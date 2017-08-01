ЮБК не для маленьких детей?

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Не пожелавшая представиться гостья Крыма обращает внимание на отсутствие на крымских курортах пандусов для спуска и подъема детских колясок: «Почему-то стало стыдно за мисхорские улочки, вернее, за бесконечные ступеньки. Ни на одной нет спусков для колясок. Очень много приезжих с маленькими детками, да и местные пополняют ряды, а вот как они героически спускаются по ступенькам с малышами в колясках, со стороны смотрится очень возмутительно. Может, и на это стоит обратить внимание».