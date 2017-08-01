Хороший вариант

В каких случаях можно оплатить штраф ГИБДД в размере половины суммы

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем, в каких случаях можно оплатить штраф ГИБДД в размере половины суммы. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Шестнадцать пунктов

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Однако в некоторых случаях и при соблюдении определенных сроков штраф, наложенный за правонарушение в области дорожного движения, можно уплатить в размере половины суммы. К таким правонарушениям, согласно КоАП РФ, в частности, относятся:

1) управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке;

2) управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными, установленными с нарушениями, видоизмененными, заведомо подложными регистрационными знаками или без регистрационных знаков, а также установка на транспортном средстве заведомо подложных регистрационных знаков;

3) управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, полиса ОСАГО, водительских прав, иных предусмотренных законом документов, а также передача управления лицу, не имеющему при себе водительских прав;

4) управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид», а также незаконная установка такого знака;

5) управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена;

6) управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям безопасности;

7) нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов, а также пользование водителем телефоном;

8) управление транспортным средством водителем, не имеющим или лишенным права управления транспортным средством, а также передача управления такому лицу;

9) нарушение правил остановки или стоянки, проезда перекрестков, движения по автомагистрали, маневрирования, расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона;

10) превышение установленной скорости движения;

11) проезд на запрещающие сигнал светофора или жест регулировщика, а также несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги;

12) непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами (например, автомобилю скорой помощи), а также пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения;

13) движение по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД;

14) нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения (например, пассажиром или велосипедистом);

15) несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

16) невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является.

Когда скидки не будет

Что касается правонарушений в области безопасности дорожного движения, за уплату которых в определенный срок скидка не полагается, сюда, согласно КоАП РФ, относятся:

• управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения;

• нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего;

• невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения;

• невыполнение требования о запрете водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования на состояние опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.

Также штраф не может быть уплачен в размере 50 процентов, если он наложен за повторное совершение следующих правонарушений:

— управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке;

— превышение скорости на величину более 40 км/ч;

— проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика;

— выезд на полосу встречного движения либо на трамвайные пути встречного направления в нарушение ПДД (за исключением случаев объезда препятствия);

— движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

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