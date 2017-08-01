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Говорят, что... на детских площадках — опасные ловушки
Говорят, на детских площадках крымских городов неизвестные негодяи устанавливают опасные ловушки для ребятни – к турникам на липкую основу прикрепляют лезвия. И стараются делать так, чтобы эти ловушки были как можно менее заметны. Общественники уже бьют тревогу и призывают родителей самолично проверять турники на наличие режущих предметов и только потом допускать к ним своих чад.
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 444 от 25 августа 2017 года
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