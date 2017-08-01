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Джаз, песок и президент

Ксения Симонова выступила перед президентом России на Koktebel Jazz Party

Мастер песочной анимации Ксения Симонова стала специальным гостем 15-го, юбилейного фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле. Ее песочная анимация стала украшением выступлений ведущих джазменов России и мира. Во время совместного выступления музыкантов бэнда Якова Окуня и Ксении Симоновой, на сцену поднялся президент России Владимир Путин и приветствовал гостей и артистов фестиваля. После этого президент присутствовал в зрительном зале во время следующего выступления саксофониста Сергея Головни и джазового пианиста Якова Окуня, которое сопровождалось песочной анимацией Ксении Симоновой. «Огромная честь для меня, - признается Ксения. - Пожать руку Президенту и стоять с ним на одной сцене - действительно честь для артиста. Перед Владимиром Путиным я выступала впервые, хотя до этого выступала перед многими главами государств. Было волнительно и интересно. Я люблю джаз и это уже второе мое выступление на джазовом фестивале в Коктебеле».

Ксения также призналась, что подготовка ее выступления была сопряжена с многими трудностями: «Изначально я должна была выступать в первый день фестиваля, который был отменен из-за грозы и урагана, а мое выступление перенесли на день закрытия фестиваля. Технически подготовка выступления также была непростой - нужно было привести в соответствие с необычной круглой формой экрана форму стола для песочной анимации, которая является прямоугольной. Это заняло почти целый день, в итоге на этом фестивале у меня была одна из самых длинных репетиций в моей карьере артиста, - улыбается Симонова. - Я очень рада, что все получилось. Я рада, что достойно представила Крым на этом фестивале. Подготовка моего приезда заняла почти полгода. Меня пригасил выступить Дмитрий Киселев, учредитель этого фестиваля. Это было еще в январе. В Крым я прилетела из Дании специально, чтобы выступить на этом празднике джаза».

После выступления Симонова встретилась с Дмитрией Киселевым, который поблагодарил художницу за выступление и пригласил стать специальным гостем следующего фестиваля в 2018 году. Ксения приняла приглашение.

Игорь ШИЛОВ

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Просмотров: 57 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 16:07

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