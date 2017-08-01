→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... природу губят чиновники Говорят, что некомпетентность некоторых крымских чиновников сродни самому опасному вредительству. В частности, граждане сообщают о пожаре, случившемся на днях в Орловском лесопарке (восточный Крым, Щёлкино, Мысовое). «Сейчас в Крыму горит трава везде. Это не столь страшно само по себе (если огонь не затрагивает ценные участки) – при осенних дождях трава восстановится. Но в Орловском лесопарке в течение многих лет не убирались упавшие деревья, сухостой. Местным чиновникам невдомёк, что такие работы должны регулярно проводиться, особенно в пожароопасных местах. В результате бездействия местных органов огонь с травы перешёл на сухостой, пожар резко усилился, в результате погибло много здоровых деревьев. Обваловка места горения, конечно, помогла, но значительная часть насаждений погибла, чего не случилось бы при своевременном вывозе сухостоя и погибших деревьев с территории», – возмущаются неравнодушные граждане. Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 443 от 18 августа 2017 года

Фома СЛУХАЧЁВ Еще статьи: Говорят, что... в Артеке борются со свалкой... пожарами Натуральное свинство Бензопилой по живому Не рубили сгоряча Мода на изуродованные деревья Просмотров: 101 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:12