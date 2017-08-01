Рука на пульсе

Прогнозы общекомандного зачёта за три года до Игр в Японии

Ровно три года отделяют нас от Игр XXXII Олимпиады, которые в 2020 году пройдут в столице Японии Токио. Разумеется, поклонникам спорта сейчас трудно предположить, как сложится борьба в общекомандном зачете в Стране восходящего солнца...

Каждодневная работа

Завершается первый послеолимпийский год, в котором уже состоялось тринадцать мировых чемпионатов, в них будущие олимпийцы «токийского призыва» уже разыграли 141 комплект наград из 339, предназначенных для участников Олимпиады в Токио-2020. Итак, 47 комплектов разыграно в лёгкой атлетике, 37 — в плавании (бассейн + открытая вода), по 12 — в велоспорте на треке и фехтовании, по 8 — в прыжках в воду и тхэквондо, 3 — в настольном теннисе, по 2 — в водном поло, синхронном плавании, велоспорте-ВМХ, парусном спорте, сёрфинге, пляжном волейболе, баскетболе 3×3.

С давних пор считается, что успех в общекомандном зачёте на летних Олимпийских играх в первую очередь способствует той стране, которая добивается высоких результатов в двух самых медалеёмких видах спорта — лёгкой атлетике и плавании. Поэтому неудивительно, что в первом послеолимпийском сезоне в лидеры вышли американцы, которые уже завоевали 74 медали (30 золотых + 27 серебряных + 17 бронзовых), блестяще выступив на легкоатлетических дорожках, в секторах и бассейнах.

А вот второе место россиян, добывших уже 35 наград (13 + 10 +12), — определённая сенсация! Ведь известно, что отечественная лёгкая атлетика, усилиями всех ее зарубежных заклятых друзей и отечественных жуликов, была загнана в глухой угол, и неизвестно, когда из него выберется. Не секрет и то, что представители российского настольного тенниса, парусного спорта, сёрфинга пока ещё не входят в число мировых лидеров. Но зато зримый рывок вперёд совершили наши пловцы, трековики, прыгуны в воду, тхэквондисты, пляжные волейболисты, уличные баскетболисты. И, конечно, мы к этому уже привыкли, вне конкуренции остаются синхронистки, но, увы, у них разыгрываются на Олимпиаде всего лишь два комплекта медалей.

Ну, а теперь предлагаем читателям нашего еженедельника познакомиться с теми, кто расположился за спиной россиян в десятке лучших стран: Китай (12+13+12=37), Франция (8+3+12=23), Великобритания (7+7+5=19), Италия (7+1+10=18), Кения (5+2+4=11), Австралия (4+11+6=21), Южная Корея (4+2+3=9), Венгрия (3+8+4=15), Германия (3+4+6=13). Хотелось бы обратить внимание на два момента из этого перечня. Прежде всего, на явную неудачу немецкого спорта высших достижений, который весьма солидно смотрится в зимних дисциплинах, но занял непривычную для себя позицию в летних видах спорта. И на отсутствие даже в двадцатке лучших бывших республик бывшего Советского Союза, а теперь независимых государств — Украины и Беларуси прежде всего.

Через несколько дней в силу вступает второй послеолимпийский год, и сразу же он начинается серией чемпионатов мира — 2017. В них выясняют взаимоотношения, проводят смотр талантов борцы греко-римского, вольного и женского стилей, бадминтонисты, мастера современного пятиборья, гребцы на байдарках и каноэ, боксёры, стрелки из лука. И наши специалисты будут держать руку на пульсе этих чемпионатов, результаты которых могут существенно повлиять на успешное выступление олимпийцев России в Токио—2020.

Смотр резервов

В эти дни в столице Китайской Республики Тайбэе (раньше известной как Тайвань) в разгаре состязания XXIX летней Универсиады, в которой по 21 виду спорта соревнуются почти восемь тысяч студентов из более чем 140 стран мира. В программу этих состязаний, как мы уже рассказывали читателям «КТ», входят четырнадцать обязательных видов спорта. Кроме этого, хозяева Универсиады тайванцы получили право на своё усмотрение выбрать семь видов спорта, которые привлекут внимание местных зрителей. Островитяне выбрали бадминтон, бейсбол, гольф, роллер-спорт, стрельбу из лука, тяжёлую атлетику и ушу, рассчитывая на то, что эти дисциплины, в отсутствие студенческой сборной Китайской Народной Республики, помогут им впервые вклиниться в группу сильнейших стран в общекомандном зачёте. В нём на двух предыдущих летних Универсиадах: в Казани-2013 первенствовали россияне, а в Кванджу-2015 победу отпраздновали хозяева студенческого мирового спортивного форума — сборная Южной Кореи.

Разумеется, мы ещё подробно расскажем о выступлениях на Универсиаде-2017 сборной студентов России, которая послала на Тайвань делегацию в 500 человек. В нее вошли 348 спортсменов, выступающих по двадцати видам спорта, кроме лёгкой атлетики. Из-за продолжающейся дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) наши студенты тоже не имеют права выступать на международной арене, даже несмотря на то, что некоторые из них успешно выступали в ранге нейтральных атлетов на недавнем чемпионате мира в Лондоне. Но в Китае они бы входили в состав сборной России, а против этого категорически возражают деятели из Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Должны отметить и тот факт, что на этот раз в Универсиаде не задействованы, за редким исключением (прыжки в воду), студенты, входящие в национальные сборные России. Было решено проверить в деле, прежде всего против национальных сборных Южной Кореи, КНДР, Японии, Тайваня, Украины, ближайший резерв, который через три года может составить основу нашей олимпийской сборной в Токио. Кстати, по такому же пути пошли и руководители спорта США.

Рассказывая в предыдущем номере о предстоящей Универсиаде в Тайбэе, мы писали, что остаётся только сожалеть, что и в студенческих сборных России крымчане и севастопольцы остаются «чужими среди своих». Ведь даже лица, ответственные на полуострове за развитие спорта, были не в состоянии ответить на вопрос, кто из наших спортсменов выступит на Тайване? Москва не спешила оповестить их об этом. И только по собственным каналам удалось выяснить, что севастопольские дзюдоист Антон Брачёв, он уже успел завоевать бронзовую медаль в тяжёлом весе, и футболистка Марина Фёдорова, а также пятёрка симферопольских бейсболистов: Михаил Коровин, Дмитрий Тонкошкуров, Артём Борщ, Дмитрий Панченко, Виктор Раик — принимают участие в Универсиаде-2017.