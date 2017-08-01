Тайны забытых символов

Какая информация бывает скрыта на объектах, находящихся у всех на виду?

Различные тайные общества, хранившие самые сокровенные секреты человечества, существовали на нашей земле с давних времен. Но с какой целью размещали на зданиях те или иные изображения и какую роль они играли в судьбе людей, оказавшихся под их влиянием? Мы выяснили, что знаки и скульптуры на старинных зданиях Крыма, случайно или по невероятному совпадению, размещены согласно строгим тайным правилам.

Ливадийский Бафомет

Человек всегда размещал в своем жизненном пространстве определенные символы: знаки на личных вещах, одежде, предметах быта, клейма на домашнем скоте, татуировки, религиозные и социальные обозначения. Причем знаки и символы, используемые на всем пути развития цивилизации, не только украшали этот путь, но и защищали и учили людей, ведь их прямая обязанность — фиксировать и передавать информацию.

Имелись свои приемы и в архитектуре, причем умение хранить и распространять знания именно таким образом считалось редким, элитарным искусством. Была даже специальная наука — мнемоника, сложившаяся к XVIII веку и помогавшая говорить на языке знаков, дающая ключи к тайным посланиям, скрытым на фасадах и каминах, на арках и карнизах. Особая практика, облегчающая запоминание специфической информации.

Подходящих для исследования зданий на предмет заложенных в них знаках влияния в Крыму сохранилось немного, ведь появлялись они в основном в XVIII–XIX веках, а тогда даже активно застраивавшийся Симферополь был глухой провинцией и архитектурными изысками не выделялся, да и последняя война принесла много разрушений. Хотя некоторые следы можно найти. И начнем мы, пожалуй, с Ливадийского дворца в Ялте, где в одном из залов есть барельеф, более всего похожий на ухмыляющегося дьявола.

Специалисты расшифровывают название (имя) этого изображения как Бафомет. Находится он в оформлении Белого парадного зала дворца. Именно здесь в 1945 году проходили пленарные заседания во время знаменитой Крымской конференции — встрече глав СССР, Великобритании и США. Но зачем нужно было помещать демона в царских палатах и случайно ли он наблюдал за тем, как сверхдержавы организовывают новый мировой порядок? Не исключено, что в данном случае роль сыграл, скажем, банальный человеческий фактор, и архитектор (знаменитый Николай Краснов) просто допустил некоторую художественную вольность. Однако у специалистов, занимающихся мнемоникой — расшифровкой символических посланий, другие версии, гласящие о мистической подоплёке.

Пан Баян

Мистика есть и в оформлении фасада кинотеатра им. Шевченко в Симферополе. Это здание на улице Горького было кинотеатром всегда, его строили накануне Первой мировой войны специально как развлекательный комплекс, основанный на феномене синематографа. И всегда выделялось среди городской застройки и масштабами, и внешним видом. Однако в информации, которую можно почерпнуть из путеводителей по столице Крыма, об истинном смысле композиции, украшающей кинотеатр, нет ни слова, заверили нас эксперты. Официально считается, что здесь всего лишь некие природные мотивы. Дескать, прежнее название иллюзиона «Баян» — имя сказочного русского Гомера, воспевшего родные края, поэтому и изобразили духов леса да птичек с цветочками. А, согласно версии специалистов по мнемонике, арку кинотеатра поддерживают головы языческого бога Пана, покровителя природы. Но зачем нужно было украшать заведение подобной символикой, скандальной в христианском обществе? Очевидно, автор пытался выразить отношение к современной ему морали. Ведь в теории искусства низкое народное творчество Пана противопоставляется высокому академическому, а кино в начале XX века считалось низкопробной потехой. Кроме того, композиция из глухарей и крадущихся лис говорит: «Будь начеку! Наслаждайся, беспечная птица низкого полета, но помни про черта (лис во всех трактовках — ближайший его сообщник), который охотится за твоей душой-птицей».

Дом с драконами

Любопытен с точки зрения мнемоники и дом, являющийся одной из визитных карточек Симферополя, так называемый дом купца Чирахова на проспекте Кирова, возле Центрального универмага. Здание, бесспорно, выдающееся во всех отношениях. И, самое главное, по фасаду: десять драконов в псевдомавританском стиле, как утверждают справочники. Но, проанализировав изображения, можно сказать, что это не просто драконы в достаточно абстрактном художественном стиле, а виверны, хранители воды. Так их изображали ещё со времён таинственных алхимических кодексов. Если учесть, что под этим домом находится мощная подземная река, то ничего удивительного нет. Видимо, богатый торговец Чирахов знал, где строит свой дом, и предусмотрительно заручился поддержкой духов-вивернов, причем именно десяти, ведь это символ «царской печати», кровного соглашения человека и духов, по традиции заключаемого у источника.