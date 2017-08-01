Англичане «вне зоны доступа»

Бахчисарайский заповедник ищет реконструкторов-наездников и мечтает об иностранцах

Фестиваль «Альминское дело» состоится в десятый раз, в Симферополе обновят памятник ополчению, а в Мирном разобьют мемориальный парк. Что такое «Бессмертный бастион», почему дирекция заповедника в Бахчисарае не может ввести в программу фестиваля лошадей и как будет развиваться дальше мемориал «Концлагерь «Красный»?

По традиционной схеме

Крым готовится почтить солдат, павших в Крымской войне 1853–1856 годов. Традиционно памятная дата отмечается 9 сентября, но в этом году принято решение провести все мероприятия 8 сентября, в пятницу.

Ежегодно официальная часть Дня памяти воинов в Симферополе проходит возле Долгоруковского обелиска. В связи с ремонтом дорог на улицах Толстого и Карла Маркса и изменившейся транспортной логистикой в городе в Госкомитете по охране культурного наследия Крыма предложили изменить локацию и перенести мероприятия к новому объекту — памятнику Народному ополчению всех времён возле здания Совета министров РК.

Вячеслав Зарубин, заместитель председателя Государственного комитета по охране культурного наследия РК:

«Этот памятник непосредственно связан с событиями Крымской войны. Там одна из боковых стел в виде ополченца в форме воина Крымской войны и стоит точная дата — „1854 год“. А на самой доске, которая установлена на памятнике, сказано, что (посвящается. — Ред.) ополченцам, защищавшим Крым и Севастополь в том числе и в этот период».

Несмотря на энтузиазм чиновника по этому поводу, в крымском парламенте инициативу не оценили и решили проводить мероприятие на традиционном месте — на улице Долгоруковской. По информации вице-спикера Госсовета РК Натальи Маленко, к этому моменту ремонт улицы Карла Маркса уже планируется завершить, так что с проведением памятного митинга проблем возникнуть не должно.

Между тем на новый памятник так или иначе решено обратить внимание и провести часть мероприятий возле здания правительства.

Арина Новосельская, министр культуры РК:

«Мы сделаем памятную инсценировку и там, и там. Новому памятнику ополченцам уже тоже надо придавать значимость».

Помимо крымской столицы, памятные мероприятия должны пройти и в других городах полуострова, в том числе в Бахчисарае и Керчи.

В рамках памятного шествия должен пройти и «Бессмертный бастион», созданный в прошлом году по образцу «Бессмертного полка» — школьники проходят в колонне с портретами героев, погибших во время Крымской войны. В этом году этой части мероприятия планируют уделить особое внимание и подготовить более качественное оформление «бастиона».

Юбилейное сражение

Уже в 10-й раз в этом году пройдёт и военно-исторический фестиваль «Альминское дело». В юбилейном «сражении» планируют принять участие 15 клубов. При этом директор Бахчисарайского заповедника с сожалением говорит о том, что пока в фестивале отказываются принимать участие иностранные реконструкторы. Те же англичане, до марта 2014 года охотно приезжавшие на мероприятие, сейчас по вполне понятным причинам посетить реконструкцию не могут. Однако организаторы исторического шоу постарались это компенсировать за счёт включения новых эпизодов в воссоздаваемую битву.

Также руководитель заповедника отмечает, что на поле с удовольствием выпустили бы и реконструкторов на лошадях, которые в значительной степени украсили бы зрелище, однако реализовать это пока не удаётся.

Вадим Мартынюк, директор Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника:

«Нет людей, которые могут скакать на лошадях, нет формы. И кони боятся взрывов. Тем более что в этом году у нас вообще будет такое шоу — пальба, грохот. Но если бы такие люди нашлись, было бы здорово».

При этом директор отмечает, что у заповедника есть необходимые средства для аренды лошадей на мероприятие, если найдутся реконструкторы-наездники, готовые участвовать в шоу.

Мемориальный парк в Мирном

Ещё один проект исторической тематики, которому в этом году планируют уделить внимание, — создание музейно-выставочного центра «Крым в войне» на базе мемориала «Концлагерь «Красный». Буквально за последние годы эта территория в посёлке Мирный (Симферопольский район) полностью преобразилась. На месте заброшенного пустыря появился благоустроенный комплекс, и развитие мемориала, по всей видимости, будет продолжаться. Тем более что количество посетителей нового комплекса постоянно растёт: только с начала года здесь побывало около 17 тысяч человек, а с момента его открытия в мае 2015 года — уже почти 50 тысяч.

Презентация музейно-выставочного центра, который будет вмещать 200–300 человек одновременно, на днях прошла в Госсовете РК, в рамках заседания комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия. При этом советник председателя крымского парламента Юрий Зозуля уточнил, что внешний вид центра ещё не утверждён, зато уже чётко продумана концепция нового объекта: он призван давать визитёрам целостное представление о событиях Великой Отечественной войны и трагической роли в истории бывшего совхоза «Красный». При этом на строительство центра бюджетные средства пока не выделялись, так что его создание является, по сути, лишь общественной инициативой.

Арина Новосельская, министр культуры РК:

«Это очень нужная мысль — чтобы там был этот выставочный центр, оснащённый 3D-системой».

Впрочем, выставочный центр — это не единственный проект попечительского совета мемориала. Также в рамках Года экологии, который сейчас проходит в Российской Федерации, на территории комплекса собираются разбить новый парк.

Юрий Зозуля, советник председателя Государственного совета РК:

«По данным института „Геоплан“, в этом месте находится примерно 21 гектар свободной земли, которая пока принадлежит Республике Крым. Эту землю предполагается отдать под мемориальный парк. Учитывая, что в последние годы была тенденция к уменьшению количества зелёных насаждений, в данном случае будет высажено примерно три-четыре тысячи зелёных насаждений на этом участке земли, который примкнул к музейному комплексу».

К слову, советник крымского спикера подчеркнул, что объект в дальнейшем должен сам зарабатывать деньги и стать самоокупаемым, не привлекая для своей деятельности бюджетные средства.