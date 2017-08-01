Вихри враждебные

Погодные аномалии этого лета заставили следить за прогнозами синоптиков

Неприбыльное настроение

Фраза «У природы нет плохой погоды» перестает быть актуальной для россиян. Этим летом погода расшалилась настолько, что терпение большинства жителей 1/6 земной суши окончательно лопнуло. На низкие температуры первой половины лета и на излишний зной во второй теперь сетуют не только бабушки у подъезда, но и молодые, вполне адекватные мужчины. Таковы итоги опроса ВЦИОМ.

По данным этой организации, более половины опрошенных, а именно 58% респондентов, заметили погодные аномалии. 73% опрошенных указали на чрезмерно дождливую погоду, а 53% — на довольно низкую температуру воздуха, которая несвойственна этому времени года. Однако, 18% участников опроса отмечают и аномально жаркую погоду.

В сообщении ВЦИОМ говорится: «По словам 63% россиян, отмечающих аномальные погодные явления, они ощутили их влияние на себе. Существенно чаще, чем молодежь (45% среди 18-24-летних) и мужчины (57%), об этом говорят пожилые люди (72% среди 60-летних и старше) и женщины (67%)».

Как оказалось, в первую очередь респонденты жалуются на плохое самочувствие и настроение, но также некоторые говорят о потере урожая и... прибыли.

Как на духу?

На самом деле, результаты нового опроса ВЦИОМ куда интересней, чем может показаться на первый взгляд. Поскольку, наконец, выявили истинную степень метеозависимости мужчин. До сего момента во время опросов с медицинским уклоном большинство мужчин в своих слабостях признаваться отказывались. Вот один необычайно наглядный пример. На прямой вопрос «Метеозависимы ли вы?» более трети (35,4 процента) опрошенных женщин утверждали, что чувствительны к погодным изменениям, а среди мужчин результат составил всего лишь 13,3 процента. Опрошенные женщины также чаще жаловались на дискомфорт, чем мужчины, упоминали о случаях головной боли (60,9 процента, в то время как у мужчин: 43,7) и сердечно-сосудистых проблем (59,5, у мужчин: 39,3). Напрашивается простой вывод, который не мешало бы взять на вооружение психологам: женщины любят говорить о себе и своих проблемах, потому куда более откровенны при ответах на прямые вопросы, тогда как выведать личную информацию (или личное отношение к явлению) у представителей сильного пола можно лишь заговорив с ними о глобальных проблемах человечества.

Лед и пламень

Интересным кажется и тот факт, что мужчины чаще жалуются на жару, а женщины — на холод. Как считают эксперты, происходит это из-за отличия в контроле температуры тела у мужчин и женщин связаны, которое в свою очередь объясняется разницей в работе их систем кровообращения.

О нескольких причинах того, почему женщинам холодно гораздо чаще мужчинам рассказали специалисты-медики на интернет-ресурсе The Hippocratic Post.

Женские половые гормоны, меньший размер тела и объем мышечной массы, более медленный обмен веществ, чем у мужчин — все эти факторы вносят свой вклад в то, что женщины быстро замерзают. Но самое важное — система кровообращения женского организма работает так, чтобы поддерживать температуру внутри тела и тем самым помогать развитию плода. В результате, когда температура окружающей среды падает, кровеносная система отводит кровь от кожи и конечностей. У мужчин такой феномен отсутствует, температура тела распределяется равномерно и снижается незаметно.

Это отмечают и аналитики ВЦИОМ в своих комментариях: «Как понять человеку с плохим настроением — его подавленное состояние связано с дождями, или с голодом, или с одиночеством? Причин здесь могут быть десятки, и погода — лишь один из возможных факторов».