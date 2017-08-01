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Зелёный город — не курорт?

Пилить или не пилить деревья в Саках

Почему в одних городах валятся иссохшие деревья, а в других пилят здоровые, выяснял «Крымский Телеграфъ».

Улицы, фонтаны и целевое использование

Город Саки уже не первый год сотрясают скандалы, распалённые народным гневом. То у всех на устах фонтан, который то должны реконструировать, то не должны, то выделяют деньги, то не выделяют и проекты меняются и корректируются, а люди в смятении. Потом ходят слухи о том, зачем в городе активно проводят спил деревьев. Местный МУП утверждает, что они высохли и угрожают ближайшим домам, электросетям, а некоторые жители предполагают, что растущие на месте спила, по их словам, ещё зелёных деревьев магазины, киоски и пр. появляются там не просто так.

Александр, местный житель:

«Только у нас могут снести дерево ради какой-то очередной палатки... Люди, что с вами происходит?! Ещё немного и от в прошлом зелёного города Саки вообще ничего не останется!»

Депутаты и представители исполнительной власти дают вполне аргументированные разъяснения своим действиям, но толки продолжаются.

Зелёный патруль по-сакски

Тема реконструкции центральных и живописных улиц города со смешанным финансированием (ФЦП и республиканский бюджет) на слуху не первый месяц. Согласно последнему ежегодному докладу главы администрации г. Саки Андрея Ивкина, реконструкция улицы Курортной и переулка Берегового реализуется в рамках программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», а стоимость ее составит 472,6 млн рублей.

На официальном сайте администрации Сак периодически появляется информация о начале и ходе реконструкции упомянутой улицы. Контролируют процесс и депутаты Госсовета Крыма. Недавно появилось сообщение, что «параллельно идёт реализация республиканской и федеральной программ на ул. Курортной.

В частности, стартовали работы по замене канализационных сетей. На эти цели было предусмотрено около 70 млн рублей из республиканского бюджета. В то же время, в рамках выполнения ФЦП, здесь начинается реконструкция улицы Курортной и переулка Берегового в бульвар Курортный. Подрядчик осуществляет подготовительные работы».

Между тем, по словам местных жителей, в основном по ночам происходят странные вещи — исчезают деревья. Может быть, в рамках той самой реконструкции?

Сергей, житель г. Саки:

«Нормальная улица была, решили реконструировать — хорошо, зачем деревья пилить? Здесь растут 20—30-летние хорошие платаны, каштаны, вязы, карагачи. Всего 520 штук. Ходят слухи, что они пойдут под спил. А там деревья некоторые высотой в пять-девять этажей! После спила очередного дерева, если запросить документы, показывают, что деревья были якобы засохшими и угрожали ближайшим строениям. Причём их пилят резко, быстро — под пенёк и следы сразу ликвидируют. Это происходит постепенно, постоянно. Порой ночью, может, чтобы никто не заметил? Деревья просто исчезают».

Местные жители говорят, что существует практика строительства чего-то на месте былых зелёных красавцев или высадка можжевельника по цене примерно 1500 рублей за штуку. Жители улицы сильно переживают, что будет с деревьями.

Иван, местный житель:

«Я и другие неравнодушные люди являемся внештатными экологическими сотрудниками общественной организации „Экологический контроль России“. Как представители организации и просто люди с активной гражданской позицией решили доказать, что деревья живые, ещё даже молодые и нет необходимости в их спиле, тем самым предотвратив их гибель. Для этого ездили в специализирующийся по таким вопросам отдел Никитского ботанического сада, но нам там рекомендовали не заниматься этим делом, так как, мягко скажем, чревато».

Когда ещё в прошлом году в Саках жители во всеуслышание поднимали вопрос о странных преобразованиях в городе, практически произволе чиновников и процессов, смахивающих на коррупционные, в том числе с пресловутым фонтаном, улицами и спиленными в козырных местах деревьями, за реализацию местных программ вступилась на своей странице в соцсетях депутат Госсовета РК.

Наталья Яицкая, депутат Государственного совета Крыма:

«В настоящее время готовы проекты четырёх объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера „Лечебно-оздоровительный отдых“ г. Саки. Это реконструкция улицы Курортной и переулка Берегового; реконструкция дороги с расширением дорожного полотна между озером Чокрак и прудом Ковш с учётом передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и электромобилей; строительство набережной вдоль берега сакского лечебного озера: реконструкция разделительных дамб сакского лечебного озера под обустройство для передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и электромобилей».

Проекты эти до последнего, вплоть до прохождения экспертизы, корректировались и дополнялись, а ныне началась их реализация.

Ещё тогда заявление Натальи Яцкой было воспринято горожанами не без скептицизма и подозрений в нецелевом использовании уже выделенных средств и уместности для города последней редакции проектов.

Тогда жители Сак взывали к власть предержащим «оправдать оказанное им доверие». Немало толков вызвал и проект по реконструкции Курортного парка и других зон отдыха, которые планируют создать в городе. И вывод в этой ситуации один: многие горожане против предлагаемого изменения облика Сак и никак не хотят мириться с возможным спилом живых деревьев даже для композиционно положительных преобразований.

Внештатные сотрудники «Экологического контроля России», проживающие в Саках, намерены производить фото- и видеофиксацию таинственного исчезновения деревьев с привязкой к зданиям, чтобы иметь возможность доказать, что спилены были живые, а никак не высохшие стволы.

Софья РОМАНОВА
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 443 от 18 августа 2017 года

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Просмотров: 218 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:08

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