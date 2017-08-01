КФУ: новый формат

Андрей Фалалеев намерен разрабатывать беспилотные автомобили

В начале августа исполняющим обязанности ректора КФУ был назначен Андрей Фалалеев, до этого работавший в Севастопольском государственном университете. У нового главы университета своё видение развития высшего образования на полуострове.

На рынке инноваций

Андрей Фалалеев намерен делать упор на инновации и способствовать выходу крымских учёных на международный уровень.

Андрей Фалалеев, и. о. ректора КФУ:

«КФУ заявляет о том, что он становится центральным вузом Крыма и берёт на себя ответственность за инновационное развитие региона. Сейчас открываются новые рынки, и на эти рынки должен выйти не только университет, но и компании Крыма. В настоящее время идёт передел и на рынке должны появляться новые игроки. Во всё это невозможно влиться без университета».

По словам главы КФУ, Крым может стать уникальной экспериментальной площадкой на территории России.

Андрей Фалалеев:

«Мы понимаем: только создавая новое пространство вокруг, мы можем изменить условия и климат здесь. Например, необходимо законодательно разрешить на территории Крыма делать эксперименты с беспилотными автомобилями, с беспилотными комбайнами».

Мы теряем таланты?

В настоящее время происходит серьёзный отток абитуриентов из Крыма. Это связано с тем, что молодые люди боятся получать диплом местных вузов, который, по их мнению, не котируется за границей.

Андрей Фалалеев:

«Из-за этого мы теряем таланты. Это реальная проблема для всего Крыма и для КФУ в том числе».

Новый ректор намерен выйти из этой ситуации оригинальным образом — возможно в ближайшее время крымские студенты смогут получать одновременно два диплома — КФУ и МГУ. Это возможно благодаря сетевой программе с московским вузом.

Андрей Фалалеев:

«Таким образом мы защищаем студентов от угроз и рисков на внешнем рынке. Тем более, что МГУ идёт нам навстречу и проект уже находится в разработке».

Ещё одно важное направление, которым планирует заниматься университет, — создание так называемой школы для одарённых детей. Проект также будет реализовываться совместно с МГУ.

С одной стороны КФУ намерен разрабатывать беспилотники, но с другой — в университете остаются неразрешёнными вполне реальные бытовые проблемы, в том числе и с общежитиями, которые сегодня находятся в состоянии, далёком от идеального. Новый ректор знает о проблеме, но пока не готов говорить о том, как именно она будет решаться. По его словам, сегодня существуют три варианта развития ситуации. Во-первых, как известно, согласно ФЦП в Симферополе должны быть построены новые общежития, однако сейчас с реализацией программы есть объективные сложности из-за подрядчика.

Во-вторых, возможно, что в старых общежитиях пройдёт капитальный ремонт, но глава университета пока не в состоянии сказать, сколько средств на это нужно и какой объём работы необходим.

В-третьих, к решению проблемы возможно привлекут крымских застройщиков.

Андрей Фалалеев:

«У нас есть несколько идей, которые позволят выйти за рамки традиционного общежития, к которому все привыкли. Но я пока не буду озвучивать смысл проекта. Если получится, то, на мой взгляд, это будет красивое решение, которое позволит улучшить качество проживания студентов. Это крайне важно, в каком пространстве они существуют».