В трактористы бы пошёл — пусть меня научат

Почему в Крыму не хватает квалифицированных механизаторов?

О том, что рабочие профессии сейчас не в почёте, знают все. Выпускники школ идут учиться на кого угодно: социологов, политологов, юристов и финансистов, — но осваивать немодные специальности кафельщиков, слесарей или трактористов не спешат. И это при том, что они проще и быстрее найдут высокооплачиваемую работу в последнем случае, чем если закончат престижный вуз и получат, по сути, бесполезный диплом маркетолога или HR-менеджера.

Трактор с кондиционером

На днях в Симферополе состоялось необычное мероприятие — соревнования трактористов. Механизаторы со всего Крыма показывали своё мастерство в рамках регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Однако стоит признать, что большого ажиотажа соревнование у крымских работяг не вызвало — в отборочном туре поучаствовало всего 19 человек. Организаторы конкурса на полуострове объясняют это тем, что такое мероприятие проводится у нас впервые.

Александр Сучков, генеральный директор ООО «Триа Руссланд», соорганизатор мероприятия:

«Я считаю, что такое количество из-за того, что это только первое соревнование, многие просто не понимают, что это такое. Надеемся, что в следующем году у нас будет гораздо больше заявок».

Зато попавшие в региональный финал конкурса 14 специалистов из семи районов полуострова смогли поработать на ультрасовременной технике — например, немецком тракторе Deutz-Fahr 9340, которых в России насчитывается всего четыре единицы, и один из них как раз появился в Крыму.

Александр Сучков:

«В этом тракторе даже система GPS есть, чтобы он ехал ровно, не уходил в сторону, и это позволяет избежать затрат, которые обычно несёт фермер. Также установлен современный двигатель, по максимуму экономящий топливо».

Правда и стоимость такого сельскохозяйственного монстра соответствующая — около 20 миллионов рублей, так что, конечно, большинство крымских аграриев просто не могут позволить себе подобную роскошь, даже несмотря на то, что сейчас существуют специальные программы государственного субсидирования, по которым скидка на такие тракторы составляет 20 процентов.

Впрочем, на многих крымских предприятиях трактористы тоже работают на современных машинах, а не на дребезжащих развалюхах, которые мы так привыкли видеть в полях.

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства Крыма:

«Сегодня Крым уже закупил техники почти на миллиард рублей, а именно 1650 единиц машин, из них по лизингу было приобретено 750 единиц. Так что техника обновляется с каждым годом. Но для того чтобы полностью обновить парк, нам надо ещё около пяти лет».

Благодаря этому последние три года крымский урожай убирается исключительно за счёт своей техники, без привлечения наёмных машин. Также, по словам министра, новое современное оборудование позволило улучшить и качество обработки почвы.

Однако крымские фермеры признаются, что в целом соотношение современной техники к разбитым колымагам в хозяйствах республики можно оценить как пятьдесят на пятьдесят.

Комплекс «убогого алкоголика»

В какой-то момент в обществе сложился очень чёткий стереотип, что тракторист — это вечно пьяный, непонятного вида человек, неудачник, который больше ни на что не способен. И это одна из причин, по которой молодые люди даже не помышляют о такой профессии для себя.

Александр Сучков:

«Одна из задач этих соревнований — популяризировать профессию механизатора. Какое у всех представление о трактористе? Что он по уши в масле, в грязной одежде. Но на современный трактор механизатор может смело садиться в белой рубашке — на ней ни одного пятна не будет! Как в дорогой иномарке проехаться».

Крымские аграрии в свою очередь считают, что нелицеприятное мнение о трактористах сложилось в обществе неспроста.

Павел Белоцерковский, крымский фермер:

«Когда после распада Советского Союза развалились колхозы, очень много специалистов осталось не у дел. Эти люди не нашли себя в других профессиях. Поэтому и стереотип такой возник, что все трактористы — пьяницы, ведь народ действительно стал спиваться, потому что работы нет, а что ещё делать в деревне? И вот прошло 15–17 лет, а новые люди в профессию почти не пришли — в этот период просто не готовили специалистов».

Сельхозпредприниматель признаётся, что и у него на предприятии нет механизаторов младше сорока лет, трактористами работают и люди пенсионного возраста.

Павел Белоцерковский:

«Теперь, чтобы всё вернуть на круги своя и подготовить специалистов, нужно не менее десяти лет. За год-два эту проблему решить не получится. Нет, нужно десять лет целенаправленной работы, надо именно заниматься этим вопросом — растить кадры, популяризировать профессию. И, может, только через десять лет мы вернёмся к тому, что нам будет хватать работников».

В свою очередь министр сельского хозяйства уверяет, что сейчас с подготовкой специалистов в Крыму трудностей не возникает. По его словам, только в течение текущего года было обучено 360 трактористов и более 100 комбайнеров.

