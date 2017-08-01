Грязная история

Кому выгоден скандал вокруг севастопольского мемориала «35-я береговая батарея» и почему заговорили о его национализации?

Уже не первый месяц в информпространство Севастополя вбрасываются скандальные поводы для обсуждения музейного комплекса «Бронебашенная береговая батарея No35». Есть определённая заинтересованная группа лиц в городе-герое, которая сделала этот объект средством «политических разборок» ещё с того времени, когда Алексей Чалый, с чьим именем непосредственно связано его создание, был председателем севастопольского Заксобрания. То не такой там музей, то не музей вовсе, то не так и не такие проводят мероприятия. А сейчас и вовсе заговорили о желании национализировать комплекс...

Миллион посетителей

Для начала — краткий ликбез об объекте, чтобы было понятно, о какого уровня национальной святыне идёт речь. Мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» посвящен солдатам Приморской армии и матросам береговых частей Черноморского флота, продолжавших защищать город и после того, как основные части Красной армии оставили Севастополь в начале июля 1942 года. Здесь, на маленьком клочке земли, возле Херсонесского мыса — место героической гибели многих тысяч наших соотечественников. И здесь был настоящий ад. Этот мемориальный комплекс создавался в период с 2005 по 2012 годы на месте последнего рубежа обороны города и за несколько последних лет получил всемирную известность. К настоящему моменту, как сообщили «Крымскому Телеграфу» сотрудники мемориала, он принял уже почти миллион посетителей. При этом вход сюда — совершенно бесплатный, а значит объект общедоступный и функцию патриотического воспитания выполняет вполне (в отличие, скажем, от музея Михайловской батареи в Севастополе, где за вход требуют от 300 рублей, но это тема для отдельного разговора, к которому мы вернёмся в скором времени на страницах нашего издания. — Ред). Но есть и объективные ограничения в допуске сюда детей до 12 лет, ведь экспозиция и текст экскурсии включают сцены насилия и массовой гибели людей. Они рассчитаны на восприятие взрослым человеком.

Увы, место подвига и величайшей трагедии в истории города становится местом удовлетворения амбиций так называемых общественников и несостоявшейся местной политической элиты.

Немного о персоналиях

До 2012 года никакого мемориального комплекса на месте «35-й береговой батареи» не было. Территория и здание батареи находились в ведомстве военных и лежали в развалинах. Также здесь активно промышляли черные копатели и мародеры. «Добывался» металлолом, проводились незаконные раскопки. Даже останки защитников батареи — кости, вырытые мародерами из-под земли или принесённые местными жителями, строившими свои дачи неподалёку, — просто валялись повсюду. Затем на это место обратили внимание члены местной патриотической организации «Патриот», которые инициировали перезахоронение останков более 90 советских воинов, павших при обороне Севастополя. В дальнейшем они стали искать неравнодушных людей с деньгами, чтобы сделать здесь полноценный некрополь и музей — и в итоге была зарегистрирована благотворительная организация «35-я береговая батарея», начавшая аккумулирование и привлечение средств на реализацию проекта, который замыкался на Алексее Чалом, тогда ещё просто крупном бизнесмене. И вряд ли кто даже сейчас (в свете всех негативных поползновений) станет отрицать, что он внес большой личный и финансовый вклад в создание данного мемориального комплекса. Но теперь оппозиционные к Чалому лично и корпусу Законодательного собрания Севастополя местные общественники ставят это... в вину всем, кто причастен к деятельности «35-й береговой батареи».

Бесконечные претензии

Итак, как мы говорили выше, вход в мемориал — бесплатный. Здесь только принимают благотворительные пожертвования, которые, само собой, делаются в свободном режиме. Может ли это быть плохо? Оказывается, может. Ведь, по мнению оппозиционной севастопольской общественности, налоги с благотворительных пожертвований не взимаются и это является кормушкой для тех представителей власти, кто курирует «батарею». При этом, как сообщили газете «Крымский ТелеграфЪ» сотрудники мемориального комплекса, поступающие благотворительные пожертвования лишь на несколько процентов возмещают затраты на этот комплекс. Соответственно, о заработках нет и речи.

Более значительным кажется заявление, сделанное председателем одной из общественных организаций города Еленой Голубевой, о том, что на 35-й батарее... никакого музея нет. Дескать, в реестре музеев России такая организация не числится.

Степан Самошин, научный сотрудник музейного комплекса «Бронебашенная береговая батарея № 35»:

«Это неправда. Среди государственных музеев действительно не числится. Но числится среди частных музеев, есть и такая категория музеев в нашей стране. Мы абсолютно легально и законно работаем. К тому же являемся памятником истории. У тех, кто распространяет такого рода информацию, явно наблюдается попытка сыграть на неосведомлённости обычных людей».

То же самое касается и расположенного здесь некрополя, где систематически происходят захоронения найденных останков советских бойцов. На запрос Голубевой о существовании на территории музея «35-я береговая батарея» военного кладбища Минобороны ответило: «По данным централизованного учета воинских захоронений... некрополь Комплекса не значится». Однако есть многочисленные чисто «бумажные» нюансы, которые намеренно упущены из виду. И если глубже копнуть, выясняется, что Правительство Севастополя таки внесло некрополь «35-й батареи» в реестр городских кладбищ. Во всяком случае, об этом «Крымскому Телеграфу» сообщили источники в Заксобрании города.

Отдельно стоит упомянуть о претензиях, которые оппозиционные нынешнему руководству города севастопольские общественники выдвигают относительно мероприятий, проводящихся на территории 35-й батареи. В частности, о традиции чтить память погибших здесь воинов каждый год третьего июля — в день, когда пала батарея в 1942 году. В вину руководству музейного комплекса вменяется сам факт этих мероприятий. И утверждается, что таким образом празднуется «день сдачи города фашистам».

В конечном итоге, инициативная группа общественников дошла до того, что начала, как говорится, «раскачивать» мнение горожан в сторону «необходимости национализировать «батарею». Граждане решили добиваться, чтобы правительство поставило вопрос о её национализации или как музея, или как кладбища.

Степан Самошин, научный сотрудник музейного комплекса «Бронебашенная береговая батарея № 35»:

«Национализация невозможна. Это даже смешно слышать. Правда ходят разговоры, что нас хотят передать городу, что „Панорама“ хочет этим заняться... Но это только разговоры».

Выводы из этой неприятной истории, как нам кажется, читатель может сделать самостоятельно. Но вместе с этим хочется задать вопрос: как соотносятся у тех, кто предъявляет свои претензии организаторам комплекса, обвинения в греховности и нелегитимности этого музея, с тем, например, фактом, что это место уже настолько серьезно вошло в ряд базовых национальных патриотических ценностей, что сюда считают своим долгом приехать первые лица России? Как это было несколько дней назад, когда президент РФ Владимир Путин вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым во время визита в Севастополь возложили цветы к памятной стеле мемориального комплекса?..