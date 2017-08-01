Первый юбилей

Итоги и прогнозы главных сражений на льду

На этой неделе исполнилось десять лет со дня создания Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая была образована в противовес Национальной хоккейной лиге (НХЛ), базировавшейся за океаном и объединявшей 32 клуба из США и Канады, но черпавшей всех лучших игроков из Европы, а в последнее время и из Азии.

Наполеоновские планы

Континентальная лига предполагала, базируясь на территории России, объединить под своими знамёнами все лучшие команды европейских стран и проводить турнир по лекалам НХЛ, которых тоже должно было насчитываться 32 единицы. Они должны были быть разделены на Западную и Восточную конференции, каждая из которых должна была иметь по два дивизиона, носящих имена выдающихся российских хоккеистов и тренеров. В западной — Всеволода Боброва и Анатолия Тарасова, а в Восточной — Валерия Харламова и Аркадия Чернышева. Каждый дивизион планировался на восемь клубов, которые проводили регулярный чемпионат, встречаясь по круговой системе внутри дивизиона и своей конференции, и проводили по два поединка с клубами из другой конференции. Победителю этого шестимесячного состязания вручался Кубок континентов. После его окончания по восемь лучших команд из каждой конференции начинали сражения по принципу плей-офф (проиграл в серии матчей, покидаешь турнир) за главный приз чемпионата — Кубок Юрия Гагарина, обладателю которого присваивалось звание чемпиона Российской Федерации, независимо от страны проживания. За минувшие девять розыгрышей в состязаниях участвовали вместе с россиянами хоккеисты Беларуси, Украины, Казахстана, Латвии, Чехии, Словакии, Хорватии, Финляндии, Китая. Но приз, носящий имя первого космонавта мира, кстати, пламенного поклонника хоккея, за это время выигрывали лишь пять российских клубов. По два раза он гостил у казанского «АК Барса», московского «Динамо», магнитогорского «Металлурга», санкт-петербургского СКА, и однажды — у уфимского клуба «Салават Юлаев». Обратите внимание, что легенда советского хоккея московский ЦСКА, становясь победителем регулярного чемпионата КХЛ, так пока и не сумел завоевать Кубок Гагарина, хотя оказывался вблизи заветной цели.

Лига начиналась с 24 клубов, достигала уже 29 команд. Планировала включить в свои ряды команды Норвегии, Швейцарии, Англии, Швеции, Италии, Польши, Эстонии. Но, увы, геополитические события за последние несколько лет не только не увеличили количество государств в этом турнире, но и вывели из его рядов хоккеистов Украины, а весной нынешнего года и хорватский «Медвещак», которому по финансовым соображениям сподручнее было выступать в профессиональной Австрийской лиге. Во всяком случае в ближайшее время, если вести речь о расширении КХЛ до желанных 32 клубов, основные надежды необходимо связывать, прежде всего, с российскими клубами: московским «Крылья Советов», тюменским «Рубином», усть-каменогорским «Торпедо», санкт-петербургским «Динамо», красноярским «Соколом». Но им предстоит обзавестись дворцами спорта не менее чем на десять тысяч зрителей, иметь надёжных спонсоров, которые не оставят клуб в беде, один на один с судьбой-злодейкой, как это произошло в минувшем чемпионате с новокузнецким «Металлургом», который за низкие игровые показатели был исключён из КХЛ.

Перед десятым стартом

21 августа матчем за Кубок открытия, в котором встретились действующие владельцы Кубка Гагарина — санкт-петербургский СКА и Кубка континентов московский ЦСКА, был дан старт десятому, юбилейному чемпионату КХЛ, который завершится 1 марта следующего года, а к концу апреля мы уже узнаем и имя обладателя Кубка Гагарина — 2017/18 года. Ну а Кубок открытия достался подопечным Олега Знарка с берегов Невы, которые на глазах своих почитателей победили москвичей — 4:2.

Перед стартом сезона было подтверждено, что потолок зарплат команд КХЛ останется на уровне 900 миллионов рублей. Следует обратить внимание и на тот факт, что после окончания чемпионата 2016/17 года в двенадцати командах из двадцати семи, выходящих на старт нынешнего первенства, сменились главные тренеры, причём не только в тех командах, которые не добились высоких достижений, но и в благополучных коллективах. Так, например, у руля ЦСКА встал Игорь Никитин, московского «Динамо» — Владимир Воробьёв, уфимского «Салават Юлаев» — Эркка Вестерлунд, московского «Спартака» — Вадим Епанчинцев. Но, пожалуй, самым звёздным коучем обзавелась китайская «Красная звезда» из Пекина. Её возглавил именитый канадский тренер Майк Кинэн.

Пока трудно судить, к чему приведут эти перемены. Но уже можно сказать о том, что китайские хоккеисты выиграли Мемориал И. Х. Ромазана и Кубок «Лады» в Тольятти, «Салават Юлаев» победил на Кубке губернатора Нижегородской области, а московское «Динамо» взяло верх на турнире памяти Аркадия Чернышёва и на кубке мэра Москвы.

Вот какие клубы выступают ныне в Западной конференции. Дивизион В. Боброва: «Динамо» (Минск), «Динамо» (Рига), «Йокерит» (Хельсинки), СКА (Санкт-Петербург), «Слован» (Братислава), «Спартак» (Москва). Дивизион А. Тарасова: «Витязь» (Подольск), «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Ярославль), «Северсталь» (Череповецк), ХК «Сочи», «Торпедо» (Нижний Новгород), ЦСКА (Москва). В свою очередь Восточную конференцию составляют четырнадцать клубов. Дивизион В. Харламова: «Автомобилист» (Екатеринбург), «АК Барс» (Казань), «Лада» (Тольятти), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Трактор» (Челябинск), «Югра» (Ханты-Мансийск). Дивизион А. Чернышева: «Авангард» (Омск), «Адмирал» (Владивосток), «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Астана), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Новосибирск), «Красная звезда» (Пекин).

Впереди — Олимпиада

В эти дни хоккейный мир ведёт подготовку к стартующему через пять месяцев олимпийскому турниру в корейском Пхёнчхане-2018, в котором, как известно по многочисленным интервью боссов НХЛ, хоккеисты из их лиги не будут принимать участия. Это нанесёт сильный удар прежде всего по национальным сборным Канады, США, России, Швеции, Финляндии, Чехии, которые на всех последних зимних Олимпийских играх были на сто процентов укомплектованы сильнейшими своими игроками, защищающими цвета лучших клубов НХЛ. И если за оставшееся время не произойдет каких-нибудь форс-мажорных обстоятельств, например, очередного локаута за океаном, который освободит тамошних мастеров от контрактных обязательств перед своими клубами, то большие перспективы открываются перед игроками команд из КХЛ — они могут стать олимпийцами «корейского призыва». Прежде всего это касается сборных России, Финляндии, Словакии, Казахстана, Беларуси, Латвии, представленных в Континентальной хоккейной лиге своими командами.

Упорство в этом вопросе хозяев НХЛ заставило ряд игроков покинуть заокеанские клубы и вернуться на родину, а группу хоккеистов, прежде всего из Европы, — не спешить заключать контракты с клубами этой лиги. Одним словом, наберемся терпения, ждать осталось недолго. Ведь уже в октябре пройдёт жеребьёвка хоккейного олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане.