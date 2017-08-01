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Спорт

Россия ­или Китай?

С каким багажом добрались спортсмены к одному из важнейших соревнований года

В эти дни спортивные обозреватели всего мира жарко спорят о победителе, когда разговор заходит о победителе общекомандного зачёта в таком масштабном комплексном состязании, как XXIX летняя Универсиада. Сама же Универсиада с 15 по 30 августа проходит в Китайском Тайбэе, который мы в прежние времена называли Тайванем.

Свыше ста лет

Именно на протяжении этого периода мировой спорт знаком со стартами студентов, которые впервые участвовали в состязаниях в США в 1905 году. Спустя четырнадцать лет французом Жаном Птижаном была создана международная Конфедерация студентов, по инициативе которой в 1923 году состоялись первые Всемирные университетские игры в Париже. С той поры подобные Игры проводились ещё пятнадцать раз. В общей сложности их пять раз принимала столица Франции, трижды — Италия, дважды — Германия, по одному разу — Польша, Венгрия, Монако, ФРГ, Испания. И так продолжалось до 1957 года. Причём в 1939 году студенты были приглашены принять участие в Играх, которые проходили в столице Австрии Вене, которая в то время была оккупирована фашистской Германией.

Но шестьдесят лет назад Международная федерация студенческого спорта приняла решение в нечётные годы проводить летние, а в чётные — зимние Всемирные универсиады, в которых всегда не без успеха выступали советские спортсмены, а затем из их рук победную эстафету приняли студенты России. Для того чтобы принять участие в Универсиаде, атлету требовалось соответствовать трём условиям: быть действующим студентом, являться гражданином той страны, спортивную честь которой отстаиваешь на арене, быть не моложе 17 и не старше 28 лет.

Сегодня наш рассказ посвящён летним Универсиадам, которым уже исполняется 58 лет. И за минувшие годы они проводились по несколько раз на стадионах городов Италии, Болгарии, Японии, Китая, Южной Кореи, гостили в Бразилии, Венгрии, Мексике, Румынии, Канаде, Югославии, ФРГ, Великобритании, США, Испании, Турции, Таиланде, Сербии. Ещё в советские времена, шёл 1973 год, Универсиада отлично была организована в Москве, а спустя ещё сорок лет её радушно принимала Россия, и тогдашний президент FISU Клод-Луи Галлен назвал XXVII Универсиаду в Казани-2013 самой лучшей из всех до неё состоявшихся.

Вагоны метрополитена в Тайбэе перевоплотили в подобия спортивных площадок

Судите сами. Обязательным условием каждой Универсиады должно быть включение в её программу четырнадцати видов спорта: баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, плавание, прыжки в воду, теннис большой и настольный, спортивная и художественная гимнастика, тхэквондо, футбол, фехтование. Кроме того, страна-организатор состязания может включить в программу ещё семь видов спорта по своему усмотрению. Так вот, россияне дополнительно включили в неё тринадцать видов спорта, как говорится, от академической гребли до шахмат. 11 800 спортсменов из 162 стран мира разыграли 351 комплект медалей. Ну а студенческая сборная России установила все мыслимые и немыслимые рекорды, выставив во всех видах программы 663 участника, которые завоевали 292 награды (156 золотых + 75 серебряных + 62 бронзовые медали). Наши парни и девушки опередили в общекомандной борьбе китайцев (26+29+22=77) и японцев (24+29+32=85). Вот тогда по всему миру и поползла байка, что россияне с одобрения государственных чиновников пользуются допингом. Она и привела к тому, что через восемь месяцев, блистательно проведя зимние Олимпийские игры в Сочи-2014, где россияне впервые стали лучшими в общекомандном зачёте, они попали «под микроскоп» двух комиссий МОК, возглавляемых двумя канадскими Ричардами — Паундом и Маклареном, от чёрных выводов которых не могут отмыться до сего времени.

Этих господ не урезонило и выступление наших студентов на XXVIII Универсиаде в южнокорейском Кванджу-2015, где в общекомандном зачёте первенствовали тоже хозяева состязаний — спортсмены Республики Корея (47 золотых + 32 серебряные + 29 бронзовых = 108 медалей), а россияне, вновь завоевав больше всех медалей — 122, при постоянном допинг-контроле с утра до вечера, уступили им по количеству золотых наград — 34, зато за счёт серебряных (39) и бронзовых (49) отправили на третье место китайцев, которые теперь надеялись, что смогут взять реванш, прежде всего, у россиян, за прошлые обиды на спортивных аренах Тайбэя!

С пятой попытки

Неоднократно Тайбэй предпринимал попытки заполучить себе на остров летнюю Универсиаду. Но только 29 ноября 2011 года в Брюсселе, на очередном конгрессе FISU, Китайская Республика получила преимущество в борьбе с бразильским Бразилиа и турецким Измиром за право принимать у себя XXIX Универсиаду. Более пяти лет было потрачено на подготовку к этому студенческому спортивному форуму. Кроме обязательных четырнадцати видов спорта, о которых мы сказали выше, китайцы включили в программу Универсиады бадминтон, бейсбол, гольф, роллер-спорт, стрельбу из лука, тяжёлую атлетику, ушу. Как видите, те виды спорта, которые дают им фору в соперничестве, прежде всего, с россиянами, за общекомандную победу, и большое преимущество перед другими ближайшими соперниками из Южной Кореи, Японии, США, Франции, Италии, Украины, Ирана, Китайской Республики, которые ныне входят в десятку лучших команд мирового студенческого спорта.

В конце концов с этим можно было бы смириться тем же россиянам, если бы нашу сборную перестало постоянно торпедировать засевшее в Международном союзе легкоатлетических ассоциаций (IAAF) англосакcонское лобби, которое не собирается открывать двери на Универсиаду-2017 россиянам. Ведь они в Тайбэе не будут выступать под нейтральным флагом, как это было на завершившемся недавно чемпионате мира в Лондоне, и в честь их побед должен звучать гимн Российской Федерации, а на флагштоке подниматься трёхцветный флаг их родины. Увы, когда готовился этот материал к печати, ещё не было известно, чем завершился этот острый вопрос в судьбе нашей студенческой сборной в Тайбэе, ведь на старт Всемирной универсиады на этот раз выйдут спортсмены из 160 стран мира, где, как всегда, по всей программе постараются выступать не только сборная КНР, но и США, Южной Кореи, Японии. Но нашим спортсменам в последние два года не привыкать к постоянному давлению на всех фронтах, и хочется верить, что и теперь они сумеют продемонстрировать не только своё мастерство, но смелость и стойкость, командную спайку на спортивных аренах, и успех не обойдёт их стороной. Остаётся только сожалеть, что крымчане и в студенческих сборных России остаются «чужими среди своих». Увы, нам ещё не доводилось слышать, что кто-то из земляков собирается в Тайбэй на Универсиаду, а ведь в прошлые годы наши студенты не только были представлены на спортивных форумах, но и возвращались в родной Крым чемпионами и призёрами Всемирных универсиад!

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото rti-ru.livejournal.com, news.intaiwan.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 443 от 18 августа 2017 года

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Просмотров: 84 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:11

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