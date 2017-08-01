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СоциумКультура, наука

Наш общий рубеж

Варианты проектов мемориала

На полуострове стартовал патриотический проект, связывающий Орёл, Севастополь, Бахчисарай и восточный Крым.

Важный патриотический проект начался с акции на мемориальном русском кладбище в Бахчисарае, названной «Севастополь — Орел: наш общий рубеж», в которой, кроме активистов и волонтёров, приняли участие представители Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Значимый символ...

Несколько дней назад на Старорусском кладбище в Бахчисарае (ул. Пушкина) было необычно многолюдно. Так же, как и на территории мемориального кладбища воинов 36-го Орловского пехотного полка, погибших во время обороны Севастополя в 1854–1855 годах. Причина — старт особой патриотической акции, связавшей полуостров с другим регионом России — Орловщиной. Примечательно, что в рамках акции здесь не просто навели порядок — убрали мусор и вырубили заросли кустарника, — а провели презентацию макетов скульптурных решений памятного знака в честь павших воинов. Команда проекта, в состав которой входят молодые архитекторы, скульпторы и дизайнеры, представила проекты установки памятного знака от благодарных орловцев на месте захоронения бойцов Орловского пехотного полка и дизайн-макеты благоустройства территории, прилегающей к кладбищу. Участники проекта рассчитывают, что после обсуждения их наработки станут основой для комплексного проекта реконструкции этого объекта культурного наследия, столь значимого именно для орловцев. «Основная цель проекта — вовлечь молодых людей, студентов вузов города Орла и Республики Крым в практическую работу по восстановлению и сохранению мемориальных захоронений, памятных знаков, обелисков, увековечивающих и прославляющих ратные подвиги российского воинства в многочисленных сражениях на южных рубежах России. Именно такая деятельность, наряду с архивной работой, может стать значимым символом неразрывной связи исторической судьбы Крыма и сотен городов России и прежде всего Орла», — сказала координатор проекта «Бессмертный полк» в Орловской области Анастасия Липовецкая.

...и долг перед павшими

Кроме этого, начиная с 12 августа участники проекта совместно с бойцами Крымской республиканской поисково-патриотической ассоциации «Отчизна» принимают участие в поисковой работе на территории Кировского района, в районе села Владиславовка. Именно здесь в 1943 году проходили ожесточенные бои, в результате которых до сегодняшнего дня в крымской земле покоятся не обретшие имен и не получившие воинских почестей более 250 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Работа по возвращению имен героев и увековечиванию их памяти, по мнению организаторов, — еще одна важная задача проекта, связанная с укреплением единства исторического, духовного и культурного наследия Крыма и других регионов России, прежде всего Орловской области.

Игорь ШИЛОВ
Фото: Пресс-служба КФУ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 443 от 18 августа 2017 года

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Просмотров: 72 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:24

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