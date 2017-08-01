В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... есть способ возвращать потраченные деньги

В соцсетях активно обсуждают предприимчивого крымчанина, который считает, что изобрел свою неразменную монету, вернее, купюру. Парень из Симферополя пишет на 100-рублевых банкнотах следующий текст «Пожалуйста, верните мне эти деньги, я очень беден». И ниже сообщает свои имя, фамилию и номер абонентского ящика, арендованного на Симферопольском главпочтамте. С его легкой руки меченые купюры уже разлетелись по всему Крыму – их встречают в Керчи, Алуште, Николаевке и в других городах республики.