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Вне законаКриминал

7 лет за 300 тысяч

Андрея Тютрина (слева) представляют депутатам

Чиновника из Приморья задержали за взятку после двух месяцев работы в Феодосийской администрации

 

Чиновник, используя свое служебное положение, вымогал у местного предпринимателя деньги за общее покровительство по бизнесу, связанному с утилизацией бытовых отходов. Но, как говорится, недолго музыка играла...

 

Непростая работа

В ноябре прошлого года россиянин Андрей Тютрин, перебравшийся из далекого Приморского края в Крым, устроился на работу начальником управления городского хозяйства и природопользования Феодосийской городской администрации. Феодосийцы были рады вливанию в их ряды свежей крови: мэр города Станислав Крысин с удовольствием представил нового руководителя управления народным избранникам на сессии и даже отметил, что «работа у него, дескать, непростая, «ведь состояние городского хозяйства у нас сложное, поскольку более 20 лет в этом направлении почти ничего не делалось». В общем, на Тютрина, имевшего опыт работы в администрации города Партизанск Приморского края, по всей видимости, возлагали большие надежды.

И вот что поражает: в ноябре он вступил в должность, а уже в январе этого года, через два месяца, был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению во взяточничестве. Как установило следствие, используя свое служебное положение, он вымогал у местного предпринимателя 300 тысяч рублей за общее покровительство по бизнесу, связанному с утилизацией бытовых отходов. Правоохранители задержали Тютрина при получении части суммы в размере 200 тысяч рублей.

А на днях в Феодосийском городском суде зачитали приговор Тютрину: семь лет и пять месяцев лишения свободы. Вместо крымских пейзажей и теплого моря чиновника теперь будут окружать стены исправительной колонии строго режима.

От кары не уйдешь

Как выяснил «Крымский ТелеграфЪ», в Партизанске Андрей Тютрин был замом главы города и курировал вопросы ЖКХ. Ещё в июле 2015 года он был уволен, поскольку, по словам главы округа Александра Зражевского, с работой не справился.

Как процитировала главу местная редакция газеты «Вести», «заместитель главы по вопросам жизнеобеспечения Андрей Викторович Тютрин курировал очень ответственное и сложное направление, и работа здесь осуществлялась недостаточно плотно... некоторые моменты были упущены, имелся ряд недоработок и в других вопросах жизнедеятельности округа».

Как выяснилось, Тютрин еще легко отделался, покинув кресло: на руководителя МУПа «Городское хозяйство», которое курировал бывший замглавы администрации, завели уголовное дело. В нём фигурировали факты продажи чёрного металла, хищения выделенных средств на асфальтирование дорог и подготовку к новогодним мероприятиям. Известно, например, что 250 тысяч из выделенных 700 недополучил подрядчик, работавший над сооружением «ледяного городка».

Странно, что эти факты не вызвали подозрения у руководства Феодосии, принимавшего Тютрина на работу. Если, конечно, биографию чиновника, который должен занять столь ответственный пост, вообще проверяли. А ведь на карту была поставлена сфера утилизации бытовых отходов в курортном городе, что и стало причиной возбуждения уголовного дела. Возможно, подробности этой истории еще откроются нашей редакции.

 

В Партизанске Тютрин еще легко отделался, покинув кресло: на руководителя МУПа «Городское хозяйство», которое курировал бывший замглавы администрации, завели уголовное дело.

Алексей ПРАВДИН
Фото kafanews.com, Фео.рф
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 444 от 25 августа 2017 года

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Просмотров: 404 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 14:49

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