Андрей Рюмшин:

«Современная сельхозтехника очень дорогая — трактор стоит 10–15 миллионов, и доверять его человеку, который может угробить машину, разумеется, нельзя. Однако у нас сегодня нет проблем с подготовкой трактористов, очень хорошо поставлен процесс обучения. Бывшие ПТУ и технические вузы среднего звена обеспечены (учебной техникой. — Ред.) на 80–90 процентов. Каждый выпускник школы может принести свидетельство о рождении и аттестат зрелости — и он уже бесплатно зачислен на учёбу, обеспечен общежитием».

Есть и финансовые бонусы от государства для привлечения выпускников на сельхозпредприятия Крыма. Так, после окончания ПТУ молодой специалист получает единоразовую «подъёмную» помощь в размере 150 тысяч рублей, если он обязуется в течение трёх лет отработать в одном из фермерских хозяйств полуострова (выпускники вузов получают 250 тысяч).

Елена Романовская, министр труда и социальной защиты Крыма:

«Мы считаем, что сегодня в нашем Прибрежненском техникуме, где ведётся подготовка специалистов для сельского хозяйства, необходимо улучшить производственную базу. То есть должна быть новая современная техника».

К слову, сами крымские аграрии уверены, что базы для подготовки сельхозработников сегодня практически нет. И это одна из причин, по которой на рынке труда сформировался дефицит квалифицированных трактористов.

Дефицит рабочей силы

Субъективные и объективные причины привели к тому, что сейчас в республике наблюдается острый дефицит трактористов. Крымские фермеры уверяют, что найти хорошего работника, который ответственно относился бы к своей работе, — большая проблема.

Павел Белоцерковский:

«Конечно, мы сталкиваемся с нехваткой механизаторов. Хорошего специалиста найти действительно сложно. Почему такая ситуация? Очень просто — все хотят сидеть в тенёчке и перебирать печеньки, но получать при этом 30 тысяч рублей. Есть выражение „непыльная работа“, то работа тракториста как раз пыльная! Нельзя сказать, что это лёгкий труд: чтобы получить свою зарплату, тебе действительно придётся потрудиться. И головой нужно соображать, и в механике разбираться, и гаечный ключ уметь в руках держать».

Ещё одна особенность работы — у трактористов ненормированный рабочий день.

Павел Белоцерковский:

«Тебя могут попросить выйти на обработку поля утром, днём, вечером и даже ночью. Но, естественно, за всё это будут наценки — надбавки в зарплате».

При этом, по личным наблюдениям Павла, сельские жители, вместо того чтобы устраиваться на сельхозпредприятия, предпочитают ездить на работу в город.

Павел Белоцерковский:

«Где работает наша деревня? Даже те, кто уже выучился на тракториста, трудоустраиваются кафельщиками, строителями, сторожами в Симферополе. Город манит, хотя там заработать 30–40 тысяч тоже не так просто».

Зарплата мечты

Лучше всего изменению стереотипов о трактористах должны посодействовать нынешние зарплаты сельхозработников. Если верить главе Минсельхоза, в настоящее время хороший работник может зарабатывать до ста тысяч рублей! Но нужно учитывать, что диапазон зарплат очень широк: если сто тысяч — это условный максимум, то минимум начинается от тысяч двадцати.

Елена Романовская:

«Несколько лет назад мы на портале „Работа России“ никак не могли найти тракториста, который был нужен одному из сельских хозяйств в Республике Крым, с достойной заработной платой в 80 тысяч рублей. Это при том, что сегодня средняя заработная плата в сельской отрасли в целом ниже, чем просто средняя заработная плата по Крыму (24,7 тысячи рублей. — Ред.)».

Такие расценки на рынке труда подтверждают и сами аграрии.

Павел Белоцерковский:

«Обычно механизатор получает 25–30 тысяч в межсезонье, а в сезон на комбайне он может зарабатывать до 100 тысяч в месяц».

В целом заработок зависит от того, насколько крупное и богатое само предприятие и какой объём работы выполняет механизатор. При этом нужно понимать, что сезон в сельском хозяйстве нельзя сравнивать с курортным — здесь он длится около восьми месяцев, но и зимой специалист не получает деньги просто так — за это время нужно привести в порядок всю технику.

Главный механик одного из джанкойских сельхозпредприятий Иван Лосюк объясняет, что средний заработок механизатора по району в настоящее время составляет около 45 тысяч рублей.

«Заработная плата у трактористов за последние годы значительно выросла — раза в три-четыре, — уверяет собеседник. — И 45 тысяч — это далеко не предел! Когда идет уборочная, есть хорошая возможность заработать».

В то же время механик соглашается, что почти все предприятия нуждаются в механизаторах — и это даже в сугубо сельскохозяйственном Джанкойском районе, где, казалось бы, это должно быть основной работой населения.

«Почему не идут работать? Может быть, боятся ответственности, — размышляет он. — А может, не хотят устраиваться на „непрестижную“ работу. Хотя на нашем предприятии мы все работаем на современной технике. Впрочем, думаю, что эта ситуация будет меняться — может, не сразу, но через год, два, пять люди пойдут работать механизаторами на сельхозпредприятия».