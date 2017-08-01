Стратегия лозунгов?

Главный документ о развитии полуострова продолжают обсуждать и критиковать

В «Крымском Телеграфе» (№ 441) был опубликован материал «Куда движется Крым» , представивший разные взгляды на уже готовый проект Стратегии социально-экономического развития Крыма до 2030 года. Статья оказалась читаемой не только гражданами, но и экспертами. В прошлый раз было вскользь упомянуто о том, что многостраничный документ, который обошелся бюджету республики в 9 млн руб., еще требует доработки. Сегодня попробуем разобраться в его недостатках детальнее с независимыми экспертами.

Для приукрашенной статистики?

Как выяснилось, социально-экономической стратегией развития Крыма интересуются не только в крымской столице, но и в городе федерального значения — Севастополе. Поскольку документ ориентирован на регион в целом. Председатель Ассоциации предпринимателей Крыма и Севастополя Иван Хуторной потратил не один день на то, чтобы попытаться сравнить приведенные цифры будущего роста и найти конкретные механизмы их достижения.

По мнению эксперта, документ стратегии социально-экономического развития полуострова, находящийся в открытом доступе на правительственном портале в Интернете, носит не более чем декларативный характер.

«Моим первым ощущением было то, что большую часть документа занимает плотно спрессованная и хорошо обобщенная статистика по разным направлениям, — поделился председатель Ассоциации предпринимателей Крыма и Севастополя Иван Хуторной. — Разбираясь дальше, я в этом еще более убедился. На мой взгляд, это стратегия слишком приукрашенной статистики, целей, лозунгов и прогнозов».

К тому же удивление эксперта вызывают и те затраты, которые пошли на сбор и составление изначальных статистических данных. Что, надо полагать, также отразилось на конечной стоимости документа. Хотя всю эту работу совершенно бесплатно мог выполнить и Росстат.

Понятное и не очень

Документ стратегии экономического развития, как уже писал «Крымский ТелеграфЪ», получился сложным и малодоступным для понимания порой даже профессионалов в своих отраслях. Может, поэтому глава РК и отдал распоряжение крымскому Минфину разработать пакет решений, которые бы описывали четкие механизмы достижения обозначенных в стратегии планов. Напомним, такой документ обещали презентовать уже в середине текущего месяца. Ну а пока — к тому, что имеем.

«В вводной части документа сразу же декларируется заявление о том, что регион может ожидать три возможных сценария развития в будущем, — говорит Иван Хуторной. — Первый — консервативный. Все будет только хуже. Второй — модернизационный: развитие, догоняющее остальные регионы России. И, наконец, третий — инновационный. Высокие темпы роста, миграция высококлассных специалистов из-за рубежа и регионов. Все включено: живи, учись, работай и покупай недвижимость в Крыму. То, чего крымчане, ввиду ситуации с банками на полуострове, еще не скоро смогут себе позволить».

Главный вопрос, по мнению Хуторного, в том, от кого зависит выбор сценария. С другой стороны, на чьи же интересы, по сути, ориентирован документ? Глава РК, Правительство Севастополя, руководители муниципальных образований — все неоднократно заявляли о проблеме нехватки квалифицированных кадров в Крыму. И в этом свете, считает Хуторной, не нужно долго размышлять над тем, что будет, если госаппарат увидит в миграции специалистов соломинку, способную спасти полуостров. Одновременно с этим они практически отстранятся от самих крымчан, которым будет закрыта дорога к росту и благополучию.

9 миллионов на лозунги

«Каждый тематический раздел отраслевого стратегического развития включает в себя информацию о настоящей ситуации в отрасли, — говорит председатель благотворительного фонда „Крым — наш дом“ Антонина Бойченко, которая также ознакомилась с документом. — Надо отметить: хороший набор статистических данных по направлениям, хотя и основывается в основном на показателях 2013–2014 годов. Стратегические задачи — это, как правило, набор лозунгов и призывов. Разработать, расширить, углубить, повысить! Но самый интересный пункт — ожидаемые результаты. Здесь только сплошная вода из вариантов лозунгов предыдущего раздела. Зато таблица прогнозных показателей в процентах — с каждым годом лучше и лучше!»

Но самое главное, в чем заочно сошлись опрошенные газетой «Крымский ТелеграфЪ» эксперты, является тот факт, что стратегия развития Крыма лишена одного показателя — конкретного видения будущего самих крымчан.

«Я думаю, по сути, этот документ представляет собой лишь статистическую репрезентацию того, что нам, тем, кто живет в Крыму день за днем, и так хорошо известно. И такой баснословной суммы, как 9 миллионов, уж точно не стоит! На эти деньги можно было бы полностью переоборудовать сельскую школу или поликлинику», — резюмирует Бойченко.

Единственным аргументом в защиту еще никому до конца не понятного документа только отчасти может выступать факт, что такие долгосрочные стратегии сегодня принимаются практически во всех субъектах Российской Федерации. Теперь же вместе со своими читателями и экспертами в «Крымском Телеграфе» будут с нетерпением ждать релиза пакета мер по достижению поставленных в стратегии задач, которые Минфин Крыма обещал представить к середине августа.