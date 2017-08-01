Догнать и перегнать Турцию

Российские санатории будут работать по системе «всё включено»

К 2018 году в России должны появиться пакетные туры на санаторные курорты по типу «всё включено». Их разработкой занимается Национальная курортная ассоциация совместно с Ростуризмом. Нужны ли такие туры Крыму и не обернётся ли новый проект провалом?

Удобнее и дешевле?

Российские курорты по-прежнему пытаются сравнять свои позиции с турецкими туристическими предложениями. И очень часто это сделать довольно трудно — цены у нас не ниже, а уровень сервиса и предлагаемых услуг оставляет желать лучшего. В то же время если Турция обещает лишь релакс — высококлассный, доступный, потребительски привлекательный, но исключительно отдых, то у отечественного рынка (особенно в Крымском регионе) есть важное преимущество, пока, к сожалению, не использующееся на сто процентов, — возможность оздоровления.

Между тем и чиновники, и руководство санаториев рассматривает различные варианты привлечения большего числа отдыхающих. Одно из последних предложений, разработкой которого сейчас уже занимаются эксперты, касается пакетных туров по системе «всё включено».

Как известно, этот иностранный опыт постепенно внедрился и в наших отелях. Следующим этапом должно стать применение системы как раз при санаторно-курортном лечении. Например, клиентам будут предлагаться двухнедельные путёвки с включением в них перелёта в оба направления, трансфера из аэропорта до здравницы и обратно, трёхразовое питание и даже экскурсии.

Алексей Черняк, депутат ГС РК, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму:

«В пакетном туре „всё включено“ нет ничего нового. Просто теперь в пакет будет добавляться лечение. Кто-то не хочет связываться с поиском машины и предпочитает трансфер, то есть чтобы его забирали. Многие санатории имеют свои автобусы и забирают из аэропорта (своих клиентов. — Ред.). Тем более что есть люди, которые едут на лечение в инвалидных колясках, им, конечно, удобнее, чтобы специализированный автобус приехал и забрал их».

Естественно, в таком случае сама путёвка будет стоить значительно дороже, однако отдельные эксперты считают, что в конечном итоге весь отдых обойдётся для потребителя дешевле, чем если покупать все услуги по отдельности.

Алексей Черняк:

«Так, когда турагентство делает тур, оно выкупает не одно-два кресла, а целый самолёт. Соответственно, многие туры получаются даже дешевле, чем самому брать билет и самостоятельно искать трансфер».

С этим не возникнет проблем, если заниматься разработкой туров будут профильные агентства, но если это направление отдадут санаториям, то неизвестно, как здравницы справятся с такой задачей — этим, по сути, должны целенаправленно заниматься специалисты.

Вопросы без ответов

Изначально понятно, что вряд ли пакетные туры в санатории получат широкую популярность у россиян. Это подтверждают и крымские эксперты.

Алексей Черняк:

«Кто-то однозначно будет этим пользоваться, но не думаю, что это станет массовым явлением».

Общественники вообще довольно скептически относятся к такой инновации, объясняя, что в проекте пока слишком много неясных нюансов, без понимания которых сложно составить полную картину.

Мария Мальгина, председатель КРОО «Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму»:

«На мой взгляд, вопросов больше, чем ответов. Кто из участников рынка будет принимать участие в этой программе, насколько простым и общедоступным будет отбор участников, какова экономическая целесообразность, чем данный проект поспособствует успешному развитию санаторно-курортных объектов? Они будут получать еще меньше доходов за предоставляемые услуги? Какой сегмент рынка данная программа может поддержать? Вероятнее всего, это станет очередным мёртвым проектом, на который будут потрачены бюджетные средства».

Также эксперт опасается, что инициатива приведёт к лишней заорганизованности туров, а туроператоры без субсидий ничего от этого не выиграют.

В то же время руководитель общественной организации соглашается, что если для санаториев и туроператоров выгода в этом случае непонятна, то для отдельной категории отдыхающих пакетные туры окажутся привлекательнее обычных стандартных путёвок.

Мария Мальгина:

«Если данная инициатива будет иметь отношение к тому сегменту, который оздоравливается за счет средств фондов социального страхования и так далее, то, вероятно, гражданам, получающим такие преференции, это действительно понравится. Любые пакетные туры, несомненно, выгодны покупателям и могут иметь место в ассортименте. Однако начинать надо с реновации самой санаторно-курортной базы Крыма, которая часто находится в неудовлетворительном состоянии».

Руководители крымских санаториев даже не в курсе такой инициативы и от её оценки пока воздерживаются. В частности, начальник Сакского военного клинического санатория им. Пирогова Игорь Довгань пообещал разобраться в этом вопросе и представить своё экспертное мнение по проекту.

Получить комментарий в Министерстве курортов и туризма Крыма также не удалось.

Звёзды для санаториев

Далеко не каждый санаторий сможет предлагать своим клиентам такие туры. Для этого должен быть создан специальный реестр таких здравниц. Предположительно объекты размещения получат свою категорию по типу звёзд для отелей: премиум (А), бизнес (В), стандарт (С) и эконом (D). Также в Рос­туризме собираются создать мобильное приложение, в котором будет собрана вся информация о санаториях, попавших в вышеуказанный реестр.

Впрочем, в Комитете по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму недоумевают по поводу того, как именно будет формироваться такой список санаториев. К тому же это явно займёт длительный период, однако проект планируют запустить уже к следующему курортному сезону, что выглядит как минимум странно и неоправданно.