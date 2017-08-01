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Миссия: спасти стрижа

Симферопольцы, вопреки прогнозам, выкормили умирающего птенца

Когда симферопольская семья обнаружила во дворе своего дома невесть как там оказавшегося птенца и решила спасти маленькую птицу, то специалисты-орнитологи, к которым обратились за информацией — как это сделать, что для этого нужно? — только развели руками. Мол, скорее всего ничего не выйдет. Птенец без родителей обречён. Но люди решили не сдаваться и стали бороться за его жизнь. И вышла очень позитивная история. К тому же — редкая.

Хорошо, что заметили

Дрожащий птенец лежал за грудой шифера в одном из дворов симферопольского частного сектора. Сколько он там находился и как туда попал — загадка. Но совершенно понятно, что его жизнь закончилась бы очень скоро и трагически, если бы птенца не заметили хозяева. «Жарили с мужем шашлык во дворе, он говорит — смотри птичка! Хорошо, что заметили, потому что могли бы и собаки задавить птенца, у нас же два стаффордшира по двору бегают, — вспоминает жительница Симферополя Нина Путкарадзе. — Оказалось, что стриж, маленький совсем. Может быть, из-под крыши какого-нибудь соседского дома, из гнезда выпал...» Когда птенца нашли, вес его составлял 23 грамма, что, примерно, соответствовало восемнадцатидневному возрасту.

Думали, что не прокормят

Но что с ним теперь делать? Люди начали интересоваться в профильных группах в интернете, задавать соответствующие вопросы специалистам. Но, увы. Прогнозы в отношении птенца поступали печальные. Дескать, можно кормить летающими насекомыми, но совсем маленького птенца-стрижа выкормить не реально. Остаётся только ждать неизбежного... Летальная случайность, которая существует в жизни всех живых созданий...

Но симферопольцы решили не опускать руки и сделать всё возможное, чтобы стриж выжил.

«Начала ловить ему мух, — рассказывает Нина Путкарадзе. — Приходила после работы и ловила. Но мне это быстро надоело и стала искать альтернативу. Выяснила, что можно кормить тараканами и сверчками, которых продают в зоомагазинах. Причём, оказалось, что в Симферополе насекомые дорогие. Нашла по приемлемой цене в Севастополе мраморных тараканов. Их передавали оттуда автобусом, водитель думал, что бабочек для свадьбы в коробке возил. А то не согласился бы».

Впрочем, сначала «приёмные родители» изрядно поволновались. Ведь первые дней пять птенец отказывался есть сам. «Его надо было кормить каждые два часа, иначе сдох бы, — продолжает Нина. — Кормили все. Насильно. Заматывали в бумажечку, открывали клюв аккуратно — за верх головы и за низ зоба. На кормление каждый раз у меня уходило минут тридцать. Потом привык, успокоился и стал уже сам есть. Да как! Думала, не прокормлю. Съедал по 70-90 насекомых в день. И сверчков, и тараканов, что было в наличии». Кстати, за месяц, который провёл в доме симферопольцев птенец, на еду для него было потрачено около трех с половиной тысяч рублей.

«Первое время кормила в перчатках и пинцетом, потому что брезговала и боялась. Потом через недельку привыкла и кормила руками. И время кормёжки изменилось, уже не каждые два часа надо было бежать к нему. Начинает пищать — предлагаем еду. Съедал сколько считал нужным, — говорит Нина Путкарадзе. — Потом же еще насекомых замораживать разделывать надо было! Отрывать лапки и усики сверчкам, а тараканов, если они большие, разрезать на две части и отрывать крылышки. При этом обычными тараканами кормить нельзя (собственно, поэтому мраморных пришлось искать) — потому что обычных травят и неизвестно где они бегают. Отрава может через таракана птенца погубить. А ещё водичкой поили из пипетки. И витамины давали, B1. Пипеткой, раствор из ампул. От паразитов не обрабатывала, потому что их не было, не видела. Хотя говорят что какие то птичьи вши бывают у них часто».

Приятный финал

Жил птенец в коробке с салфетками. По утрам, как только видел хозяйку, начинал пищать, требуя еды. Днём по коробке лазил, ночью спал. Коробку днем ставили на подоконник, чтобы птица принимала солнечные ванны, а вечером выносили на улицу, чтобы подышала свежим воздухом. «Сын Кирилл назвал птенца Мистер Алекс, — говорит Нина. — А однажды стрижонок пропал, исчез из коробки! Мы так расстроились... Коробка стояла на компьютерном столе, так он умудрился из нее выбраться сам и спрятаться за компьютером. Там и нашли».

В итоге стрижонок поправился до 52 грамм. Потом стал отказываться от еды. Съедал уже не по 70-90 насекомых в день, а по 15-20. Оказалось, что так они себя ведут перед вылетом — скидывают вес. Вместе с этим, птенец стал активно махать крыльями и всячески проявлять какое-то беспокойство.

«Мы три раза выходили его выпускать на улицу, — продолжает Нина Путкарадзе. — Почитали в интернете советы — там сказано было, что это надо делать не утром, чтобы воздух прогрелся. И не подкидывать. Выхожу, значит, в первый раз, следуя инструкциям, кладу на ладонь... А он не улетает. Испугался. Задрожал, клюв открыл и сидит... Во второй раз тоже не улетел. Дня через два — снова. Долго держала руку, рука даже замлела... Думала снова не полетит. Но вдруг вспорхнул и улетел».

Вот так и была спасена маленькая птица. Случай не уникальный, но очень редкий, как уверяют специалисты.

«Очень приятно услышать такое... Большое этим людям спасибо и за внимание к природе, и за неожиданное удовольствие от такого финала», — сообщил «Крымскому Телеграфу» известный крымский ученый, кандидат биологических наук Альфред Дулицкий.

Дмитрий СМИРНОВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 443 от 18 августа 2017 года

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Просмотров: 159 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:52

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