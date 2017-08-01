Крым фестивалит

На «Джаз пати» приехал Владимир Путин, а гости байк-шоу купались в грязи

В Крыму выдались насыщенные выходные. Одновременно на полуострове проходило три фестиваля: юбилейный Koktebel Jazz Party, байк-шоу «Русский реактор» в Севастополе и растянувшийся на весь август «Генуэзский шлем» в Судаке. Мероприятия не обошлись без приятных сюрпризов и трагических происшествий. Почему отменили открытие джазового фестиваля в Коктебеле, чем остались недовольны гости байкерского шоу и как погиб советник министра здравоохранения России?

Кабы не было дождя...

В пятницу Крым накрыла гроза. Стихия разбушевалась не на шутку, и тем, кто спешил на открытие байк-шоу и «Джаз-пати», в дороге пришлось несладко. В итоге открытие музыкального фестиваля в Коктебеле, запланированное на 18 августа, организаторы решили отменить — рассаживать зрителей на открытой площадке перед сценой было не только бессмысленно, но и опасно. Основатель и руководитель проекта Дмитрий Киселёв извинился перед гостями и пообещал, что все купившие билеты на концерт смогут пройти по ним на фестиваль на следующий день. Действительно, остальные два фестивальных дня прошли без перебоев.

В Севастополе же решили не обращать внимания на стихию и дать гостям байк-шоу насладиться дождём и грязью в полной мере (но об этом отдельный рассказ. — Ред.).

Трагедией закончился отдых советника министра здравоохранения РФ Игоря Ланского в Крыму. О его смерти сообщил Минздрав 19 августа, однако подробностей разглашать не стали. Тем не менее известно, что накануне в Генуэзской крепости, в Судаке, от удара молнии погиб москвич, говоривший во время грозы по мобильному телефону. Журналисты связали эти два происшествия и закономерно предположили, что именно Ланской стал жертвой непогоды. Впрочем, пока эта информация официально не подтверждена.

С миру по нитке — Крыму джаз

У коктебельского фестиваля юбилей — одному из самых знаменитых крымских музыкальных проектов в этом году исполнилось 15 лет. Конечно, эта дата весьма условна, учитывая, что непосредственно Koktebel Jazz Party появился здесь всего три года назад. Однако это мероприятие стало правопреемником другого фестиваля — «Джаз-Коктебель», который в своё время был также инициирован Дмитрием Киселёвым.

Юбилейную программу организаторы решили сделать по максимуму интересной и разнообразной. У зрителей была возможность послушать как постоянных гостей фестиваля — Сергея Головню (SG Big Band), патриарха отечественного джаза Игоря Бриля с сыновьями, и так далее, так и ведущих иностранных музыкантов. Так, настоящим подарком для меломанов стало выступление Club des Belugas — коллектива из Германии, исполняющего музыку в стиле ню-джаз. Проект был основан в 2002 году Максимом Иллионом и Китти-зе-Билл и с тех пор уверенно занял свою нишу в мировой музыкальной индустрии.

Другим сюрпризом для слушателей фестиваля оказалась группа из США Joe Lastie’s New Orleans Sound. Джаз-бэнд привёз на восточное побережье Крыма самые настоящие новоорлеанские ритмы. К слову, лидер проекта Джо Ласти — потомственный музыкант, а его дед первым предложил использовать ударные инструменты в церковной музыке, которая оказала огромное влияние на становление собственно джаза.

«Мы привезли сюда новоорлеанскую культуру — это точно то, чего здесь не видели, — прокомментировал своё выступление Джо Ласти. — Мы хотим познакомить вас с этим! И мы знали, что организация этого мероприятия будет на высшем уровне».

Байк-шоу с налётом... грязи

Уже с утра на горе Гасфорта в Балаклаве было людно. Фанаты шоу приезжали на автобусах, машинах, мотоциклах, а палаточный городок вокруг фронта — сцены разрастался на глазах. И всё бы хорошо (даже прошедший недавно дождик и начинающая подсыхать слякоть никого не пугали), но как только начался разогрев и концерт, хлынул ливень и большинство зрителей разбежались по укрытиям. А когда вышли — попали в грязевую ванну! Лужи по три метра в длину и два в ширину, глина, превратившаяся в кремообразную массу повсюду, и острые камешки под ней, скользкая трава создали грязевой лыжный курорт, на котором катались сначала возмущенные, а потом хохочущие фанаты.

К счастью, перед появлением долгожданных исполнителей, таких как Чичерина, «Кипелов», Кузьмин и другие, дождь закончился и тысячи людей собрались возле сцены. Огромное количество фанатов со всей страны расположились в фан- и ВИП-зонах, а также на всём, что возвышается над ними, — башнях, кафе, мусорных баках и на... плечах других фанатов.

Стоит отметить, что на шоу в этом году приехали байкеры не только со всей России, из Донбасса, но и из разных стран мира. Можно было услышать английскую, немецкую, венгерскую, сербскую, польскую и прочую речь. Вопреки санкциям и запретам, невзирая на политику, все были в Крыму на одной волне самого грандиозного байк-шоу.

Реактор контрастов

Самое ожидаемое событие байк-шоу — кульминация, тема которой в этом году была: «Русский реактор». Даже само название звучит патриотично, но... немного пугающе. Важно знать, что шоу готовилось всё лето. Под руководством Александра Залдостанова на горе Гасфорта проложили железную дорогу, руины превратили в сцену, где тонны металла, килограммы пиротехники и труд более сотни человек воссоздали фрагменты истории России.

