилось бы при своевременном вывозе сухостоя и погибших деревьев с территории», – возмущаются неравнодушные граждане.

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 443 от 18 августа 2017 года
Фома СЛУХАЧЁВ

Еще статьи:
Просмотров: 101 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:12

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Август 2017 (73)
Июль 2017 (88)
Июнь 2017 (90)
Май 2017 (88)
Апрель 2017 (92)
Март 2017 (92)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru