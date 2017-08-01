Не благодаря, а вопреки!

Волнения под нейтральным флагом

В эти дни поклонники не только лёгкой атлетики, а всего российского спорта были ошарашены выступлениями под нейтральным флагом небольшой группы российских атлетов на чемпионате мира в Лондоне, завоевавших шесть медалей. Одну из них, золотую, в прыжках в высоту получила Мария Ласицкене (Кучина). А ведь мир ожидал провала россиян, которые уже два года находятся вне мировой легкоатлетической семьи.

Жулики и дилетанты

Наш еженедельник уже немало писал о критической обстановке во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В ней долгие годы в руководящих креслах, как считают специалисты, сидели профессиональные жулики, которые во многом и привели нашу лёгкую атлетику, не без помощи таких же профессиональных жуликов из Международного союза легкоатлетических федераций (IAAF), к столь плачевному положению. Этой ситуацией умело воспользовалось лобби, стремящееся лишить права россиян на участие в Олимпийских играх. Это ему удалось частично провернуть перед стартами Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016, куда оно, воспользовавшись политикой МОК, различных комиссий и судов, не допустило в полном составе российских легкоатлетов и тяжелоатлетов, обвинив их в допинговых махинациях. При этом даже не попытавшись разобраться, кто из них, как выражаются чиновники от спорта, «чистый», а кто «грязный». На обычном языке это означает: принимал или не принимал допинг спортсмен. Более того, новое руководство IAAF, чтобы отмыть грязные пятна на своём мундире, все жульнические поступки постаралось взвалить на россиян, срочно исключив из своих рядов ВФЛА, причём, как говорится, гамузом, лишив всех легкоатлетов страны, от юниоров до ветеранов, права участвовать в любых международных состязаниях.

Ну а чтобы вернуться в мировую легкоатлетическую семью, чиновники из Лозанны выработали для россиян, как модно сейчас говорить, «дорожную карту». Она содержала столько требований, порой унижающих достоинство не только спортсменов, но и страны, в которой они родились и воспитывались, добившись права защищать её спортивные флаги. Чего, например, стоило условие допуска на Олимпиаду в Бразилию, о котором узнали наши атлеты за месяц до старта: пять лет проживать и тренироваться за рубежом (?!). Или требование полностью убрать из Всероссийской федерации всех её прежних работников, заменив новыми. И только когда все эти требования, или большая часть из них, были выполнены, последовали новые условия. Например, чтобы участвовать в чемпионате мира в Лондоне, наши мастера должны были подать личные прошения о допуске в IAAF, где специальная тройка в составе американца Роберта Хирша, голландки Сильвии Барлаг, финна Анти Пилакоски выносила «приговоры». А тем временем IAAF продолжал нагружать ВФЛА всё новыми и новыми условиями. Главным из них было то, чтобы искоренить в атлетах, которые должны были приехать в Лондон, всё российское. Они должны были выступать под нейтральным флагом, в честь их успехов не должен исполняться гимн Российской Федерации и подниматься на флагштоке флаг страны, и многие иные, порой идиотские условия, например, не петь в гостинице, которую предоставляли атлетам организаторы чемпионата, гимн страны. Это был взнос зарубежных борцов за «чистоту российской лёгкой атлетики». Но не обошлось и без ляпов наших новоявленных «специалистов королевы спорта».

Трёх месяцев не хватило

Можете представить, сколько волнений досталось на долю ведущих крымских атлетов сакчанина Алексея Сокирского, кстати, одним из первых получившего разрешение от «тройки» на выход на международную арену, и ялтинки Веры Ребрик, которая в числе последних была признана «чистой» и стала готовиться к стартам в Лондоне. Ведь за последние два года в их активе было всего по одной встрече с зарубежными соперниками. Но не следует забывать и о том, что мало того что необходимо было быть «чистым», ещё надо было выполнить специальный норматив, открывающий дорогу на мировой чемпионат.

И здесь российские чиновники от спорта «подставили ножку» атлетам. В марте они рассчитывали, что допуск на чемпионат получат не более пяти-десяти россиян, а их оказалось сорок. Однако только 19 заранее справились с выполнением нормативов, а остальные были лишены этого права из-за переноса чемпионата России в подмосковном Жуковском с середины июня на 29–30 числа месяца. Причина — проведение в начале месяца там крупнейшего международного авиасалона МАКС, но об этом было уже известно в марте. Просто диву даёшься, что у дилетантов из ВФЛА не хватило трёх месяцев, чтобы перенести первенство страны из Жуковского в любой другой город страны, где популярна лёгкая атлетика. Сделай это до 23 июля, последнего дня выполнения нормативов, ещё с десяток российских бегунов, прыгунов, метателей, ходоков, а, возможно, и больше, получили бы право выступать в столице Великобритании. Но, увы, мало того что в допинговый пул от страны не были включены ряд талантливых мастеров, в том числе и симферопольская бегунья на 800 м Ксения Савина, которая на чемпионате страны заняла третье место, выполнив норматив для старта в Лондоне (1.59,97), но и те, кто регулярно сдавал допинг-пробы. Теперь чиновники ВФЛА будут стараться семи силами доказать, что именно благодаря их усилиям стала чемпионкой мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, а серебро досталось в беге на 110 м с барьерами Сергею Шубенкову, ходоку на 20 км Сергею Широбокову, прыгуну в высоту Данилу Лысенко, метателю молота Валерию Пронкину, прыгунье в длину Дарье Клишиной. Необходимо отметить и успех попавших в финальные восьмёрки россиян. Четвёртым в прыжках в длину был Александр Меньков (8 м 29 см), пятым — в метании молота наш Алексей Сокирский (77 м 50 см), восьмой — в прыжках с шестом Ольга Муллина (4 м 55 см). Причём, покажи свои лучшие результаты нынешнего сезона Меньков, Муллина, получившие травмы десятиборец Илья Шкуренев и наша метательница копья Вера Ребрик, быть бы им на пьедестале почёта. А ведь все они были лишены внимания своих тренеров, врачей, массажистов, которых не допустили на чемпионат мира, и за это не вели сражение отечественные чиновники от спорта. Вот почему достижения наших парней и девушек следует рассматривать не благодаря, а вопреки тем, кто обязан ими руководить и во всём оказывать помощь ради благополучия лёгкой атлетики России.