Началась кульминация с одного из роковых эпизодов прошлого страны — отречения царя Николая II на станции Дно на пути в Псков, произошедшее сто лет назад — в 1917 году. Как и тогда, на станцию Дно приехал поезд и остановился в преддверии беды. Далее разыгрывается драма Гражданской войны. И грохот, залпы прервались тонкой и символичной, разлившейся, как луч чистого света, «Лунной сонатой». Это было, как огонь и лёд, две стихии, всё сметающие на пути... И из пепелища, как феникс, возродилась страна.

Затем на сцену байк-шоу выехала крупногабаритная техника времён СССР: военная авиация, танки, раритетные автомобили. И всё под патриотическую музыку, под выступления гимнастов и трюкачей.

Итак, самые зрелищные моменты шоу. Разлом и раскрытие герба СССР, из которого выползает огромный чёрный металлический огнедышащий змей, а из его пасти выходит артист в образе Горбачёва — и дикий хохот человека, не удержавшего Страну Советов, сотрясает пространство. Затем на месте символа СССР появился огромный кованый, золочёный двуглавый орёл — герб России.

Но, несмотря ни на что, побеждают страна, душа и воля её народа — выезжает огромный 50-тонный «Русский реактор» под победную музыку, фейерверки, залпы огня, удары барабанов, песни, спортивный фристайл и многое другое, что сопровождает это зрелище. Выезжает как угрожающе сильная и мощная машина, которая в мирное время способна восстановить, отстроить страну из руин, а в случае угрозы — защитить своих граждан, уничтожая врагов.

Слова Хирурга звучат как гимн многомиллионному многонациональному народу России: «Мы шли напрямую до Бога и падали грудью вперёд, и к нашей победе дорога по братским могилам идёт. Она — абсолютно прямая, как весь исторический путь, с дороги 9 Мая уже невозможно свернуть...»

С замиранием сердца наблюдали зрители за тем, как во время выступления трюкачи в серебряных костюмах на огромной оригинальной металлической конструкции, напоминающей колесо смерти, бегали и выполняли различные акробатические трюки на 25-метровой высоте, без страховки.

А как ликовали зрители, когда практически у них над головой пролетели в вихре огня и света байкеры, выполняя сальто и другие мототрюки. То, что казалось невозможным из ряда спецэффектов, оказалось вполне реальным, впечатляющим и ожило у всех на глазах.

После кульминации шоу не закончилось. В этот и на следующий день зрители наслаждались концертами, спортивными состязаниями, мотофристайлом и многим другим, так что неприятно поразившие сначала погодные сюрпризы отошли на задний план.

И говоря о 21-м международном байк-шоу «Ночных волков», нельзя не процитировать слова Александра Залдостанова, прозвучавшие в кульминации «Русского реактора»: «И где-то в глубинах планеты, в народной вере в любовь уставший Реактор победы с колен поднимается вновь... И кажется, нет отправленья, и Русь разлетается в дым, но видите — мост поколений — он тянет спасительный Крым! Реактор победы и славы работает в каждом из нас, и мы исторически правы, что сердце болит за Донбасс. И держит Реактор удары один против натовских стран, хоть, кажется, выглядит старым, как дремлющий русский вулкан. И с нами он вместе страдает, но знайте во веки веков, что в топке его догорают с десяток империй врагов. Какая бы новая эра ни мнила чего о себе, она, как гребец на галерах, прикована к русской судьбе...»

Неожиданный гость

Совершенной неожиданностью для публики стало появление на сцене джазового фестиваля Владимира Путина. Визит главы государства, естественно, анонсирован не был, так что вызвал изумление зрителей.

Президент страны поприветствовал гостей мероприятия и поблагодарил организаторов музыкального проекта.

Владимир Путин, президент РФ:

«Музыка — это такой язык, который не требует перевода и объединяет людей».

Остаётся сожалеть, что глава государства приехал лишь на выступление музыкантов и не прогулялся по улицам прибрежного посёлка, который находится в ужасном состоянии. Вероятно, в этом случае руководство Феодосийского региона получило бы хороший нагоняй и наконец занялось бы благоустройством курорта, провонявшего канализацией и заваленного мусором.

Эдвард Пальмиери, лидер Eddie Palmieri Latin Jazz Band, США:

«Я обязательно приеду сюда (в Коктебель. — Ред.) в следующем году. Мы изъездили весь мир. Я хочу сказать, что это место выделяется. Оно очень красивое. И звук замечательный, и инженеры работают прекрасно, и вид, который открывается со сцены, — просто великолепный»

Сергей Головня, лидер SG Big Band, Россия:

«Объективно всё меняется в лучшую сторону, в сторону джаза. Наш фестиваль держит джазовую марку, это очень важно: сейчас настоящих джазовых фестивалей очень мало. Джаза всё меньше не только в нашей стране, но и во всём мире».

Джесси Девис, лидер Jesse Davis Quartet, США:

«Нам никто не указывает, куда нам ехать или не ехать. Мы сами принимаем решения. Наша жизнь — это музыка, политике в ней не место. Главное для нас — это возможность поделиться тем, что мы несём, то есть нашей музыкой».