Иоанн Батилиманский

Так подписывал свои крымские письма «самый сказочный» русский художник Иван Билибин

С произведениями Ивана Билибина знакомы все россияне. Даже те, кто об этом и не подозревает. Все дело в том, что еще после Февральской революции Билибин нарисовал герб Временного правительства, того самого двуглавого орла, что с 1992 года красуется на монетах Банка России.

Дело случая

Иван Яковлевич Билибин любил русские сказки. Более того, он сам умел их создавать. Вернее, как сказали бы сейчас, визуализировать. Он разработал свою особую систему графических приемов, которые позволяли не просто лучше понять сказку, а попасть в нее. И все было по-настоящему.

А в жизнь самого Билибина волшебство пришло в тот момент, когда он решил обзавестись кусочком земли в самом что ни на есть сказочном месте — в Крыму, в Батилимане.

В 1911–1912 годах неподалеку от побережья бухты Батилиман, на склонах горы Куш-Кая решили построить свои дачи те, кого без преувеличения можно назвать сливками общества. Землю купили совершенно случайно.

Баронесса Людмила Сергеевна Врангель вспоминала: «Однажды завтракая в ресторанчике на „Байдарских воротах“, я узнала от его хозяина, местного грека, что татары деревни Хайта в Байдарской долине не знают, что делать с купленной ими у графа Мордвинова вместе с удобной пахотной землей прибрежной скалистой полосой, негодной для их нужд. В несколько дней мы нашли среди наших знакомых желающих купить „на паях“ эту скалистую землю Баты-Лимана. Уплатив всю стоимость купленной татарами земли у гр. Мордвинова (40 тысяч рублей), отдав пахотную землю хайтинцам и отстроив им заново их ветхую мечеть, мы оставили за собой Баты-Лиман. Все казалось нам чудесным в Баты-Лимане, и мы были в восторге от его приобретения».

Так появилось коллективное имение «Профессорский уголок».

Жребий брошен

Членами «скромного» дачного кооператива стали представители политической, интеллектуальной и творческой элиты России. Вот лишь некоторые фамилии: академик В. И. Вернадский, в то время профессор Московского университета; профессор истории П. Н. Милюков, впоследствии министр иностранных дел Временного правительства; режиссер и выдающийся теоретик театрального искусства К. С. Станиславский. Список весьма и весьма впечатляющ. В общем, были среди батилиманских дачников и блистательные звезды сцены, и предприимчивые юристы, и мозговитые физики, и продвинутые политики, и уважаемые литераторы, и, конечно, одаренные художники. Всего 26 пайщиков. И все они вдруг начали завидовать Билибину. И произошло это оттого, что именно Ивану Яковлевичу удалось сорвать своеобразный дачный джек-пот...

А дело было так. Поскольку все без исключения члены дачного кооператива были маститыми, знаменитыми и имели вес в обществе, распределять землю доверили судьбе. То есть попросту бросили жребий. Всем достались более-менее равноценные участки, а Билибину подфартило — ему единственному перепал надел ближе всего к морю и, к тому же, с недавно построенным, вполне пригодным для проживания рыбацким домиком. Что называется «заходи, живи и наслаждайся».

По воспоминаниям современников, «дом был грубой каменной кладки с черепичной кровлей, первоначально двухкомнатный, с выходившей на море открытой верандой на четырех деревянных столбах с деревянными капителями...» Билибин был полностью удовлетворен — в то время как его соседи прилагали максимум усилий для постройки сколько-нибудь приемлемого для жизни жилья, Иван Яковлевич уже наслаждался своим пребыванием у самого Черного моря.

Апофеоз счастья

Благодарность судьбе Билибин выразил вполне логичным образом — часто и подолгу бывал на даче. Здесь постепенно менялось его мироощущение и мировосприятие. Т. Брагина в своих «Путешествиях по дворянским имениям Крыма» описывает, как происходила «крымская революция» в сознании Билибина: «...блестящий график, иллюстратор, декоратор, член „Мира искусства“, приехал в Крым из Петербурга, полный восторженных впечатлений от валдайских озер, новгородских лесов, где он охотился каждую зиму. Первое время, живя в Батилимане, он говорил, что никогда не изменит красоте русского севера, с которым, по его словам, ничто в мире не может сравниться. Но постепенно и его пленил этот южный край. Приезжая каждое лето в Крым, Билибин с упоением рисовал окружающие Батилиман горы, где сохранились еще развалины монастырей с одичавшими садами, хаосы громадных камней, разбросанных на берегу лазурного моря. С этого времени в пейзажах художника обозначились две темы — русская зима и Крым, который он воспринимал как „русский Восток“...»

Батилиманские красоты вдохновляли художника, мобилизовали все его таланты.

«...Волны, сонно набегая,

Пусть лобзают знойный брег!

Пусть красавица нагая

Направляет в море бег!..

Пусть, когда звенят цикады,

С гибкой легкостью наяды

Дева тешится себе!

Пусть тебе там и прохладно

И привольно, и отрадно...

Пусть утонешь ты в воде!!!» — писал Билибин в 1916 году.

Иван Яковлевич любил декламировать свои стихи на пирушках, случавшихся каждый раз, когда в Батилиман прибывал новый гость. Соседи по дачам говорили о нем как о «душе батилиманского общества». А сам он в своих южных владениях чувствовал себя истинным царем — даже свои крымские письма подписывал не иначе как «Иоанн I Батилиманский». И доверительно сообщал адресатам, «что не прочь жить здесь до могилы». Возможно, он так и сделал, если бы не вмешалась судьба, нет, не его, судьба страны...

Повсюду чужой

Первая мировая война, Октябрьская революция, Гражданская война... Мирное течение жизни россиян было нарушено. В прошлое ушли старые привычки и привычный покой. Элитный дачный поселок в Батилимане опустел... Кто-то из маститых и знаменитых батилиманских дачников уже сгорел в огне смутного времени, кто-то заблаговременно покинул внезапно ставшую враждебной родину. Сидя на диком пляже в одиночестве, Билибин декламировал стихи самому себе. В нем жила надежда, что все еще будет...

В октябре 1918 года Иван Яковлевич участвовал в проведении большой ялтинской выставки «Искусство в Крыму». В экспозиции было представлено более 400 разнообразных работ плеяды художников, нашедших себе пристанище на полуострове в годы Гражданской войны, и произведений старых мастеров из частных коллекций владельцев крымских усадеб. Билибин выставил 17 своих работ, среди которых «Гора Каланых-Кая (Бати-Лиман)», «Декабрь в Бати-Лимане», «Байдарская долина», «Камни и можжевельник», «Апрель в Бати-Лимане», «Розы», несколько работ на темы былин о Святогоре и три карандашных портрета.

Но, увы, все попытки вернуть себе прежнюю жизнь были тщетны.

В октябре 1919 года И. Я. Билибин выехал за границу, где провел долгие 20 лет. Затем вновь вернулся в Россию, без которой просто не мог жить. В 1940 году он вновь побывал в любимом Батилимане, написал здесь несколько этюдов. Тогда ему опять показалось, что все еще будет... Но зимой 1942 года жизнь художника оборвалась в блокадном Ленинграде. Дача Билибина, увы, не сохранилась.