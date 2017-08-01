Детей больше. Второй смены меньше

Какова статистика и прогнозы в крымских школах накануне нового учебного года?

Накануне начала нового учебного года министр образования, науки и молодёжи Крыма Наталья Гончарова рассказала за счёт чего повышается количество первоклашек, что будет со второй сменой и сколько денег государство потратило на школы этим летом.

Демография и миграция

Отрадная новость — впервые, более чем за 20 лет, в школах полуострова ожидается огромное (по нынешним временам) количество первоклассников — почти 23 тысячи! Это на три тысячи больше, чем отправилось в первый класс в прошлом году.

Наталья Гончарова, министр образования, науки и молодёжи Крыма:

«В основном нагрузка по увеличению первоклассников легла на крупные города: Симферополь, Евпаторию, Судак, Феодосию, Ялту».

По словам министра, на это повлияли сразу два процесса: «демографический рост и миграционные явления».

При этом, мест для первоклашек, похоже, достаточно, ведь республиканская образовательная сеть сохранена в полном объеме. Ну или почти в полном. Четырёх школ «недосчитывается». Правда, по объективным причинам — эти общеобразовательные учреждения задействованы в федеральной целевой программе (реконструируются) или процедуре реорганизации.

Также, по информации крымского минобраза, крымские образовательные учреждения к новому учебному году были капитально отремонтированы на весьма внушительную сумму. «Из республиканского бюджета на капитальные ремонты и установку котельных было выделено 1,9 млрд рублей. Это, прежде всего, капитальный ремонт девяти школ, капитальный ремонт дошкольных учреждений в шести регионах», — сказала Наталья Гончарова.

«Из республиканского бюджета было выделено около 170 млн рублей, которые пошли на капитальные ремонты и обновление материально-технической базы непосредственно государственных учреждений, которые находятся в ведении министерства образования, — это 16 интернатных учреждений, 28 техникумов и колледжей, 25 учебных центров и 6 реабилитационных центров», — добавила она.

Проблемная смена

Накануне нового учебного года власти руководства крымского минобраза сделало и неоднозначные заявления относительно судьбы второй смены. В частности, заявляется о том, что этой самой второй смены станет в республиканских образовательных учреждениях меньше. «Число детей, которые будут учиться во вторую смену в 2017 году, составляет 9,2% от общего количества школьников, — сообщила Наталья Гончарова. — Это, прежде всего, города: Симферополь, Ялта, Евпатория и Феодосия».

Правда, как это будет коррелироваться с объективной действительностью, пока непонятно. Например, в Симферополе, где власти ещё в конце июля констатировали нехватку школ в городе, в связи с чем тогда же было заявлено —еще больше этих учреждений перейдет на обучение в две смены.

Если же говорить о ситуации на периферии, то в районах второй смены, по мнению министерства, быть вообще не должно. А избежать введения второй смены в районах поможет правильная организация учебного процесса. "Проектная мощность школ и правильно составленное расписание позволяют работать всем остальным районам только в одну смену. Мы готовы и оказываем методическую помощь в этом отношении, поэтому данный вопрос должен быть решён только в направлении единственной смены«, — заявила Наталья Гончарова.