Дом горой – детей долой?

Жители Перевального возмущены строительством многоэтажки на месте детской площадки

Конфликт интересов между компанией-застройщиком и жителями бывшего военного городка (ныне село Перевальное) с самого начала перерос в открытое противостояние. Как только жители села увидели разметочные колья будущего фундамента, нарушающие периметр единственного свободного участка, на котором уже несколько лет стоит детская площадка, они забили тревогу. Для объяснений происходящего позвали застройщика, главу Добровcкого сельского поселения и депутатов — но конструктивного диалога так и не получилось.

Детский сад для взрослых

Своим правом на строительство многоэтажного 95-квартирного дома компания-застройщик «ООО «Крым Жил Строй» считает договор аренды, утвержденный Добровским сельским советом в марте текущего года. Больше никаких правоустанавливающих документов, надо понимать, нет.

Но дело даже не в них. Не в документах. Руководитель компании «ООО «Крым Жил Строй» Нариман Куртсеитов, по-видимому, приобретал, как говорят в народе, кота в мешке. Он прибыл на встречу с жителями долины только после ЧП. Когда в одну из вырытых его наемными рабочими ям свалился десятилетний ребенок. Его отец, со слов местных жителей, немедленно взял в руки лопату и закопал образовавшийся небольшой овраг. Когда же на место вернулись строители, завязалась нешуточная потасовка. Дошло до рукоприкладства. Итогом этой бытовой разборки стало заявление в полицию от отца пострадавшего мальчика, которому, как оказалось, крепко досталось.

Нариман Куртсеитов, руководитель компании «ООО «Крым Жил Строй»:

«Поймите меня правильно, строить здесь, когда вокруг такое социальное отторжение, мне просто неинтересно. Да я с радостью развернусь и уйду отсюда по-хорошему. Но и мои траты, я считаю, должны быть возмещены. Поэтому со всеми своими жалобами обращайтесь к главе сельского совета. Пусть они и выплачивают мне компенсацию».

Кроме того, некоторые старожилы утверждают, что строительство дома на выбранном участке опасно ненадежностью самого грунта. Там уже пытались строить школу — безрезультатно. Сегодня строители говорят о новых технологиях — доселе неизвестных, но проседающий грунт, по мнению опытных сельчан, вряд ли сдастся перед инновационными решениями.

А чья земля?

Как известно, земля и собственность далеко не всегда едины. В Соединенных Штатах Америки, во времена Великой депрессии, одному американцу даже пришлось погрузить свой дом строительным краном на несколько грузовиков и увезти в сторону заката. Все для того, чтобы освободить участок, на чем местный банк так настаивал.

Вряд ли, конечно, в бывшем гарнизонном городке произойдет что-то подобное. Но чем черт не шутит! Когда местные жители подняли еще украинские документы на право собственности и распоряжение землей (напомним, земкадастр РК этими вопросами не интересуется, пока дело не доходит до купли-продажи по новым законам), оказалось, что еще задолго до водружения над Крымом российского флага имущество было отписано жителям гарнизона, а вот земля так и оставалась в собственности Минобороны Украины.

Светлана Горбачева, жительница военного городка:

«В нашем распоряжении (активистов села. — Ред.) находится масса документов, которые, мы уверены, смогли бы представить в любом суде! В то же время налицо явный дефицит информации. Так, например, мы даже не знаем, в чьей собственности находится земля рядом с нашими домами».

Резонный вопрос: знают ли о принадлежности земли депутаты Добровской долины?

Война на всех направлениях

Сложно поверить, но всего за несколько дней группе активистов из Перевального удалось создать в соцсетях солидные блоги и группы, повествующие о проблемах военного городка и приглашающие всех неравнодушных принять участие в обсуждении.

Их силами уже удалось раскопать информацию, которой на месте было практически не добиться. В частности, юридический адрес, название и имя и фамилию руководителя компании-застройщика. А все, чего удалось добиться от главы Добровского сельского совета, — это заявление о том, что интересы граждан будут поставлены на первое место.

Кто-то может задаться вопросом: а почему так важна эта площадка селу? Ну выстроится там еще один дом, что в этом такого необычного? Ответ кроется в плане самого села. Если внимательно на него посмотреть, станет ясно: место оказывается единственным свободным участком, который с трех сторон буквально взят кольцом леса, тяжело проходимой пересеченной местностью и самими домами. Видно по реакции сельчан, что этого строительства они просто не допустят.

К тому же все это время, с момента установления в Крыму российской государственности, детская площадка, качели, спортивные снаряды и другие сооружения создавались и содержались исключительно за счет самих жителей. В обслуживающую компанию ЖКХ «Аян» поступала лишь плата за придомовую территорию по закону всего в шесть метров от дома. Всё остальное — на свои деньги. Для своих детей.