Сколько стоит отправить ребёнка в детский сад, или Хочешь жить – умей платить

Почему очереди в детской поликлинике тянутся на месяцы, но родителям всё же приходится доставать кошельки, чтобы их чада могли пройти банальный медосмотр?

Детские сады — детям

Несмотря на то что в Крыму с 2014 года открылось больше десятка дошкольных образовательных учреждений, дефицит мест в детских садах в республике всё ещё налицо. Но даже если родителям посчастливилось получить место в детском саду, проблемы их не заканчиваются.

Одно из самых важных испытаний как для родителей, так и для малыша перед отправкой в садик или в школу является прохождение такой с виду простой процедуры, как медосмотр.

Приказом Министерства здравоохранения РФ утверждена «Медицинская карта ребёнка для образовательных учреждений» для яслей, детских садов и школы, а также детских домов и школ-интернатов. Согласно этому приказу карта должна быть заполнена и подана в названные учреждения, иначе ребёнка просто не примут. Для этого и необходимо прохождение медосмотра. И, естественно, все родители ведут своих детей в детские поликлиники летом, перед началом учебного года... В Симферополе в этом году очередной бум очередей. Детей много и врачей, даже самих поликлиник, просто недостаточно. А каждому ребёнку нужно пройти педиатра, ортопеда, хирурга, офтальмолога, лора, дерматолога, невролога, логопеда, стоматолога, психолога, детского гинеколога и ещё сдать ряд анализов.

На месяц вперёд

В связи с участившимися жалобами граждан на огромные очереди и вынужденные меры, корреспондент «Крымского Телеграфа» попробовал записать ребёнка на приём к врачу в детскую клиническую больницу на улице Жуковского, в Симферополе. Оказалось, что одних врачей не хватает, другие — в отпуске, а к тем, кто есть, попасть просто невозможно. Запись производится на октябрь включительно! Вне записи большинство врачей также принимать деток отказываются — слишком большая нагрузка. А что делать родителям, которым нужно, например, отдать ребёнка в детский сад, куда приём проводится 18 августа?

Кроме огромных очередей на приём к врачам, постоянно рецидивы со звонками. В некоторых поликлиниках в регистратуру то долго невозможно дозвониться, то потом появляются массовые жалобы и проблема исчезает, но временно.

Марина Егорова, мама:

«Дозвониться с первого раза не всегда получается, а если дозвонился — не дослушивают, поэтому отвечают не то, и кладут трубку. Иногда, конечно, попадаются адекватные и внимательные работники в регистратуре, но с таким потоком людей, как сейчас...»

Если говорить об электронной записи — там другая беда. Детей прикрепляют к другим участкам и врачам, а чтобы поменять запись, надо, видимо, идти в поликлинику. В итоге иногда на одного ребёнка бывает по две записи в разных поликлиниках, а другим места не хватает. После записи возникают сообщения типа «не удалось установить поликлинику прикрепления. Для прикрепления обратитесь в регистратуру вашей поликлиники» или «не прикреплен ни к одной из поликлиник» с учётом того, что ребёнка в базу уже вносили.

Анжела Паева, мама:

«Мы записались на электронную очередь еще в начале мая, с учётом длинных очередей и долгого обслуживания. Сейчас середина августа, но к врачам так и не попали... Что делать дальше — ума не приложу. Я сейчас работаю, муж в командировке, а выстоять нашей бабушке несколько часов подряд на руках с маленьким ребёнком — практически невозможно. Пробовали и за оплату пройти медосмотр в других частных клиниках, но платить шесть-семь тысяч, не считая затрат на дорогу, — простите, мы не настолько богаты. Куда смотрит правительство республики? Почему бы не продлить срок подачи заявления в детский сад хотя бы до начала учебного года? Или привести в порядок электронную систему обслуживания? А ещё половина врачей в отпуске... И как при таких условиях можно успеть собрать ребёнка в сад?»

То есть, получается, родители по независимым от них обстоятельствам не успевают пройти с детьми по всем докторам, а работающие врачи просто физически не могут принять столько пациентов.

Платная бесплатная медицина

Родители, понимая безвыходность ситуации, упорно продолжают стоять в очередях, в результате в поликлиниках образуются столпотворения. Все уставшие, злые, вокруг ругня, хамство — и всё это на глазах у детей. Ко всему прочему, из-за недостатка врачебного персонала к «подростковым» врачам идут дети и наоборот.

Отчаявшиеся родители обращаются в частные клиники, где тоже запись на приём, но успеть ещё реально. Однако попасть только к одному врачу на консультацию стоит в среднем 850 рублей.

Валентина Марченко, мама:

«Девочке возрастом 3,5 года нужно пройти перед детским садом где-то семь-восемь врачей. Осмотр в частной клинике нам обходится в 5950 рублей — и это без анализов. Анализы стоят около 500 рублей. Получается, что мы платим больше шести тысяч рублей за услуги, которые должны получать бесплатно, из-за недостатка врачей и самих детских поликлиник. При этом родителям приходится чуть ли не на коленях просить врачей, чтобы приняли, потому что они перегружены».

Выходит, что многие родители платят из своей зарплаты отчисления на медицинское страхование, а в результате не могут с медполисом обеспечить даже не лечение, а плановый осмотр своему ребёнку, и оплачивают его отдельно в частных клиниках. Как тут не возмущаться?

И это при том, что в детские сады, несмотря на открывающиеся дошкольные учреждения, сохраняется очередь в сотни человек.