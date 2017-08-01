Из Ирландии с любовью...

Русские дети из разных стран признались в любви к Крыму

Каково это — родиться в русской семье, но за границей? Как сохранять национальные традиции, если ты живёшь за сотни километров от родины? Что делать, чтобы не утратить свои корни? Об этом как никто другой знают дети из-за рубежа, победившие в международном интернет-конкурсе «Что я знаю о Крыме?» и получившие в качестве приза возможность приехать на отдых на полуостров.

Носители традиций

Люси каждую субботу ездит за несколько километров в Дублин, чтобы учить русский язык. В своей школе у неё нет такой возможности. А вот Катя из маленького городка в центре Ирландии Талламора уже сама преподаёт другим деткам на русском языке биологию и историю. Когда она узнала о конкурсе, победители которого получают возможность посетить Крым, то сразу же решила принять в нём участие.

Екатерина Демитрук, финалистка конкурса, Ирландия:

«Руководитель русских соотечественников в Ирландии Елена Стешенко рассказала мне об этом проекте, за что я ей очень благодарна. До этого я уже ездила в Москву по программе „Здравствуй, Россия!“, а сейчас приехала в Крым, и это просто потрясающе! Я мечтала попасть сюда, потому что много читала об этом регионе в литературе. Помню, как Пушкин описывал эти места. Конечно, в своей жизни обязательно надо посетить Крым. И я надеюсь сюда ещё вернуться!»

Если для остальных подростков Крым — это просто место, где интересно побывать, то для Павла Лисицкого конкурс дал возможность вернуться на свою родину. Сам он родился в Севастополе, но восемь лет назад семья переехала в Италию. Павел признаётся, что в чужой стране ему пришлось нелегко, были проблемы и с изучением итальянского языка, так что он даже остался на второй год в шестом классе. Со временем эти сложности удалось преодолеть, но в любимый Крым его всё равно тянет.

Павел Лисицкий, финалист конкурса, Италия:

«Это уже второй раз, когда я приезжаю на родину. Год назад я был в Севастополе, но весь Крым не удалось посмотреть. А сейчас мне предоставили возможность побывать в разных местах».

Четырнадцать победителей из почти сорока участников интернет-конкурса получили приглашение отдохнуть в августе в детском лагере Министерства образования, науки и молодежи Крыма «Фортуна».

Анастасия Пельтек, финалистка конкурса, Приднестровская Молдавская Республика:

«Когда я поняла, что моя комната в лагере выходит окнами на море, я прыгала до потолка от счастья! Я о таком и мечтать не могла. Все ребята знают, как я была счастлива, когда впервые увидела море».

Девушка уверяет, что когда решила принять участие в конкурсе, не слишком рассчитывала на победу.

Анастасия Пельтек:

«Раньше мне не сильно везло в таких конкурсах, но я взяла себя в руки и решила сосредоточиться на заданиях, чтобы победить. Очень хотела попасть в финал — и у меня всё получилось! Встречу с Крымом ждёшь как долгожданное свидание, на которое надо взять с собой самые заветные мечты»!

Крым как мечта

Выбрать победителей оказалось делом нелёгким, уверяет директор Делового и культурного центра Крыма, который является соорганизатором конкурса, Ярослав Иванченко.

Ярослав Иванченко, директор Делового и культурного центра РК:

«Отобрать финалистов, конечно, было тяжело, потому что мы старались учесть мнение каждого члена жюри, в составе которого было десять человек».

Вообще, по словам директора центра, сейчас в Крыму особое внимание уделяется поддержке русских, живущих зарубежом.

Ярослав Иванченко:

«В этом году было принято специальное постановление о проведении различных мероприятий по поддержке соотечественников. В рамках этой программы было запланировано и проведение конкурса „Что я знаю о Крыме?“ среди старшеклассников, проживающих зарубежом. Мы подготовили вопросы, в которых охватили историю, культуру и политическую тематику».

Помимо ответов, детям необходимо было написать сочинение на тему «Почему я хочу побывать в Крыму?» И в каждом эссе видно, что подростки писали от души, что для них полуостров — неизвестный и далёкий — действительно что-то значит.

«Я живу в Ирландии почти 15 лет, — рассказала Екатерина Демитрук. — Это прекрасный зелёный остров. Но погода здесь ветреная и дождливая. Мне бы очень хотелось прочувствовать знаменитый крымский климат, о котором написано столько восторженных отзывов, и ощутить его чудодейственное влияние на людей».

Многие дети переняли эту любовь к Крыму от своих родителей и бабушек-дедушек.

«Крым — это город-сказка, как говорят в моем обществе, величие и великолепие которого невозможно переоценить. Моя бабушка ещё в детстве рассказывала, что Крым — это город-мечта, где она обрела саму себя и поняла обыкновенную истину, что счастье жизни в простых вещах и близких людях, а не в ежедневной рутине», — написал в эссе Мухаммед Каипбергенов, приехавший из Узбекистана.

В республиканском минобразе в свою очередь уверяют, что конкурс повторится в следующем году и в нём сможет принять участие уже большее количество детей.

Наталья Гончарова, министр образования, науки и молодёжи Крыма:

«Есть определённые надежды, что ребята, побывав в Крыму, поучаствовав в экскурсионных программах, которые мы им подготовили, будут в хорошем смысле слова носителями не просто русского языка, которыми они и являются, а, наверное, русских традиций и русской культуры».