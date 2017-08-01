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Ничего не вижу, ничего не слышу...

Удивительное дело. Как только высокий курортный сезон вышел на финиш, феодосийские власти выявили массовые случаи незаконной торговли спиртными напитками, в том числе в ночное время, в торговых точках Коктебеля. Притом что такая торговля велась там с начала июня и не являлась тайной для приезжих любителей выпить. Проще простого, как уверяют местные жители, можно было найти на коктебельской набережной алкоголь. Об этом знали практически все, но местную власть ничего не смущало. И нате! Выяснилось! «Мы проводили ночной рейд по Коктебелю. Масса недостатков. Спиртное льется рекой. Что касается торговых мест: целевое назначение – рекреация, а у нас там почему-то торговля. На всех площадях и заборах у нас торговля, в том числе спиртными напитками», – рассказал глава администрации Феодосии Станислав Крысин. И подчеркнул, что такая доступность горячительных напитков в любое время суток приводит к росту случаев хулиганства в поселке. «Представители власти на местах ничего не видят», – заключил глава администрации Феодосии. Действительно подозрительно, что местная власть столько времени закрывала на эту проблему глаза...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 444 от 25 августа 2017 года

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Просмотров: 90 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 23:08

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