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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на детских площадках — опасные ловушки

Говорят, на детских площадках крымских городов неизвестные негодяи устанавливают опасные ловушки для ребятни – к турникам на липкую основу прикрепляют лезвия. И стараются делать так, чтобы эти ловушки были как можно менее заметны. Общественники уже бьют тревогу и призывают родителей самолично проверять турники на наличие режущих предметов и только потом допускать к ним своих чад.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 444 от 25 августа 2017 года

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Просмотров: 214 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:24

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