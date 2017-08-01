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Мусорники размещают прямо под окнами

Жительница поселка Молодежное Ольга П. просит о помощи: «Абсолютно не думая о людях, расставляют мусорные баки практически под окнами (метров десять) жилых многоквартирных домов. У меня в квартире всего два окна и оба выходят на будущую мусорку. Подскажите, кто знает, куда обращаться, в какие органы писать жалобы, чтобы не допустить этого безобразия! На фото вид из моего окна на будущую мусорку».